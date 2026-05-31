Một kiểu thói quen buổi tối có thể phản ánh trạng thái tinh thần của bạn

Buổi tối là khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, nhưng cũng là lúc tâm trí bộc lộ rõ nhất những cảm xúc bị che lấp bởi sự bận rộn ban ngày.

Ban ngày là khoảng thời gian con người bận rộn với công việc, học tập, các mối quan hệ và vô số trách nhiệm khác. Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ dần lắng lại, những thói quen tưởng như rất bình thường lại có thể phần nào phản ánh trạng thái tinh thần của mỗi người.

Trong số đó, có một hành vi khá phổ biến ở nhiều người hiện nay là dù đã rất mệt và biết mình cần đi ngủ, họ vẫn tiếp tục cầm điện thoại, lướt mạng xã hội, xem video hoặc chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác trong nhiều giờ liền.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một cách giải trí trước khi ngủ. Tuy nhiên, việc liên tục trì hoãn giấc ngủ bằng những nội dung ngắn trên màn hình đôi khi không đơn thuần xuất phát từ sở thích, mà còn có thể phản ánh những áp lực hoặc cảm xúc đang tồn tại bên trong mỗi người.

Khi việc thức khuya không còn chỉ là thói quen

Không ít người từng trải qua cảm giác đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, thậm chí quá nửa đêm, nhưng vẫn chưa muốn đặt điện thoại xuống. Họ xem hết video này đến video khác, đọc hết bài viết này đến bài viết khác dù thực tế không còn quá hứng thú với nội dung đang xem.

Nhiều chuyên gia gọi đây là hiện tượng trì hoãn giấc ngủ để "giành lại thời gian cho bản thân". Sau một ngày bị lấp đầy bởi công việc, học tập và trách nhiệm, buổi tối trở thành khoảng thời gian duy nhất mà họ cảm thấy mình thực sự được tự do làm điều mình muốn.

Chính vì vậy, dù cơ thể đã mệt mỏi, họ vẫn cố kéo dài thêm vài phút, rồi vài chục phút, thậm chí vài giờ trước khi đi ngủ. Việc thức khuya khi đó không còn đơn thuần là vì thích lướt mạng xã hội, mà giống như một cách bù đắp cho cảm giác cả ngày sống theo lịch trình và yêu cầu của người khác.

Tuy nhiên, điều trớ trêu là càng thức khuya, cơ thể càng mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và càng mệt mỏi, con người lại càng cảm thấy mình cần thêm thời gian riêng vào buổi tối. Một vòng lặp cứ thế hình thành mà nhiều người không nhận ra.

Điều thói quen này tiết lộ về trạng thái tinh thần

Khoảng thời gian trước khi ngủ là lúc con người ít bị phân tán nhất. Khi công việc đã kết thúc, điện thoại ngừng đổ chuông và không còn ai đòi hỏi điều gì từ mình, những suy nghĩ còn dang dở trong ngày thường bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn.

Đó có thể là áp lực công việc, nỗi lo về tương lai, những mối quan hệ chưa được giải quyết hoặc đơn giản là cảm giác mệt mỏi kéo dài mà bản thân chưa có thời gian nhìn nhận nghiêm túc.

Trong nhiều trường hợp, việc liên tục tìm kiếm nội dung để xem không phải vì quá thích thú, mà vì não bộ muốn trì hoãn cảm giác phải đối diện với những suy nghĩ đó. Màn hình điện thoại vô tình trở thành một cách để lấp đầy sự im lặng.

Tất nhiên, không phải ai thức khuya lướt điện thoại cũng đang gặp vấn đề về tinh thần. Nhưng nếu thói quen này diễn ra thường xuyên, kéo dài trong nhiều tháng và đi kèm cảm giác khó chịu khi phải rời màn hình, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể và tâm trí đang cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đôi khi, điều phản ánh trạng thái tinh thần của một người không nằm ở những lúc họ xuất hiện giữa đám đông, mà nằm ở cách họ kết thúc một ngày. Bởi khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, những thói quen tưởng như rất nhỏ lại thường nói lên nhiều điều hơn chúng ta nghĩ.