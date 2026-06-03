Điểm mặt những "huyền thoại luyện thi" đại học một thời: 8X, 9X Hà Nội vào nhận thầy cô ngay và luôn!

Trước khi kỳ thi THPT quốc gia được hợp nhất như hiện nay, luyện thi đại học từng là một cuộc đua thực sự đối với học sinh cuối cấp.

Nếu từng là học sinh THPT ở Hà Nội trong giai đoạn khoảng 2015 đổ về trước, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ những buổi tối vội vã đạp xe đến lớp học thêm, những căn phòng chật kín học sinh, hay cảnh đến sớm cả tiếng chỉ để giữ được một chỗ ngồi đẹp. Đó cũng là thời kỳ mà các “lò luyện thi” đại học ở Hà Nội bước vào giai đoạn sôi động nhất, trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn sĩ tử trước ngưỡng cửa đại học.

Khác với học sinh ngày nay chỉ tham gia một kỳ thi chung phục vụ cả mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, thế hệ 8X, 9X từng phải trải qua hai kỳ thi riêng biệt. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT là cuộc đua đại học thực sự với những đề thi nặng về kiến thức, chủ yếu ở hình thức tự luận và có tính phân loại rất cao.

Bởi vậy, luyện thi khi ấy không đơn thuần là học thuộc kiến thức mà còn là quá trình rèn kỹ năng trình bày, tư duy giải đề, chiến thuật làm bài và cách chinh phục từng dạng câu hỏi để giành lấy những điểm số quý giá.

Lò luyện thi Chùa Bộc nổi tiếng một thời ở Hà Nội

Chính trong bối cảnh ấy, một thế hệ thầy cô luyện thi nổi tiếng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh Hà Nội. Chỉ cần nhắc đến tên, nhiều người lập tức nhớ về những lớp học đông nghịt người, những tập tài liệu photo dày cộp được chuyền tay nhau, hay những buổi học kéo dài tới tận đêm muộn nhưng vẫn không ai muốn về sớm.

Cùng nhìn lại những gương mặt từng được xem là “huyền thoại luyện thi” của một thời, những người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trở thành một phần ký ức thanh xuân của biết bao thế hệ sĩ tử đất Hà thành.

Thầy Nguyễn Trung Trinh - Bậc thầy Toán học dí dỏm

Nhắc đến những lớp luyện thi nổi tiếng ở phố Chùa Bộc một thời, nhiều thế hệ học sinh Hà Nội sẽ nhớ ngay đến thầy Nguyễn Trung Trinh. Với phong cách giảng dạy hài hước, lối diễn đạt độc đáo cùng những cách ghi nhớ công thức rất riêng, thầy trở thành một trong những giáo viên Toán được yêu mến nhất trong giới luyện thi đại học. Lớp học của thầy luôn trong tình trạng kín chỗ, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi sức hút đặc biệt từ những bài giảng đầy năng lượng và tiếng cười.

Điều khiến học sinh nhớ về thầy không chỉ là kiến thức, mà còn là những câu chuyện truyền cảm hứng được lồng ghép trong mỗi buổi học. Với những học trò gắn bó đủ lâu, thầy thường kể về những cựu học sinh thành công, trong đó có vlogger nổi tiếng An Nguy - người từng theo học lớp của thầy trước khi trở thành Á khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Thầy Nguyễn Công Nguyên - Chuyên xử lý hình học không gian

Đối với nhiều sĩ tử khối A, khối B, hình học không gian từng là nỗi ám ảnh lớn trong các kỳ thi đại học. Và thầy Nguyễn Công Nguyên chính là người được nhiều học sinh ví như “cứu tinh” của phần kiến thức khó nhằn này. Với cách giảng rõ ràng, mạch lạc và giàu tính logic, thầy giúp những khối hình phức tạp trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

Dù không phải là cái tên quá nổi bật trên mạng xã hội, nhưng trong cộng đồng học sinh luyện thi Toán, thầy Nguyên luôn được nhắc đến như một chuyên gia hàng đầu về hình học không gian. Những bộ tài liệu và phương pháp giải bài của thầy từng được học sinh chuyền tay nhau như những “bí kíp” quan trọng trong mùa thi.

Cô Chi Mai - Huyền thoại Tiếng Anh của Hà thành

Trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội, cô Chi Mai là một trong những giáo viên tiếng Anh nổi tiếng và được kính trọng nhất. Với hơn 40 năm gắn bó với nghề giáo, từng học tập, giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cũng như có nhiều trải nghiệm chuyên môn ở nước ngoài, cô được xem là một trong những biểu tượng của việc dạy và học tiếng Anh tại Thủ đô.

Không chỉ sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, cô còn nổi tiếng bởi khả năng truyền động lực cho học trò. Những chủ điểm ngữ pháp vốn khô khan như mệnh đề quan hệ hay các thì trong tiếng Anh đều được cô hệ thống lại thành những phương pháp ngắn gọn, dễ nhớ và hiệu quả. Chính điều đó đã giúp rất nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi quan trọng.

Thầy Cẩn - "Cây đại thụ" Vật Lý thời ấy

Nếu môn Vật lý từng là nỗi sợ của không ít học sinh thì trong lớp học của thầy Cẩn, những công thức phức tạp lại trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Nhiều học trò vẫn nhớ về thầy như một người có khả năng biến những định luật khô cứng thành những câu chuyện sinh động, giúp việc học trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Phong cách giảng dạy của thầy không chỉ tập trung vào việc giải bài tập mà còn hướng học sinh đến việc hiểu bản chất vấn đề. Với thầy, mỗi câu hỏi trong đề thi đều là một thử thách logic cần được chinh phục bằng tư duy chứ không chỉ bằng việc ghi nhớ công thức. Đó cũng là lý do sau nhiều năm, những ví dụ và cách giảng bài của thầy vẫn được học sinh cũ nhắc lại như một phần ký ức đẹp của tuổi học trò.

Thầy Lê Bá Trần Phương - Người thầy Toán được nhiều thế hệ tin tưởng

Không chỉ là một gương mặt quen thuộc trong giới luyện thi, thầy Lê Bá Trần Phương còn là giảng viên kỳ cựu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô. Với vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp, thầy được nhiều học sinh ví như một “bách khoa toàn thư Toán học”.

Điểm nổi bật ở thầy là khả năng phân tích cấu trúc đề thi rất nhanh, giúp học sinh nhận diện các dạng câu hỏi, những bẫy thường gặp và cách phân bổ thời gian làm bài hiệu quả. Hiện nay, dù hình thức học tập đã thay đổi mạnh mẽ với các nền tảng trực tuyến, lượng học sinh theo học các khóa học của thầy vẫn không ngừng tăng lên.

Thầy Nguyễn Thượng Võ - Thầy giáo quốc dân của Ams

Là giáo viên Toán nổi tiếng của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thầy Nguyễn Thượng Võ được biết đến không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn bởi sự tận tụy với học trò. Nhiều thế hệ Amser vẫn nhắc đến thầy như một người thầy mẫu mực, sẵn sàng giảng đi giảng lại một vấn đề cho đến khi học sinh thực sự hiểu bài.

Dưới sự hướng dẫn của thầy, nhiều học sinh đã đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng như trúng tuyển vào những trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước. Sự tận tâm ấy giúp thầy trở thành một trong những giáo viên được học sinh yêu quý nhất tại Hà Nội.

Thầy Lê Phạm Thành - “Trùm” ôn Hóa của sĩ tử khối A

Với những học sinh từng theo đuổi khối A hay khối B, thầy Lê Phạm Thành là cái tên không hề xa lạ. Xuất thân từ Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy nổi tiếng với phong cách giảng dạy thực tế, tập trung vào việc giải đề và hệ thống hóa kiến thức theo từng chuyên đề cụ thể.

Bên cạnh chuyên môn, điều khiến học sinh yêu mến thầy còn nằm ở sự vui vẻ, điềm đạm cùng cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu. Những bài học tưởng chừng khô khan của môn Hóa học trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn rất nhiều qua cách giảng của thầy.

Thầy Phạm Ngọc Sơn - Người truyền cảm hứng với môn Hóa học

Là giảng viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, thầy Phạm Ngọc Sơn để lại ấn tượng với nhiều thế hệ học sinh bởi phong thái nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp và sự tận tâm trong từng bài giảng.

Theo quan điểm của thầy, học Hóa học không phải là học thuộc lòng máy móc mà phải hiểu được bản chất của vấn đề. Chính vì vậy, thầy luôn dành thời gian hướng dẫn cặn kẽ từ những kiến thức cơ bản nhất, giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc trước khi bước vào những dạng bài khó hơn.

Thầy Hưởng - Người đưa Văn học đến gần học sinh

Trong thời kỳ mà phần lớn học sinh tập trung cho các khối tự nhiên, thầy Hưởng vẫn là một cái tên nổi bật ở phố Chùa Bộc nhờ những lớp ôn Văn đông kín học sinh. Thầy được biết đến với phong cách giảng dạy sâu sắc, chú trọng cảm nhận và tư duy thay vì học thuộc lòng.

Mỗi bài giảng của thầy đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp học sinh hiểu được giá trị của tác phẩm văn học cũng như ý nghĩa nhân văn phía sau từng câu chữ. Với thầy, học Văn không đơn thuần là học để thi mà còn là học cách làm người.

Thầy Nguyễn Hoàng Kim và Thầy Đỗ Lệnh Điện - Hai huyền thoại Vật lý của Ams

Nhắc đến những giáo viên Vật lý nổi tiếng của Hà Nội, nhiều người sẽ nhớ tới hai cái tên Nguyễn Hoàng Kim và Đỗ Lệnh Điện. Cả hai đều là giáo viên của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ học sinh.

Thầy Nguyễn Hoàng Kim nổi tiếng nghiêm khắc, thậm chí nhiều học sinh ví thầy là người có thể “thét ra lửa”. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiêm khắc ấy là một người thầy tận tâm, giảng bài cuốn hút và luôn hết lòng vì học sinh.

Trong khi đó, thầy Đỗ Lệnh Điện lại được xem như một “huyền thoại sống” của giới học Vật lý. Theo những câu chuyện được học sinh truyền tai nhau, thầy có thể nhẩm ra kết quả của những bài toán điện học phức tạp nhanh hơn cả tốc độ bấm máy tính.

Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Thầy Đỗ Lệnh Điện

Ngày nay, việc học tập đã thay đổi rất nhiều với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, các ứng dụng luyện đề hay kho bài giảng trực tuyến khổng lồ. Thế nhưng với nhiều thế hệ 8X và 9X, những cái tên kể trên không chỉ là thầy cô giáo mà còn là những người truyền cảm hứng, góp phần tạo nên một giai đoạn đặc biệt của tuổi trẻ.

Những lớp học đông nghịt người, những buổi tối rong ruổi đến lớp luyện thi và những bài giảng của các “huyền thoại” vẫn là ký ức không thể phai mờ trong lòng biết bao học trò Hà Nội.

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