"Toát mồ hôi" với tối hậu thư một ông bố đặt ra cho con gái vừa tốt nghiệp cấp 1: Đọc từng dòng mà thấy áp lực!

Một phụ huynh mới đây gây bão mạng xã hội khi chia sẻ mục tiêu đặt ra cho cô con gái mới tốt nghiệp... Tiểu học của mình. Trong bài đăng kèm với ảnh con gái mặc áo cử nhân nhí, ông bố này đưa ra hai tối hậu thư:

Thứ nhất, lớp 9 phải có IELTS "giá chót" là 8.0. Thứ hai, cấp 3 không tìm được học bổng đi nước ngoài học thì học ở Việt Nam, tự đi làm thêm đóng học phí. Cậu hai và bố mẹ cho ăn ở miễn phí. Ông bố này vui vẻ cho biết, con gái mình đã bắt đầu rục rịch bắt mẹ tìm chỗ để học IELTS.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác rất lớn với nhiều luồng ý kiến khác nhau từ cộng đồng mạng. Bên cạnh một số bình luận bày tỏ sự lo lắng trước những áp lực mà đứa trẻ có thể phải đối mặt, cũng có không ít tài khoản thẳng thắn để lại những nhận xét khá gai góc về phương pháp giáo dục của gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh khác chia sẻ rằng, việc đặt ra ngưỡng IELTS 8.0 ở độ tuổi cấp hai hay yêu cầu một học sinh cấp ba phải tự lo học phí là một bài toán quá nặng nề, có thể vô tình làm giảm đi niềm vui học tập tự nhiên của con trẻ.

Bài đăng gây tranh cãi

Ranh giới giữa sự kỳ vọng và áp lực đối với con trẻ

Nhìn nhận một cách khách quan, bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào cũng đều mong muốn con mình có một nền tảng vững vàng và sớm rèn luyện được tính tự lập để bước vào đời. Việc phụ huynh đặt ra những cột mốc rõ ràng có thể xuất phát từ niềm tin vào năng lực của con, hoặc là một cách nói khích lệ để đứa trẻ không ỷ lại vào điều kiện gia đình. Việc chuẩn bị hành trang ngôn ngữ hay tinh thần tự chủ từ sớm xét cho cùng vẫn là một xu hướng giáo dục tích cực trong xã hội hiện đại, giúp các em dễ dàng tiếp cận với những cơ hội toàn cầu trong tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn và dấy lên làn sóng tranh luận chính là mức độ phù hợp của kỳ vọng đối với từng lứa tuổi. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rằng, việc bắt một đứa trẻ dưới 18 tuổi - lứa tuổi chưa thành niên và chưa có đủ khả năng lao động hợp pháp phải tự gánh vác học phí là điều vô lý, bởi bảo bọc và chăm lo học hành vốn là trách nhiệm thuộc về cha mẹ.

Ở giai đoạn vừa chập chững bước vào tuổi dậy thì, các em rất cần sự đồng hành, động viên về mặt tinh thần hơn là những mục tiêu có phần choáng ngợp và gánh nặng kinh tế quá sớm.

Việc công khai những áp đặt mang tính kinh tế hay thành tích lên mạng xã hội đôi khi vô tình tạo ra một áp lực vô hình, không chỉ cho chính đứa trẻ trong cuộc mà còn cho cả những phụ huynh khác đang loay hoay trong cuộc đua học đường.

Câu chuyện này một lần nữa mở ra góc nhìn sâu sắc về nghệ thuật làm cha mẹ, nơi mà sự thấu hiểu, tôn trọng nhịp phát triển tự nhiên của con cần được cân bằng hài hòa với lòng mong mỏi con thành tài.