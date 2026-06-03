Trung úy xuất sắc ngành "giúp tử thi lên tiếng", lần đầu đối diện hiện trường ám ảnh

Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung úy Lê Xuân Đạt đã trải qua những trải nghiệm đặc biệt của ngành học được ví là giúp "tử thi lên tiếng".

"Mong rằng trong tương lai, chúng ta dù công tác trên lĩnh vực nào, tại đơn vị nào cũng luôn hết mình phụng sự Tổ quốc và luôn tự hào rằng mình là học viên khóa D47, Học viện Cảnh sát nhân dân anh hùng", là những câu trích trong bài phát biểu của Trung úy Lê Xuân Đạt tại lễ bế giảng khóa D47 Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đứng trên sân khấu, đại diện cho 508 học viên khóa D47 phát biểu trong lễ bế giảng, Trung úy Lê Xuân Đạt không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình 5 năm dưới mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trung úy Lê Xuân Đạt, đại diện 508 học viên khóa D47, phát biểu tại lễ bế giảng Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ít ai biết rằng, phía sau tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3,71/4 và quân hàm Trung úy vừa được trao, là hành trình trưởng thành của cậu học trò từng nhập học giữa đại dịch COVID-19, nhiều lần nhớ nhà đến bật khóc trong giai đoạn huấn luyện đầu khóa.

Khóa học đặc biệt giữa đại dịch

Năm 2021, khi nhận giấy báo trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân, chàng trai 18 tuổi cũng háo hức chờ đợi ngày bước vào giảng đường đại học như bao bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến khóa D47 có khởi đầu chưa từng có tiền lệ.

"Khóa của tôi là khóa duy nhất nhập học mà không có bố mẹ đưa vào trường. Sau khi được gia đình đưa tới địa điểm tập kết tại công an địa phương, chúng tôi phải cách ly trước khi chính thức nhập học. Không có những bức ảnh lưu niệm trước cổng trường, không có những buổi gặp gỡ tân sinh viên hay cảm giác háo hức của ngày nhập học như thường lệ", Đạt nhớ lại.

Ở tuổi 18, lần đầu xa gia đình trong bối cảnh đặc biệt ấy, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi Đạt cùng các học viên bước vào giai đoạn huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Những bài huấn luyện kéo dài, môi trường kỷ luật nghiêm ngặt cùng cảm giác lần đầu xa gia đình trong thời gian dài khiến chàng trai 18 tuổi có lúc cảm thấy áp lực và chông chênh.

Đạt kể, thời điểm đó, điều mong chờ nhất của các học viên là những lần hiếm hoi được sử dụng điện thoại để liên lạc với gia đình. Trong cuộc gọi đầu tiên về nhà sau thời gian dài xa cách, Đạt đã tâm sự với mẹ về những khó khăn mình đang trải qua.

Từ một tân học viên còn rụt rè, Lê Xuân Đạt dần trở nên chững chạc, tự tin hơn trong môi trường rèn luyện tại Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: NVCC)

Ở đầu dây bên kia, mẹ không động viên con bằng những lời an ủi quen thuộc. Thay vào đó là một câu nói ngắn gọn mà Đạt vẫn nhớ nguyên vẹn đến tận bây giờ.

"Mẹ bảo rằng: 'Bây giờ tư tưởng của con phải tốt trước đã. Mình phải nghĩ những việc đó là bình thường thì mới quen được. Tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng'".

Từ cuộc điện thoại ấy, chàng trai trẻ dần thích nghi với môi trường mới. Những buổi huấn luyện không còn là thử thách phải vượt qua mỗi ngày, mà trở thành cơ hội để rèn luyện ý chí, kỷ luật và bản lĩnh của một người chiến sĩ tương lai.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ mang lại cho Lê Xuân Đạt những kết quả xứng đáng. Nam học viên hai lần liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, đồng thời có cơ hội tham gia chương trình học tập, nghiên cứu tại Đại học Cảnh sát London (Vương quốc Anh) vào năm 2024.

Hành trình theo đuổi ngành học giúp tử thi "lên tiếng"

Tuy nhiên, dấu mốc khiến Đạt cảm nhận rõ nhất mình đang chuyển từ một học viên sang một chiến sĩ công an tương lai lại đến trong kỳ thực tập cuối khóa tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội.

"Khi học trên lớp, tôi được tiếp cận rất nhiều tình huống giả định. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mỗi vụ việc đều có những đặc điểm riêng, buộc mình phải quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và liên tục cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc", Đạt chia sẻ.

Theo đuổi chuyên ngành Kỹ thuật hình sự, Lê Xuân Đạt được đào tạo để trực tiếp tham gia ghi nhận hiện trường và phân tích dấu vết phục vụ điều tra.

Trong số những vụ việc tham gia trong thời gian thực tập, có một hiện trường đến nay anh vẫn không thể quên. Đó cũng là lần đầu tiên chàng học viên chuyên ngành Kỹ thuật hình sự thực sự cảm nhận được áp lực, trách nhiệm và những thử thách mà người cán bộ kỹ thuật hình sự phải đối mặt trong công việc hàng ngày.

Vụ việc xảy ra vào những ngày đầu tiên của kỳ thực tập. Khi nhận thông tin về một trường hợp tử vong trong phòng kín, Đạt cùng cán bộ hướng dẫn có mặt tại hiện trường để tham gia công tác khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong khoảng 7-10 ngày trước khi được phát hiện. Giữa thời tiết nắng nóng của Hà Nội, thi thể đã phân hủy.

Đứng trước hiện trường thực tế đầu tiên trong đời, nam học viên không tránh khỏi cảm giác bối rối. Chỉ ít phút sau, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để cùng các cán bộ kỹ thuật hình sự triển khai công việc.

"Lúc đó tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của lực lượng kỹ thuật hình sự là ghi nhận hiện trường khách quan nhất, xác định các dấu vết, vật chứng và những chi tiết có giá trị phục vụ công tác điều tra. Mỗi hiện trường đều có những đặc điểm riêng, đòi hỏi cán bộ kỹ thuật hình sự phải quan sát kỹ lưỡng, tư duy khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình nghiệp vụ. Đó là điều mình cảm nhận rất rõ trong lần đầu tham gia thực tế", Đạt chia sẻ.

Từ các căn cứ thu thập được tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự đưa ra những nhận định ban đầu phục vụ cơ quan điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau 5 năm học tập và rèn luyện, Đạt tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3,71/4, nằm trong nhóm học viên có thành tích cao nhất khóa D47. Trong lễ bế giảng cuối tháng 5 vừa qua, anh vinh dự được đại diện cho 508 học viên phát biểu cảm tưởng và chính thức được phong hàm Trung úy Công an nhân dân. Với Đạt, đó không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là sự khởi đầu cho những trách nhiệm mới trên con đường phụng sự Tổ quốc và nhân dân.