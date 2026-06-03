Bị CHỈ TRÍCH vì cho con lớp 1 làm thử đề tiếng Anh vào lớp 10, bà mẹ Phú Thọ "nổi cáu": Sao nhiều người sân si thế?

Người mẹ khẳng định bản thân không có nhu cầu giải thích với những người không hiểu quá trình học tập của con và cho rằng "sự thật vẫn là sự thật".

Một bài đăng của một phụ huynh ở Phú Thọ mới đây đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội khi chia sẻ kết quả làm bài thi tiếng Anh vào lớp 10 của con gái đang học lớp 1.

Theo hình ảnh được đăng tải, bé đạt 7,25 điểm với 29/40 câu đúng trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Lào Cai. Người mẹ hào hứng viết: "Con lớp 1 làm thử đề vào 10 của anh chị! Mẹ bảo có nhiều đề của các tỉnh. Con chọn ngay Lào Cai quê ông bà ngoại con! Vừa làm còn vừa chơi chứ đã hiểu thi thố là gì đâu! 8 năm nữa là đến lượt!".

Tuy nhiên, thay vì nhận được hoàn toàn những lời khen ngợi, bài viết nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Theo hình ảnh được đăng tải, bé đạt 7,25 điểm với 29/40 câu đúng trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Lào Cai.

Thử thách hay tạo áp lực?

Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước kết quả của cô bé. Với một học sinh mới học lớp 1, việc có thể hoàn thành một đề thi tiếng Anh dành cho học sinh lớp 9 là điều không phổ biến. Một số phụ huynh cho rằng đây là tín hiệu cho thấy em được tiếp cận ngoại ngữ từ sớm và có nền tảng tiếng Anh tốt.

Thế nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít ý kiến hoài nghi. Một số người cho rằng đề thi trắc nghiệm trực tuyến có thể được hỗ trợ bởi người lớn hoặc công cụ tra cứu. Thậm chí có bình luận mỉa mai: "Con tôi 3 tuổi làm còn được 10 điểm", hay "Lớp 1 mà làm đề vào 10 thì chắc có IELTS 5.0 rồi".

Trước những bình luận mang tính chế giễu, người mẹ sau đó lên tiếng đáp trả. Chị cho biết nhiều tài khoản "clone" đã vào bài viết để công kích, cho rằng con được nhắc bài hoặc kết quả không trung thực. Người mẹ khẳng định bản thân không có nhu cầu giải thích với những người không hiểu quá trình học tập của con và cho rằng "sự thật vẫn là sự thật".

Không dừng lại ở câu chuyện đúng - sai của riêng một bài kiểm tra, cuộc tranh luận còn mở rộng sang một chủ đề quen thuộc trên mạng xã hội: Có nên liên tục đăng tải thành tích học tập vượt trội của trẻ em?

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc chia sẻ những thành tích đặc biệt của con là điều hoàn toàn bình thường. Cha mẹ nào cũng có quyền tự hào khi con đạt được những kết quả tốt. Nếu một đứa trẻ thực sự có năng lực ngoại ngữ nổi bật thì việc ghi nhận cũng là cách khích lệ sự cố gắng của con.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người cảm thấy không thoải mái khi những bài đăng dạng này xuất hiện ngày càng nhiều trong mùa thi. Theo họ, khi học sinh lớp 1, lớp 2 được đưa ra so sánh với học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi chuyển cấp, vô tình tạo nên cảm giác áp lực hoặc tổn thương cho những em có kết quả không như mong đợi.

Một phụ huynh bình luận: "Con mình cũng vừa thi vào lớp 10. Nhìn những bài đăng kiểu này, đặc biệt trong thời điểm các con đang hồi hộp chờ kết quả, thật sự không dễ chịu chút nào".

Năng lực của trẻ em phát triển theo những tốc độ khác nhau. Có những em nổi trội về ngoại ngữ từ rất sớm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi lĩnh vực khác cũng vượt trội. Ngược lại, nhiều học sinh học tập bình thường trong những năm đầu đời lại bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn trung học. Bởi vậy, một bài kiểm tra chỉ phản ánh một phần năng lực tại một thời điểm nhất định. Việc quá tập trung vào thành tích hoặc dùng thành tích của con để khẳng định giá trị bản thân có thể khiến trẻ vô tình gánh thêm kỳ vọng từ người lớn.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi chia sẻ về con cái đều xuất phát từ mục đích khoe khoang. Nhiều phụ huynh đơn giản chỉ muốn lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con. Vấn đề nằm ở cách tiếp nhận của cộng đồng mạng, nơi mà chỉ một bài đăng ngắn cũng có thể nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi giữa những người chưa từng gặp nhau.

Sau cùng, điều đáng quan tâm có lẽ không phải là một học sinh lớp 1 đạt 7,25 điểm đề thi lớp 10 có thực sự phi thường hay không. Điều quan trọng hơn là mỗi đứa trẻ đều có lộ trình phát triển riêng. Thành tích sớm có thể là lợi thế, nhưng không phải thước đo duy nhất của tương lai. Và trong giáo dục, sự tiến bộ của một đứa trẻ so với chính mình luôn có ý nghĩa hơn việc trở thành đối tượng để người lớn đem ra so sánh hay tranh cãi trên mạng xã hội.