3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân trong tháng 6

Dưới những tác động không mấy thuận lợi của các hung tinh trong tháng mới, 3 con giáp này cần nâng cao cảnh giác, chú ý lời ăn tiếng nói để tránh sập bẫy tiểu nhân nơi học đường và công sở.

Bên cạnh những bản mệnh đón nhận cơn mưa tài lộc, tháng 6 cũng mang đến không ít thử thách cho một vài con giáp do sự thay đổi của các dòng năng lượng vũ trụ. Trong môi trường học tập và làm việc, sự cạnh tranh là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nếu không khéo léo trong cách đối nhân xử thế, bạn rất dễ trở thành mục tiêu công kích của những kẻ có ý đồ xấu. Dưới góc độ tử vi khoa học, đây là 3 con giáp cần đặc biệt quản lý lời ăn tiếng nói, cẩn trọng trong từng hành động để bảo vệ thành quả của mình trước những chiêu trò ngầm.

Tuổi Dần: Tránh xa những tranh cãi thị phi và cái bẫy "bằng mặt không bằng lòng"

Tháng 6 này, người tuổi Dần với tính cách thẳng thắn, bộc trực và có phần nóng nảy rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân. Trên giảng đường hay trong các hội nhóm học tập, sự xuất sắc và phong thái dẫn đầu của bạn vô tình khơi dậy lòng đố kỵ từ bạn bè xung quanh. Những lời góp ý quá trực diện của bạn có thể bị bóp méo thành thái độ ngạo mạn, tạo cớ cho kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân trước thầy cô.

Tại nơi làm việc, các đồng nghiệp mang tâm lý "bằng mặt không bằng lòng" có thể lợi dụng sơ hở trong các dự án chung để đẩy trách nhiệm cho bạn khi xảy ra sai sót. Người tuổi Dần cần kiềm chế cái tôi, học cách lắng nghe nhiều hơn và tuyệt đối không tham gia vào các cuộc bàn tán, chia phe phái nơi công sở. Việc ký kết giấy tờ, bàn giao công việc cần phải có minh chứng rõ ràng để tự bảo vệ mình trước những tình huống tranh chấp không đáng có.

Tuổi Tỵ: Cẩn trọng với những lời mật ngọt và chiêu trò tranh đoạt công sức

Người tuổi Tỵ mang tư duy thâm trầm và kín kẽ, nhưng trong tháng 6 này, vận trình của bạn có dấu hiệu bị nhiễu loạn bởi các mối quan hệ xã giao phức tạp. Ở khía cạnh học tập, bạn cần đề phòng những người bạn bỗng dưng tiếp cận một cách quá vồn vã. Việc chia sẻ tài liệu ôn tập độc quyền, ý tưởng bài luận hay đề án nghiên cứu khoa học cần có sự chọn lọc, tránh tình trạng "giao trứng cho ác" rồi bị người khác nẫng tay trên công sức bấy lâu nay.

Trong môi trường công sở, kẻ tiểu nhân có xu hướng dùng những lời khen ngợi ngọt ngào để làm bạn chủ quan, sau đó tìm cách khai thác thông tin mật hoặc hạ bệ bạn vào phút chót. Khi triển khai các ý tưởng kinh doanh hay kế hoạch chuyển đổi số, tuổi Tỵ nên giữ bảo mật tối đa cho đến khi dự án chính thức được phê duyệt. Hãy tin vào trực giác của bản thân và giữ một khoảng cách chuyên nghiệp vừa đủ với những đối tượng thường xuyên có thái độ đon đả bất thường.

Tuổi Dậu: Tiết chế xu hướng cầu toàn và đề phòng sự đố kỵ nơi tập thể

Người tuổi Dậu nổi tiếng với sự chỉn chu, cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao trong mọi việc. Chính sự kỹ tính này trong tháng 6 có thể biến bạn thành một người "khó tính" trong mắt các thành viên khác khi làm việc nhóm. Việc liên tục chỉ ra lỗi sai của người khác, dù xuất phát từ mục đích tốt, vẫn dễ khiến bạn rước về một lượng antifan ngầm sẵn sàng ngáng đường bạn trong các đợt bình bầu thi đua hay đánh giá hiệu suất.

Nơi văn phòng làm việc, sự thăng tiến hoặc những khoản thưởng nóng mà bạn nhận được thời gian qua đang làm một vài kẻ tiểu nhân cảm thấy nóng mắt. Những người này có thể dùng những tiểu tiết nhỏ nhặt trong lối sống hoặc phát ngôn của bạn để thêu dệt nên những câu chuyện không hay, nhằm hạ thấp năng lực thực tế của bạn trước mặt ban lãnh đạo. Lời khuyên cho tuổi Dậu là hãy tập trung hoàn thành tốt phần việc của mình, bớt can thiệp vào chuyện của người khác và thể hiện một thái độ khiêm nhường, cầu thị tối đa để tự tạo lớp màng bảo vệ trước sóng gió thị phi.

Lời kết

Việc đưa ra cảnh báo về hạn tiểu nhân trong tháng 6 không phải để các con giáp trên rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, mà là một sự nhắc nhở cần thiết để bạn hoàn thiện hơn kỹ năng giao tiếp xã hội. Thực tế, kẻ xấu chỉ có thể tìm đến và gây hại khi chúng ta để lộ những sơ hở trong tính cách như sự nóng nảy, chủ quan hay quá tin người.

Môi trường học đường hay công sở luôn là một xã hội thu nhỏ với đủ kiểu người, và việc học cách chung sống, vượt qua nghịch cảnh chính là bài học giúp bạn trưởng thành, bản lĩnh hơn. Miễn là bạn luôn làm việc với sự chính trực, minh bạch và giữ cho mình một cái đầu lạnh cùng trái tim ấm áp thì không một ai có thể ngăn cản bước tiến vững chắc của bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.