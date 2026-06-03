Tin vui: Cạnh tranh với Harvard, MIT, Stanford, Việt Nam có 6 đại học vào thẳng top 10% thế giới

6 trường của Việt Nam cạnh tranh với 21.291 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu để được vào top 10%.

Khuôn viên Đại học Duy Tân

Đầu tháng 6, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới - CWUR chính thức công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên toàn cầu. Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học được gọi tên trong bảng xếp hạng này. Tất cả các trường đều nằm trong 10% của thế giới và có sự cải thiện về thứ hạng so với năm 2025.

Cụ thể, năm nay, Đại học Duy Tân nhận 71 điểm, đứng ở vị trí 936 thế giới (top 4,4%). So với năm ngoái, thứ hạng này đã tăng đến 33 bậc. Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ hạng 1.046 (top 5%) với số điểm 70,3. Ghi nhận mức điểm 69,4, Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí 1.367 (top 6,5%). Theo sau đó, trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng lần lượt là 1.835 và 1.893.

Trong bảng xếp hạng chung của trên toàn thế giới, 5 trường dẫn đầu lần lượt là Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học Cambridge của Mỹ và Đại học Oxford của Anh.

Đại diện của châu Á có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng này là Đại học Tokyo của Nhật Bản. Xếp hạng 13 trên toàn thế giới, cơ sở giáo dục đại học thuộc top 0,1%, và đạt số điểm 89,9. Ngoài ra, một số đại học đến từ châu Á có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng này như, Đại học Kyoto của Nhật Bản, Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)...

Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR - The Center for World University Rankings) là một tổ chức tư vấn hàng đầu, có trụ sở tại Arab Saudi, xếp hạng đại học từ năm 2012. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín và có quy mô lớn trên thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education (THE). Năm nay, tổ chức này đánh giá 21.291 cơ sở giáo dục đại học trên toàn cầu trước khi công bố danh sách 2.000 trường được xếp hạng.