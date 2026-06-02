Tin vui: Từ ngày 15/7, học sinh tại các trường này nhận hỗ trợ từ tiền ăn, đồ dùng cá nhân đến dụng cụ học tập

Điều nhiều người quan tâm là nhóm học sinh nhận mức hỗ trợ này đến từ các trường nào.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho các học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026.

Trong đó, học sinh nhận được mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ mỗi tháng 8 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm: Vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh.

Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm: Chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng/học sinh.

Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo nêu trên.

Theo Nghị định, việc phê duyệt học sinh nội trú, học sinh bán trú buổi trưa được thực hiện trong kỳ tuyển sinh của trường phổ thông nội trú và học sinh được hưởng chính sách đến hết cấp học. Trường hợp học sinh tự nguyện thôi hưởng chính sách thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm thông báo với nhà trường bằng văn bản.

Số lượng học sinh được hưởng chính sách học sinh nội trú phải phù hợp với các điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà trường, phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý của địa phương và thực hiện theo chỉ tiêu học sinh nội trú của mỗi trường được phê duyệt trong kế hoạch tuyển sinh hàng năm.