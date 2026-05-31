12 ngành học khát nhân lực nhất hiện nay với mức lương khởi điểm cực "khủng" năm 2026

Dù không phải những ngành học "mới nổi", nhưng đây vẫn là các lĩnh vực luôn nằm trong tình trạng khát nhân lực và được doanh nghiệp săn đón với mức thu nhập hấp dẫn.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi bởi AI và chuyển đổi số, việc chọn ngành học giờ đây không chỉ là theo đuổi đam mê mà còn là bài toán về thu nhập và cơ hội nghề nghiệp lâu dài.

Theo số liệu các báo cáo mới từ Forbes, Investopedia và dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy các ngành liên quan đến công nghệ, kỹ thuật, tài chính và dữ liệu đang trở thành “mỏ vàng” tuyển dụng trong năm 2026.

Nhiều ngành nghề vẫn là "mỏ vàng" cho sinh viên trong năm nay và nhiều năm tới

Đáng chú ý, nhiều vị trí dù chỉ yêu cầu bằng cử nhân nhưng đã có mức lương khởi điểm lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm tại các thị trường lớn. Đây cũng là nhóm ngành được dự đoán tiếp tục thiếu hụt nhân lực trong ít nhất 5-10 năm tới.

1. Kỹ sư trí tuệ nhân tạo và Machine Learning

AI đang trở thành lĩnh vực “khát” nhân lực bậc nhất toàn cầu. Các doanh nghiệp từ ngân hàng, thương mại điện tử đến y tế đều cần kỹ sư AI để xây dựng hệ thống tự động hóa và phân tích dữ liệu thông minh.

Theo Forbes, kỹ sư Machine Learning hiện có mức lương trung bình khoảng 140.000 USD/năm tại Mỹ, thuộc nhóm cao nhất dành cho sinh viên mới tốt nghiệp.

Để theo đuổi ngành này, sinh viên có thể theo học các ngành như: Khoa học máy tính, AI & Data Science, Toán tin hay Công nghệ thông tin,...

2. Công nghệ thông tin và lập trình phần mềm

Dù AI phát triển mạnh, lập trình viên vẫn là một trong những nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất thế giới. Từ startup đến tập đoàn đa quốc gia đều cần nhân sự xây dựng ứng dụng, website và nền tảng số.

Mức lương khởi điểm của lập trình viên tại nhiều công ty công nghệ lớn có thể đạt 100.000 USD/năm. Những người có kỹ năng tốt về backend, cloud hoặc full-stack thậm chí còn được săn đón hơn cả bằng cấp.

3. An ninh mạng

Các vụ rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng ngày càng gia tăng khiến doanh nghiệp buộc phải đầu tư mạnh cho bảo mật. Theo dữ liệu từ Forbes, chuyên viên an ninh mạng nằm trong nhóm nghề tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ gần 30% trong 10 năm tới.

Sinh viên theo học các ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính đang cực kỳ có lợi thế rất lớn trên thị trường lao động.

4. Kỹ thuật phần mềm

Không chỉ viết code, kỹ sư phần mềm hiện tham gia trực tiếp vào việc xây dựng hệ sinh thái số cho doanh nghiệp.

Từ fintech, thương mại điện tử đến game và AI, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây cũng là một trong những ngành có cơ hội làm việc từ xa với mức thu nhập quốc tế hấp dẫn.

5. Kỹ thuật điện - điện tử

Sự bùng nổ của xe điện, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh đang giúp ngành kỹ thuật điện - điện tử quay trở lại thời kỳ tăng trưởng mạnh.

Theo Investopedia, nhóm ngành kỹ thuật luôn nằm trong top có mức lương khởi điểm cao nhất sau tốt nghiệp.

Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích công nghệ, máy móc và nghiên cứu kỹ thuật.

6. Kỹ thuật cơ khí

Ngành cơ khí hiện không còn gắn với hình ảnh “nhà xưởng truyền thống” như trước. Sự phát triển của robot, tự động hóa và các dây chuyền sản xuất thông minh đang mở ra nhu cầu rất lớn cho đội ngũ kỹ sư cơ khí thế hệ mới.

Theo Forbes, kỹ sư cơ khí tại Mỹ hiện có mức lương trung bình hơn 100.000 USD mỗi năm, thuộc nhóm ngành kỹ thuật có thu nhập hấp dẫn hàng đầu hiện nay

Không chỉ làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kỹ sư cơ khí ngày nay còn tham gia vào các ngành công nghệ cao như ô tô điện, hàng không, năng lượng tái tạo và thiết bị tự động. Đây được xem là nhóm ngành có tính ứng dụng rộng và cơ hội việc làm ổn định trong dài hạn.

7. Tài chính - đầu tư

Trong bối cảnh dòng tiền liên tục dịch chuyển và xu hướng đầu tư cá nhân bùng nổ mạnh mẽ, tài chính - đầu tư vẫn là một trong những lĩnh vực sở hữu mức thu nhập hấp dẫn nhất trên thị trường lao động.

Theo Investopedia, tài chính và kinh tế hiện vẫn nằm trong nhóm ngành có tiềm năng thu nhập rất cao dù không thuộc khối kỹ thuật hay công nghệ. Không chỉ ngân hàng, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hay tập đoàn lớn đều đang cạnh tranh để săn tìm nhân sự có chuyên môn cao trong lĩnh vực này.

Những vị trí như: chuyên viên phân tích tài chính, quản lý quỹ, cố vấn đầu tư hay chuyên viên quản trị rủi ro đều được đánh giá có lộ trình thăng tiến nhanh cùng mức đãi ngộ thuộc nhóm cao hàng đầu. Đặc biệt, với những người có khả năng phân tích dữ liệu, nhạy bén với thị trường và kỹ năng quản lý dòng tiền tốt, cơ hội đạt mức thu nhập “6 con số” là hoàn toàn khả thi chỉ sau vài năm làm việc.

Trong thời đại mà đầu tư, chứng khoán và quản lý tài sản ngày càng phổ biến, nhu cầu tuyển dụng nhân sự tài chính chất lượng cao được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới.

8. Marketing số và quản trị thương hiệu

Khi doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động trên môi trường online, digital marketing đang trở thành một trong những lĩnh vực “hái ra tiền” dành cho những người có tư duy sáng tạo và khả năng phân tích dữ liệu tốt. Từ thương mại điện tử, công nghệ đến bán lẻ, hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều cần đội ngũ marketing để xây dựng hình ảnh thương hiệu và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Không chỉ dừng ở việc chạy quảng cáo, ngành này còn mở rộng sang nhiều mảng như xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung, phân tích hành vi người dùng và tối ưu chiến lược truyền thông số. Đây cũng là lĩnh vực có tốc độ thay đổi rất nhanh, đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật xu hướng mới.

Đặc biệt, vị trí Product Marketing Manager hiện được Forbes xếp vào nhóm công việc có mức thu nhập cao nhất dành cho người sở hữu bằng cử nhân, với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng tại các doanh nghiệp công nghệ và startup.

9. Thiết kế UX/UI

Không chỉ đẹp mắt, các sản phẩm số hiện nay còn phải mang lại trải nghiệm mượt mà, thuận tiện và dễ sử dụng cho người dùng. Chính vì vậy, UX/UI Designer đang trở thành một trong những vị trí được săn đón mạnh tại các công ty công nghệ, thương mại điện tử và startup.

Ngành học này đặc biệt phù hợp với những người vừa có tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo, vừa yêu thích công nghệ và hành vi người dùng. Trong thời đại mọi doanh nghiệp đều đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng UX/UI Designer được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh với mức thu nhập ngày càng hấp dẫn.

10. Khoa học dữ liệu

Dữ liệu đang được ví như “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số. Doanh nghiệp càng lớn càng cần nhân sự phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý con số, các chuyên viên khoa học dữ liệu còn đóng vai trò “phiên dịch” dữ liệu thành những gợi ý chiến lược giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và gia tăng lợi nhuận. Chính vì vậy, Data Science đang trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhu cầu nhân lực nhanh nhất hiện nay.

Theo Forbes Advisor, Data Science thuộc nhóm ngành có mức lương khởi điểm cao hàng đầu hiện nay.

11. Quản lý dự án

Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, nhu cầu tuyển dụng quản lý dự án ngày càng tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, xây dựng và chuyển đổi số.

Đây là vị trí đóng vai trò “xương sống” giúp đảm bảo mọi kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, đúng ngân sách và đạt mục tiêu đề ra.

Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều kỹ năng quan trọng như điều phối đội nhóm, quản lý nhân sự, kiểm soát ngân sách và tư duy chiến lược. Người làm quản lý dự án không chỉ cần khả năng tổ chức tốt mà còn phải linh hoạt trong xử lý tình huống và ra quyết định nhanh chóng.

Nhờ tính chất quan trọng và mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, mức thu nhập của ngành này luôn được đánh giá cao, đặc biệt tại các công ty công nghệ lớn và doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn.

12. Thiết kế đồ họa và sáng tạo nội dung số

Sự phát triển bùng nổ của TikTok, YouTube và thương mại điện tử đã kéo theo nhu cầu rất lớn về thiết kế hình ảnh, video và xây dựng thương hiệu (branding). Doanh nghiệp ngày càng chú trọng nội dung trực quan để thu hút người dùng và tạo lợi thế cạnh tranh trên môi trường số.

Dù không thuộc nhóm ngành STEM, lĩnh vực này vẫn mở ra cơ hội thu nhập cao cho những ai sở hữu kỹ năng tốt và tư duy sáng tạo nổi bật. Theo Investopedia, các ngành sáng tạo liên quan đến quảng cáo và truyền thông đang ghi nhận mức lương ngày càng cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu nội dung số tăng mạnh.

Các chuyên gia cho rằng thị trường lao động năm 2026 sẽ ngày càng ưu tiên những ứng viên có kỹ năng thực chiến thay vì chỉ dựa vào bằng cấp. Doanh nghiệp hiện đại có xu hướng đánh giá năng lực qua khả năng áp dụng vào công việc hơn là tên trường đại học.

Những yếu tố như kinh nghiệm thực hành, dự án cá nhân, chứng chỉ chuyên môn và khả năng sử dụng AI đang trở thành “thước đo mới” trong tuyển dụng. Đây cũng là lý do nhiều ứng viên trẻ chủ động xây dựng portfolio ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dữ liệu từ Forbes và Investopedia cho thấy các ngành STEM vẫn giữ ưu thế vượt trội về mức lương khởi điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học máy tính.

Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất vẫn thuộc về những người biết liên tục cập nhật kỹ năng và thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động.

Nguồn: Forbes, Investopedia, Linkedin