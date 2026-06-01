Hơn 151.000 học sinh TP.HCM bước vào môn thi đầu tiên kỳ tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất cả nước

Sáng 1/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM chính thức bắt đầu.

Sáng nay (1/6), các thí sinh TP.HCM bước vào bài thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h và kết thúc lúc 10h.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ hoàn thành 3 môn thi bắt buộc gồm Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với những học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, các em sẽ tiếp tục tham dự bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp theo lịch của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Theo thống kê của ngành giáo dục TP.HCM, năm nay có hơn 151.300 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Thành phố tuyển khoảng 118.955 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Trước đó, ngày 31/5, các thí sinh đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi.

Theo báo cáo từ các điểm thi, có khoảng 600 thí sinh không đến làm thủ tục, chiếm tỷ lệ khoảng 0,39% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Để tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đã bố trí 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi trên toàn thành phố.

Tham gia công tác tổ chức kỳ thi năm nay có gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi.