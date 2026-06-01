Trào lưu nuôi búp bê Kumanthong xâm nhập trường học, Thông tin Chính phủ phát thông báo lúc nửa đêm

Thông tin Chính phủ vừa phát đi cảnh báo về trào lưu nuôi búp bê Kumanthong đang lan truyền trên không gian mạng và xâm nhập vào môi trường học đường, đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh.

Mới đây, trang fanpage chính thức của Thông tin Chính phủ đã đăng tải một cảnh báo khẩn cấp lúc nửa đêm về việc xuất hiện thông tin lan truyền, lôi kéo học sinh mua bán và thờ cúng búp bê Kumanthong. Theo nội dung phản ánh, trên không gian mạng đang rộ lên phong trào quảng bá loại búp bê có nguồn gốc nước ngoài này như một vật hộ mệnh tâm linh, bùa ngải có khả năng giúp học sinh học giỏi, thi đậu và gặp nhiều may mắn.

Cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là những thông tin sai sự thật, mang đậm màu sắc mê tín dị đoan. Các đối tượng xấu đã cố tình dựng lên chiêu trò này nhằm mục đích câu view, trục lợi bất chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cả học sinh lẫn phụ huynh và dư luận xã hội.

Fanpage Thông tin Chính phủ đăng cảnh báo lúc nửa đêm (Ảnh chụp màn hình)

Việc lan truyền trào lưu nuôi búp bê Kumanthong trong môi trường giáo dục được cảnh báo sẽ để lại nhiều hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Khi tin vào những phép màu hư ảo, học sinh dễ rơi vào trạng thái tâm lý lo âu, phụ thuộc, dẫn đến việc bỏ bê bài vở trên lớp. Các em có thể dành quá nhiều thời gian để chăm sóc búp bê thay vì tập trung học tập, rèn luyện.

Hành vi mua bán, thờ cúng loại búp bê này không chỉ làm lệch lạc nhận thức của thế hệ trẻ mà còn là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, đi ngược lại các quy định của pháp luật Việt Nam. Những tác động tiêu cực này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực tế tại địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận một số trường hợp học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở có liên quan đến các hoạt động mua bán, sử dụng cũng như thờ cúng búp bê Kumanthong. Trước tình hình này, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng ban hành văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp xử lý.

Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Tây Ninh rộ lại trào lưu học sinh nuôi búp bê Kumanthong cầu học giỏi, thi đậu

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần chỉ đạo sát sao các cơ sở giáo dục và đơn vị chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích rõ tác hại của trào lưu này. Việc giáo dục kỹ năng sống cần được đẩy mạnh để giúp học sinh nhận thức đúng đắn, biết đặt niềm tin vào năng lực cùng ý chí phấn đấu của bản thân thay vì sa đà vào những trò bùa ngải vô căn cứ.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân và các em học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Mọi người tuyệt đối không tin theo, không chia sẻ và không tham gia vào các hoạt động mua bán, rủ rê hay lôi kéo người khác thực hiện hành vi mê tín dị đoan dưới bất kỳ hình thức nào.

Phía nhà trường và gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm, định hướng con em tập trung rèn luyện bằng chính thực lực của mình. Đồng thời, các bậc phụ huynh và thầy cô cần kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực để có biện pháp can thiệp kịp thời.