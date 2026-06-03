Khi dữ liệu trở thành “tài nguyên mới”, ai sẽ là người biến những con số thành “vàng”?

Thế giới đang tạo ra nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết nhưng phần lớn trong số đó đang bị lãng phí. Khoảng trống giữa “có dữ liệu” và “dùng được dữ liệu” chính là nơi mà chuyên ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng tại Trường Đại học FPT đang đào tạo người lấp đầy.

Lĩnh vực "trendy" của kỷ nguyên AI

Mỗi cú nhấp chuột trên mạng xã hội, mỗi thiết bị IoT kết nối hay mỗi giao dịch số diễn ra đều tạo ra dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu thô tự thân không tạo ra giá trị. Giá trị chỉ xuất hiện khi có những người đủ năng lực thu thập, phân tích và biến dữ liệu rời rạc thành quyết định chiến lược.

Đó cũng là lý do Khoa học dữ liệu (Data Science) nổi lên như một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất trên thế giới, mở ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Không chỉ các tập đoàn công nghệ, nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, logistics hay sản xuất cũng đang có nhu cầu rất lớn về nhân sự có khả năng phân tích, xử lý và khai thác dữ liệu.

Theo số liệu từ U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Khoa học dữ liệu đang nằm trong nhóm lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng vị trí Data Scientist được dự báo tăng 34% trong giai đoạn 2024-2034. Mỗi năm, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 23.400 cơ hội việc làm mới, đưa quy mô nhân lực của lĩnh vực này lên khoảng 328.300 vị trí vào năm 2034.

Khoa học dữ liệu cũng liên tục nằm trong nhóm ngành nghề có thu nhập cao nhất toàn cầu, với mức lương trung bình dao động từ 80.000-150.000 USD/năm tùy vị trí và kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí như Data Analyst, Big Data Engineer, BI Developer, Data Visualization Specialist, Database Administrator hoặc chuyên viên nghiên cứu và phát triển tại doanh nghiệp, trung tâm R&D, viện nghiên cứu hay trường đại học.

Khoa học dữ liệu là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh nhất trên thế giới.

Trong cuộc đua nhân lực của kỷ nguyên AI và dữ liệu, năm 2026, Trường Đại học FPT (FPTU) chính thức mở chuyên ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng, hướng đến đào tạo thế hệ nhân lực có khả năng biến dữ liệu thành giải pháp và giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp.

Từ "đọc dữ liệu" đến "giải quyết vấn đề bằng dữ liệu"

Nếu trước đây nhiều người vẫn hình dung Khoa học dữ liệu là công việc ngồi trước màn hình với những bảng số liệu khô khan, thì thực tế lĩnh vực này đang đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa dữ liệu và những quyết định thông minh.

Tại FPTU, chuyên ngành này được thiết kế theo hướng tích hợp giữa nền tảng toán học, khoa học máy tính, lập trình cùng những lĩnh vực chuyên sâu như Machine Learning, Deep Learning, Big Data, thống kê ứng dụng và trực quan hóa dữ liệu.

Chương trình đào tạo cũng đạt chuẩn kiểm định quốc tế AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs), đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học ở châu Âu và quốc tế. Nội dung học được cập nhật theo tốc độ phát triển công nghệ, bám sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp toàn cầu.

Thay vì dừng lại ở việc học thuật toán hay mô hình lý thuyết, sinh viên được tiếp cận quy trình hoàn chỉnh của một dự án thực tế, từ thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo cho đến ứng dụng kết quả để hỗ trợ ra quyết định hoặc tự động hóa quy trình vận hành. Điểm khác biệt nằm ở cách tiếp cận khi người học không đơn thuần học cách phân tích dữ liệu, mà học cách sử dụng dữ liệu để giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

Hoạt động trải nghiệm thực tế giúp học sinh tiếp cận môi trường đào tạo "đấm chất" công nghệ.

Học từ dự án thật, học cùng doanh nghiệp

Một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của chương trình là định hướng học tập gắn với thực tiễn. Sinh viên được tham gia các học phần, dự án thực tế cùng chuyên gia và doanh nghiệp, qua đó phát triển năng lực triển khai sản phẩm từ ý tưởng đến ứng dụng thực tiễn.

Thay vì tiếp cận dữ liệu mô phỏng, người học có cơ hội xử lý những bài toán gần với môi trường làm việc thực tế như dự báo hành vi khách hàng, tối ưu quy trình vận hành, phân tích xu hướng thị trường hay ứng dụng AI trong tự động hóa.

Một trong những điểm tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng của sinh viên Công nghệ thông tin nói chung và Khoa học dữ liệu ứng dụng nói riêng tại FPTU là khả năng tiếp cận hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn từ Tập đoàn FPT. Với mạng lưới hơn 80.000 nhân sự hoạt động trong nhiều lĩnh gồm FPT Software, FPT IS, FPT Smart Cloud, FPT Telecom và các công ty thành viên, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường thực tế, tham gia dự án, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ.

Đặc biệt, ở học kỳ thứ 6, sinh viên được tham gia học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (On-the-Job Training - OJT). Sinh viên trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp và được đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn thực tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp người học rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sau kỳ OJT, sinh viên quay trở lại nhà trường với mục tiêu học tập rõ ràng hơn, có khả năng lựa chọn các học phần phù hợp và phát triển năng lực nghề nghiệp theo hướng sát với nhu cầu thực tiễn.

Đa dạng các cuộc thi để học sinh tìm hiểu, khám phá công nghệ.

Không chỉ vậy, FPTU còn tạo môi trường để sinh viên từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ thực tế. Trong chương trình học, 100% sinh viên trải qua hai học phần bắt buộc là Trải nghiệm Khởi nghiệp 1 & 2, nơi người học không chỉ tiếp cận kiến thức nền tảng mà còn trực tiếp phát triển ý tưởng, xây dựng chiến lược truyền thông, vận hành dự án và tiếp cận tư duy kinh doanh trong môi trường thực tiễn.

Với những dự án tiềm năng, sinh viên có thể tiếp tục phát triển theo định hướng khởi nghiệp ở các học kỳ sau hoặc triển khai thành đồ án tốt nghiệp. Nhiều dự án được cố vấn bởi chuyên gia trong hệ sinh thái FPT và các đối tác, có cơ hội nhận hỗ trợ phát triển sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn đầu tư dành cho startup sinh viên.

Trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu ứng dụng, ngoại ngữ không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà còn là công cụ nghề nghiệp. Tại FPTU, sinh viên học tập với giáo trình quốc tế, sử dụng tiếng Anh trong nhiều học phần chuyên ngành và được trang bị thêm ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật. Đây được xem là lợi thế giúp người học mở rộng cơ hội tham gia môi trường công nghệ toàn cầu.

Tập đoàn FPT hợp tác với Jetking và Cranes Varsity, triển khai 5 chương trình đào tạo: AI Chip (Thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (Trợ lý AI), UAV (lĩnh vực thiết bị bay không người lái), Data Science (Khoa học dữ liệu) và Cyber Security (An ninh mạng).

Nếu AI được xem là "bộ não" của công nghệ tương lai, thì Khoa học dữ liệu ứng dụng chính là quá trình thu thập, tinh luyện và cấu trúc hóa nguyên liệu để bộ não ấy có thể học hỏi và vận hành hiệu quả. Và với hướng đào tạo gắn chặt với thực tiễn, Trường Đại học FPT đang hướng đến việc đào tạo những nhân sự không chỉ hiểu dữ liệu, mà còn có thể tạo ra giá trị từ dữ liệu trong nền kinh tế số.

Bạn muốn trở thành người "tinh luyện" dữ liệu trong kỷ nguyên số? Tìm hiểu ngay tại đây.