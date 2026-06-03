Nhìn lại kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội và TP.HCM: Gần 280.000 thí sinh và nhiều con số biết nói khác

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội và TP.HCM đã khép lại sau nhiều ngày diễn ra trong không khí nghiêm túc, an toàn.

Khép lại những ngày thi căng thẳng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại hai đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM đã chính thức kết thúc. Với tổng số thí sinh dự thi lên tới gần 280.000 em, đây tiếp tục là 2 trong những kỳ tuyển sinh có quy mô lớn nhất trong năm của ngành giáo dục.

Không chỉ phản ánh áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập, kỳ thi năm nay còn ghi dấu bởi công tác tổ chức quy củ, những đề thi được đánh giá bám sát chương trình mới, cùng nhiều hình ảnh đẹp về tinh thần vượt khó, sự đồng hành của phụ huynh và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ coi thi, tình nguyện viên trong những ngày hè oi nóng.

Hà Nội: Cuộc đua vào lớp 10 công lập khốc liệt nhất cả nước

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra trong các ngày 30 và 31/5 đối với hệ không chuyên, ngày 1/6 đối với các thí sinh dự thi chuyên. Đây tiếp tục là một trong những kỳ thi được quan tâm nhất cả nước bởi mức độ cạnh tranh cao.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 124.000 em đăng ký vào các trường THPT công lập không chuyên và hơn 16.000 lượt đăng ký vào các lớp chuyên. Thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức, đồng thời huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Với chỉ tiêu khoảng 82.660 học sinh vào lớp 10 công lập, tỷ lệ học sinh có suất học công lập chỉ vào khoảng 56%, mức thấp nhất cả nước hiện nay. Chính vì vậy, kỳ thi năm nay tiếp tục được ví như một "cuộc đua" đầy áp lực đối với học sinh và phụ huynh Thủ đô.

Các thí sinh lần lượt hoàn thành ba bài thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Nhiều giáo viên nhận định đề thi năm nay bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung vào kiến thức lớp 9, có độ phân hóa phù hợp để phục vụ công tác tuyển sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý là kỳ thi diễn ra tương đối ổn định. Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên ghi nhận 4 thí sinh vi phạm quy chế, đều liên quan đến việc mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ.

Bên cạnh những con số khô khan, mùa thi năm nay còn để lại nhiều hình ảnh đẹp. Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đứng chờ dưới nắng nhiều giờ liền để đón con sau mỗi buổi thi. Sau môn cuối cùng, không ít học sinh ôm chầm lấy bạn bè, lưu lại những bức ảnh kỷ niệm sau khi vượt qua một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Những ngày thi căng thẳng đã khép lại, để lại phía sau nhiều khoảnh khắc đáng nhớ:

Tại điểm thi trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), các thí sinh đều được lực lượng tình nguyện viên che ô đưa đón vào tận nơi để tránh nắng

Từ những nụ cười rạng rỡ

Đến những giọt nước mắt

TP.HCM: Kỳ thi đông thí sinh nhất từ trước đến nay

Nếu Hà Nội gây chú ý bởi độ cạnh tranh, thì TP.HCM lại ghi nhận kỳ thi lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, cao nhất trong nhiều năm qua. Thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Hơn 17.700 cán bộ, giáo viên và nhân viên được huy động để phục vụ kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ; thí sinh dự thi chuyên hoặc tích hợp làm thêm bài thi vào chiều 2/6.

Năm nay, TP.HCM tuyển khoảng 118.955 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Như vậy, tỷ lệ học sinh có cơ hội vào trường công lập đạt khoảng 78%, cao hơn đáng kể so với Hà Nội.

Đề thi Ngữ văn của TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm khi xoay quanh chủ đề cảm xúc và trải nghiệm của con người. Trong khi đó, đề Ngoại ngữ và Toán được nhiều giáo viên đánh giá vừa sức, phù hợp với chương trình học và có khả năng phân loại thí sinh ở mức hợp lý.

Một điểm đáng chú ý là công tác tổ chức được chuẩn bị từ rất sớm. Thành phố đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tại các điểm thi trước khi kỳ thi diễn ra nhằm bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc tại 242 điểm thi trên toàn thành phố. Trong suốt các buổi thi, chỉ ghi nhận một số trường hợp thí sinh vi phạm quy chế ở mức độ cá nhân, chủ yếu liên quan đến việc mang vật dụng không được phép vào phòng thi. Không phát sinh vụ việc gian lận có tổ chức hay sự cố bất thường ảnh hưởng đến công tác coi thi.

Tại nhiều điểm thi năm nay, hình ảnh dễ thấy là những nhóm học sinh vui vẻ trao đổi sau giờ làm bài, những cái bắt tay động viên giữa thầy cô và học trò, hay các đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh từ sáng sớm. Dù áp lực vẫn hiện hữu, không khí tại nhiều điểm thi được ghi nhận khá thoải mái và tích cực.

Khép lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy áp lực, nhiều hình ảnh xúc động và ý nghĩa vẫn còn đọng lại:

Một mùa thi khép lại, mở ra những hành trình mới

Dù diễn ra trong những điều kiện và mức độ cạnh tranh khác nhau, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội và TP.HCM đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục cũng như nỗ lực rất lớn của học sinh.

Hơn 276.000 thí sinh đã bước qua những ngày thi quan trọng với nhiều cung bậc cảm xúc: hồi hộp trước giờ làm bài, căng thẳng trong phòng thi và nhẹ nhõm khi hoàn thành môn cuối cùng. Sau tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là điểm số hay kết quả xét tuyển, mà còn là những hình ảnh đẹp của tuổi học trò trong một mùa thi đáng nhớ, đánh dấu bước chuyển từ bậc THCS sang những chặng đường mới phía trước.