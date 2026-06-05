Đang xem biểu diễn, bé trai bất ngờ bị đánh ngã gục: Camera hé lộ "thủ phạm" khó tin

Bé trai bất ngờ ôm bụng ngã gục sau khi đang xem biểu diễn khiến những người chứng kiến hoảng hốt.

Bé trai ngã gục giữa màn biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi

Một sự cố gây xôn xao vừa xảy ra tại khu vui chơi trong Vườn thực vật Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc, khi một bé trai gặp tai nạn trong lúc đang xem biểu diễn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Theo Đại Hà Báo và Tử Ngưu News, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vui chơi tổ chức màn trình diễn nhằm thu hút các gia đình và trẻ nhỏ đến tham quan. Video ghi lại hiện trường cho thấy nhiều người, trong đó có trẻ em, đứng khá gần khu vực biểu diễn để theo dõi.

Trong lúc đám đông đang chăm chú quan sát, một bé trai đứng phía trước bất ngờ bị trúng cú đá mạnh vào vùng bụng. Em lập tức ôm bụng, khuỵu xuống rồi ngã gục trên mặt đất. Sự việc diễn ra trong vài giây khiến những người xung quanh không khỏi hoảng hốt.

Camera tại hiện trường sau đó hé lộ "thủ phạm" gây ra cú đá không phải một diễn viên biểu diễn võ thuật, mà là một robot hình người đang thực hiện chuỗi động tác đá, xoay người và giữ thăng bằng trước khán giả.

Đáng chú ý, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khu vực trình diễn dường như không có hàng rào ngăn cách hoặc khoảng đệm cảnh báo rõ ràng để giữ trẻ nhỏ đứng xa robot. Bé trai vì vậy có thể tiếp cận ở cự ly gần trong lúc thiết bị đang thực hiện những động tác có lực và biên độ lớn.

Mẹ của bé trai cho biết gia đình đã báo cảnh sát sau sự cố. May mắn, sau khi được kiểm tra, sức khỏe của em không gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, người mẹ vẫn bày tỏ sự bức xúc trước cách tổ chức màn biểu diễn cũng như phản ứng của những người phụ trách tại hiện trường.

Theo chia sẻ của phụ huynh được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, sau khi em bé bị ngã xuống, nhân viên tại khu vui chơi không chủ động hỗ trợ hoặc hỏi han gia đình một cách kịp thời.

"Thủ phạm" là robot hình người, phản ứng sau sự cố gây tranh cãi

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết robot trong màn biểu diễn được phía khu vui chơi quảng bá là mẫu robot hình người Unitree G1. Theo thông số giới thiệu trên website của nhà sản xuất Unitree, dòng robot G1 cao khoảng 1,32 m và có khối lượng khoảng 35 kg khi lắp pin.

Với kích thước và trọng lượng như vậy, việc để robot thực hiện các động tác võ thuật ở khoảng cách gần trẻ nhỏ đã khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về quy trình đảm bảo an toàn của đơn vị tổ chức.

Mẹ của bé trai cho biết robot do phía khu vui chơi vận hành hoặc điều khiển. Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được truyền thông đăng tải, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về cơ chế vận hành cụ thể của thiết bị tại thời điểm xảy ra va chạm.

Vụ việc càng gây tranh luận khi sau khi đoạn video lan truyền, tài khoản được xác định là của khu vui chơi tiếp tục đăng tải nội dung liên quan đến robot theo cách khiến nhiều người cho là thiếu nghiêm túc.

Theo Đại Hà Báo, trong một video được đăng sau sự cố, robot bị đeo tấm biển với nội dung: "Tôi sai rồi! Tất cả là tại sư phụ Trương Tam Phong" . Ở một nội dung khác, tài khoản này tiếp tục quảng bá màn trình diễn robot bằng cách diễn đạt mang tính đùa cợt, khiến không ít người cho rằng phía khu vui chơi chưa thể hiện thái độ phù hợp trước việc một trẻ nhỏ vừa gặp tai nạn.

Ngày 3/6, phóng viên Đại Hà Báo liên hệ với số điện thoại công khai của khu vui chơi để tìm hiểu thêm về sự việc. Tuy nhiên, sau khi phóng viên giới thiệu mục đích cuộc gọi, phía đầu dây bên kia đã ngắt máy và không thể tiếp tục kết nối.

Trong buổi phát trực tiếp trên tài khoản của khu vui chơi, khi được hỏi về sự cố robot đá trúng bé trai, người dẫn chương trình nói robot đã được "luyện tập và hiệu chỉnh toàn diện". Dù vậy, người này không trả lời rõ khu vui chơi có bố trí hàng rào an toàn sau vụ việc hay có hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe cho bé trai hay không.

Thiếu khoảng cách an toàn là chi tiết khiến nhiều người lo ngại

Ngay sau khi video được chia sẻ rộng rãi, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù robot được lập trình sẵn hay do con người vận hành, đơn vị tổ chức vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra khoảng cách an toàn giữa thiết bị biểu diễn và khán giả, đặc biệt khi đối tượng theo dõi có nhiều trẻ nhỏ.

Một số ý kiến nhận xét, robot hình người hiện nay có thể thực hiện các động tác ngày càng linh hoạt và mạnh hơn, song đây cũng là lý do những buổi trình diễn công cộng cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc dựng hàng rào mềm, thiết lập vạch giới hạn, bố trí nhân viên hướng dẫn và không để trẻ nhỏ tiến sát vùng hoạt động của robot là những biện pháp cơ bản cần có.

Truyền thông Trung Quốc cho biết phóng viên đã liên hệ cơ quan quản lý liên quan tại Urumqi để xác minh vụ việc. Phía cơ quan chức năng cho biết sẽ kiểm tra thông tin, song tại thời điểm các bài báo được công bố, chưa có thông báo chính thức về kết quả xử lý.

Sự cố xảy ra với bé trai tại khu vui chơi một lần nữa cho thấy, khi các màn trình diễn công nghệ ngày càng xuất hiện phổ biến tại điểm du lịch, trung tâm thương mại hay sự kiện dành cho gia đình, yếu tố an toàn không thể bị xem nhẹ. Bởi chỉ một khoảng cách không được kiểm soát, một màn biểu diễn vốn nhằm mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ cũng có thể biến thành tình huống khiến cả gia đình hoảng hốt.

Theo Sina, Sohu, 163