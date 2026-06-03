Đây là ngành lĩnh vực kỹ thuật có triển vọng dài hạn tại Việt Nam nhờ nhu cầu nhân lực lớn, chính sách ưu đãi mạnh từ Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176/2026/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi dành cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7, với nhiều hỗ trợ đáng chú ý nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này.

Theo nhiều dự báo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và vận hành nhà máy điện hạt nhân, Việt Nam sẽ cần khoảng 15.000 lao động trong thời gian tới để phục vụ cho quá trình phát triển và vận hành hệ thống điện hạt nhân trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, hàng loạt chính sách ưu đãi mạnh tay dành cho người học được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn bị đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhà nghiên cứu cho lĩnh vực đặc thù này.

Sinh viên được miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ hơn 5 triệu đồng mỗi tháng

Theo quy định mới, sinh viên cao đẳng và đại học theo học các chuyên ngành điện hạt nhân trong nước, đồng thời cam kết làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp, sẽ được miễn hoàn toàn học phí.

Không chỉ vậy, người học còn được bố trí ở ký túc xá miễn phí và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Điều này đồng nghĩa sinh viên thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận hơn 5 triệu đồng mỗi tháng để phục vụ sinh hoạt.

Ngoài khoản hỗ trợ cố định, sinh viên còn được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo kết quả từng học kỳ. Cụ thể, sinh viên xếp loại khá được nhận học bổng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở; loại giỏi nhận 2 lần; còn loại xuất sắc nhận 2,5 lần mức lương cơ sở. Học bổng được xét 2 lần mỗi năm.

Người học cũng được cấp miễn phí giáo trình chuyên ngành điện hạt nhân, ưu tiên tham gia các chương trình thực tập trong và ngoài nước nếu đạt kết quả học tập tốt ở năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết đã ký.

Không chỉ sinh viên chuyên ngành điện hạt nhân, những người theo học các ngành liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân cũng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nếu cam kết làm việc sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể, nhóm này được miễn học phí, ưu tiên ở ký túc xá, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở và được xét cấp học bổng nếu đạt học lực khá trở lên.

Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực của lĩnh vực điện hạt nhân không chỉ dừng ở đội ngũ kỹ sư chuyên sâu mà còn mở rộng sang nhiều nhóm ngành kỹ thuật, vận hành và công nghệ liên quan.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh được hỗ trợ tới 12,6 triệu đồng/tháng

Không chỉ sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước thuộc lĩnh vực điện hạt nhân cũng nhận được mức hỗ trợ rất lớn.

Theo Nghị định, học viên cao học được cấp sinh hoạt phí bằng 3,5 lần mức lương cơ sở, trong khi nghiên cứu sinh được hưởng mức hỗ trợ bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Tính theo mức lương cơ sở mới, khoản hỗ trợ tương đương khoảng 8,8 - 12,6 triệu đồng/tháng và được cấp đủ trong 12 tháng mỗi năm.

Ngoài miễn học phí và hỗ trợ chỗ ở, học viên và nghiên cứu sinh còn được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học. Nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của bài báo khoa học quốc tế uy tín thuộc lĩnh vực điện hạt nhân, người học sẽ được hỗ trợ khoản kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở.

Bên cạnh đó, người học còn được hỗ trợ tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước; ưu tiên chủ trì các đề tài nghiên cứu; ưu tiên tham gia các chương trình thực tập ngắn hạn trong và ngoài nước vào năm cuối khóa học.

Du học sinh ngành điện hạt nhân được hỗ trợ vé máy bay và sinh hoạt phí

Nghị định cũng quy định nhiều ưu đãi dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh học tập ở nước ngoài trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Theo đó, sinh viên đại học được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong toàn bộ quá trình học; được hỗ trợ lệ phí hộ chiếu, visa, sân bay và chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo.

Ngoài bảo hiểm y tế theo quy định của nước sở tại, người học còn được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện áp dụng với du học sinh Việt Nam theo các đề án đào tạo của Chính phủ.

Đáng chú ý, chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân còn phải hỗ trợ thêm tối thiểu 300 USD/người/tháng, tương đương gần 8 triệu đồng, để chi trả sinh hoạt phí. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân theo cam kết đã ký trước đó.

Trong khi đó, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 2 lần mức hỗ trợ cao nhất hiện hành dành cho du học sinh sau đại học của Việt Nam. Các công chức, viên chức đi học tiếp tục được giữ nguyên lương và phụ cấp trong thời gian đào tạo.

Cơ hội việc làm rộng mở trong nhiều lĩnh vực

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện hạt nhân hoặc Kỹ thuật hạt nhân có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực năng lượng, y tế, công nghiệp, nghiên cứu và quản lý nhà nước.

Trong lĩnh vực năng lượng và điện, người học có thể làm kỹ sư vận hành, bảo trì và quản lý an toàn tại các nhà máy điện, bao gồm nhiệt điện, thủy điện và điện nguyên tử; hoặc tham gia quản lý hệ thống lưới điện.

Ở lĩnh vực y tế, kỹ sư hạt nhân có thể làm việc với vai trò kỹ sư vật lý y khoa, chuyên viên vận hành các thiết bị chẩn đoán như X-quang, MRI, PET/CT hoặc tham gia hỗ trợ điều trị ung bướu tại bệnh viện.

Trong công nghiệp, người học có thể đảm nhiệm công việc kiểm tra không phá hủy (NDT), kiểm soát chất lượng hoặc ứng dụng công nghệ bức xạ trong các ngành sản xuất, dầu khí và nông nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các trung tâm nghiên cứu hoặc trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học.

Mức lương có thể vượt 25 triệu đồng/tháng

Ngành điện hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân hiện được xem là một trong những lĩnh vực kỹ thuật có mức thu nhập khá hấp dẫn tại Việt Nam.

Theo thống kê từ các nền tảng tuyển dụng và hướng nghiệp như JobsGO, mức lương phổ biến của nhân sự ngành này dao động từ 8 triệu đến trên 25 triệu đồng/tháng, tùy theo kinh nghiệm và vị trí làm việc.

Đối với sinh viên mới ra trường hoặc có dưới 1 năm kinh nghiệm, thu nhập thường dao động khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng.

Người có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm có thể nhận mức lương khoảng 12 - 18 triệu đồng/tháng. Với nhóm nhân sự đã có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm, thu nhập phổ biến ở mức 18 - 25 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, các chuyên gia cấp cao hoặc nhân sự đảm nhiệm vị trí quản lý, vận hành chuyên sâu có thể nhận mức thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nhiều.

Nếu làm việc cho các tập đoàn nước ngoài hoặc đi tu nghiệp tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, kỹ sư hạt nhân có thể đạt mức lương từ 90.000 đến hơn 100.000 USD mỗi năm.

Với nhu cầu nhân lực lớn, chính sách ưu đãi mạnh và cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai, điện hạt nhân đang trở thành một trong những ngành học đặc thù nhận được nhiều sự quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Điểm chuẩn ngành Điện hạt nhân năm 2025

Ngành Điện hạt nhân/Kỹ thuật hạt nhân hiện chưa được đào tạo quá rộng tại Việt Nam, tuy nhiên đây lại là lĩnh vực đặc thù đang được nhiều trường đại học kỹ thuật và khoa học lớn đầu tư phát triển trong những năm gần đây. Điểm chuẩn của ngành nhìn chung dao động từ mức khá đến cao, đặc biệt tại các trường top đầu về kỹ thuật và công nghệ.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật hạt nhân năm 2025 tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn thuộc nhóm khá cao trong khối kỹ thuật. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành này lấy khoảng trên 24 điểm, tùy theo tổ hợp xét tuyển. Đây là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước, đồng thời có thế mạnh lớn về nghiên cứu năng lượng và công nghệ hạt nhân.

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng là cái tên nổi bật đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân. Năm 2025, điểm chuẩn của ngành tại trường dao động quanh ngưỡng 24 - 25 điểm. Đây là trường có lợi thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, vật lý hạt nhân và các ứng dụng công nghệ bức xạ trong y học, môi trường và công nghiệp.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân nổi tiếng nhất cả nước. Điểm chuẩn năm 2025 của ngành này được ghi nhận ở mức khoảng 23 - 25 điểm tùy phương thức xét tuyển. Nhà trường hiện có nhiều chương trình nghiên cứu liên quan đến vật lý hạt nhân, công nghệ bức xạ và ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Trường Đại học Đà Lạt cũng là đơn vị đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân từ khá sớm tại Việt Nam. Trường có lợi thế đặc biệt nhờ nằm gần khu vực Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Năm 2025, điểm chuẩn ngành này tại trường ở mức khoảng 18 - 21 điểm, phù hợp với nhiều học sinh có học lực khá muốn theo đuổi lĩnh vực đặc thù này.

Ngoài ra, Trường Đại học Điện lực và một số trường kỹ thuật khác cũng bắt đầu mở rộng đào tạo các chuyên ngành liên quan đến năng lượng nguyên tử, hệ thống điện và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Điểm chuẩn tại các trường này thường dao động từ khoảng 20 - 24 điểm tùy chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển.

Dù số lượng trường đào tạo chưa quá nhiều, ngành Điện hạt nhân hiện được đánh giá là một trong những lĩnh vực kỹ thuật có triển vọng dài hạn tại Việt Nam nhờ nhu cầu nhân lực lớn, chính sách ưu đãi mạnh từ Chính phủ và xu hướng phát triển năng lượng sạch trong tương lai. Với việc hàng loạt chính sách hỗ trợ người học vừa được ban hành, ngành này đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và kỹ thuật năng lượng.

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