Con cái lớn lên nghèo khổ hay giàu có, nhìn vào người mẹ là biết: Đọc bài này, bạn sẽ hiểu ngay!

Sự kế thừa giàu sang có lẽ chưa bao giờ là việc chuyển giao những con số trong tài khoản, mà là mật mã khởi tạo được viết nên một cách lặng lẽ từ lời nói và hành động của người mẹ.

Câu nói dân gian “Cưới vợ hiền, vượng ba đời” từng bị nhiều người coi là hủ tục. Tuy nhiên, một số liệu thống kê ở Trung Quốc lại đem đến một góc nhìn khác: hơn 40% người trưởng thành cho rằng mẹ có ảnh hưởng đến quan niệm quản lý tài chính của họ lớn hơn cha; và hơn một nửa số trẻ em khi gặp rắc rối về tiền bạc sẽ nghĩ đến việc tìm mẹ để giúp đỡ đầu tiên. Sự kế thừa giàu sang có lẽ chưa bao giờ là việc chuyển giao những con số trong tài khoản, mà là mật mã khởi tạo được viết nên một cách lặng lẽ từ lời nói và hành động của người mẹ.

1. Tư duy tiền bạc từ bàn ăn đến tương lai

Nhận thức về tiền bạc của đứa trẻ thường bắt đầu từ tiếng thở dài bên bàn ăn hay một cái rụt tay ngập ngừng trong trung tâm thương mại. Sự căng thẳng, dè dặt với tiền bạc hoặc câu nói cửa miệng “Nhà mình không mua nổi đâu” sẽ gieo vào lòng đứa trẻ “tư duy khan hiếm” khiến chúng sau này luôn nhìn vào sự thiếu thốn thay vì cơ hội.

Ngược lại, ở những gia đình mà người mẹ dù không khá giả nhưng không oán hận hay tính toán chi li khi chi tiêu, họ sẽ thảo luận về việc làm sao để tiền trở nên có giá trị hơn. Sự khác biệt này phân định hai loại tư duy: một bên bị mắc kẹt trong nỗi sợ nghèo khó, một bên hướng về tương lai để tìm kiếm sự sáng tạo và rộng mở.

Ảnh minh họa

2. Phẩm hạnh của mẹ là "phong thủy" của gia đình

Thứ giúp một người đi xa và vững vàng không phải là kỹ năng, mà là phẩm hạnh. Người mẹ chính là tấm gương đầu tiên. Một người mẹ lương thiện, kiên cường và có trách nhiệm chính là một bài học sống động.

Mẹ có tầm nhìn rộng mở: Dạy con về sự thành thật và tích lũy “vốn xã hội” (lòng tin). Đứa trẻ lớn lên sẽ dễ dàng hợp tác và có nhiều cơ hội trong thế giới lớn.

Mẹ chỉ nhìn cái lợi trước mắt: Thường luồn lách luật lệ hay ghen tị với thành công của người khác. Con cái học theo lối sống ích kỷ này có thể được lợi ngắn hạn, nhưng đường đời càng đi càng hẹp.

3. Năng lượng của mẹ định hình chí tiến thủ của con

Người mẹ chính là người định tông giọng cho "từ trường" của gia đình. Có những gia đình kinh tế eo hẹp, nhưng người mẹ luôn biết cách biến một mảnh vải cũ thành khăn trải bàn đẹp, chăm chút cho bữa ăn đơn giản. Đứa trẻ học được sự trân trọng, sáng tạo và sức sống luôn hướng về cái đẹp.

Ngược lại, có những gia đình vật chất đủ đầy nhưng luôn bị bao phủ bởi sự mệt mỏi và than vãn. Đứa trẻ hấp thụ năng lượng này sẽ dễ mất động lực phấn đấu.

Chí tiến thủ không tự nhiên sinh ra, nó bắt nguồn từ niềm tin sâu sắc rằng “cuộc sống có thể tốt đẹp hơn”, và ngọn lửa đầu tiên của niềm tin đó thường được thắp lên bởi thái độ của người mẹ.

4. Giáo dục không lời

Một người mẹ dắt con đi mua rau, chủ hàng trả lại thừa vài đồng. Người mẹ không chút do dự, mỉm cười trả lại tiền. Đứa trẻ đứng bên cạnh ngước lên nhìn. Không cần bài giảng đạo đức dài dòng, nguyên tắc “không lấy thứ không thuộc về mình” đã được khắc sâu vào tâm trí đứa trẻ ngay khoảnh khắc đó.

Mật mã giàu có và thuật toán cuộc đời không nằm ở những lý thuyết thâm sâu, nó giấu trong tiếng thở dài hay nụ cười hằng ngày của mẹ, trong cách mẹ đứng thẳng lưng hay gục ngã trước khốn cảnh. Vì vậy, khi một người mẹ lo lắng không biết giáo dục con thế nào để thành công, có lẽ trước hết hãy tự nhìn lại mình: Bản thân mình lúc này có phải là kiểu người lớn mà con muốn trở thành hay không? Đích đến của giáo dục, suy cho cùng, chính là tấm gương của người làm cha làm mẹ.