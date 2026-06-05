Lộ diện những nhà vua mới của giải bóng rổ học đường VSBL mùa 5 sau loạt trận chung kết rực lửa

Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt hạnh phúc và hàng loạt pha bóng nghẹt thở trong ngày hội chung kết vừa qua đã vẽ nên cái kết trọn vẹn cho hành trình rực lửa của VSBL5.

Sau nhiều tháng tranh tài đầy kịch tính, giải bóng rổ học đường Vietnam Students Basketball League mùa giải thứ 5 (VSBL5) đã chính thức khép lại bằng ngày hội chung kết rực lửa tại nhà thi đấu Tương Mai. Đối với các bạn học sinh, sân bóng không chỉ là nơi phân định thắng thua, mà còn là nơi lưu giữ những giọt mồ hôi, giọt nước mắt hạnh phúc và cả một bầu trời thanh xuân nhiệt huyết.

Mùa giải năm nay không chỉ giữ vững sức hút vốn có của hai khối trung học mà còn chứng kiến những bước chuyển mình đầy ấn tượng, vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh và trọn vẹn hơn bao giờ hết cho cộng đồng yêu bóng rổ học đường.

Cột mốc mới mang tên hạng mục Tiểu học

Điểm nhấn đặc biệt nhất của VSBL5 chính là lần đầu tiên hệ thống giải đấu được mở rộng xuống lứa tuổi tiểu học, áp dụng cho cả nội dung nam và nữ. Sự thay đổi này đã giúp hoàn thiện hệ sinh thái bóng rổ học đường xuyên suốt từ cấp tiểu học cho tới THPT, mang lại cơ hội cọ xát bài bản từ sớm cho các tài năng nhí.

Dù là "khối tiểu học"...

Cũng không hề thiếu những giây phút "máu lửa" làm cả nhà thi đấu sục sôi

Không khí tại các trận đấu tiểu học luôn ngập tràn năng lượng với những khán đài đầy ắp phụ huynh, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt và những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của các cầu thủ nhỏ tuổi. Đánh giá về trải nghiệm này, thầy Nguyễn Tường Khôi, huấn luyện viên đội nữ tiểu học Vinschool Times City chia sẻ: “Giải đấu khá chuyên nghiệp, từ những khâu chuẩn bị cho đến những khâu trọng tài hay các khâu xung quanh, từ bóng đến từ BTC, NTT, tài trợ cho các đội sao cho các con có cái trải nghiệm tốt nhất”.

Khép lại mùa giải lịch sử này, tiểu học Vinschool Smart City đã xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung nam, trong khi ngôi vương nội dung nữ thuộc về tiểu học Vinschool Times City.

Ngôi vô địch nội dung nam hạng mục tiểu học thuộc về đội tiểu học Vinschool Smart City

Còn nội dung nữ, các tuyển thủ nhí của tiểu học Vinschool Times City đã xuất sắc lên ngôi

Hạng mục THPT và trận chung kết trong mơ giữa những người đồng đội cũ

Nếu khối tiểu học mang đến sự mới mẻ thì hạng mục THPT vẫn luôn là tâm điểm của sự khốc liệt. Khác với thể thức loại trực tiếp thông thường, các đội bóng THPT phải trải qua vòng sơ loại rồi bước vào hệ thống thi đấu sân nhà - sân khách kéo dài nhiều tháng, trước khi tranh tài ở các vòng playoffs.

Thể thức dài hơi này đòi hỏi các tập thể không chỉ có chuyên môn tốt mà còn phải duy trì được phong độ, bản lĩnh và chiều sâu đội hình suốt mùa giải. Ông Nguyễn Khắc Hưng, giám sát chuyên môn giải đấu nhận định: “Nhìn chung về mặt chất lượng chuyên môn thì các bạn tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của bóng rổ Hà Nội. Các đội được huấn luyện rất bài bản và chuyên nghiệp”.

Những khoảnh khắc đầy nghẹt thở trên sân đấu trận Chung kết hạng mục THPT

Các chàng trai đến từ THPT Nguyễn Siêu và Marie Curie Mỹ Đình đã cống hiến cho tác giả những giây phút không thể kịch tính hơn

Vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏi, hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết trong mơ là THPT Nguyễn Siêu và Marie Curie Mỹ Đình. Cuộc đối đầu này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi những ngôi sao của hai đội như Bùi Quang Vũ, Nhật Minh (THPT Nguyễn Siêu) và Nguyễn Đình Nhật Huy (Marie Curie Mỹ Đình) từng là đồng đội sát cánh bên nhau cùng U18 Quốc gia lên ngôi vô địch năm 2025. Nhưng tại sàn đấu VSBL5, họ phải tạm gác lại tình bạn để đứng ở hai đầu chiến tuyến, quyết tâm mang vinh quang về cho ngôi trường của mình.

Cái kết trọn vẹn cho THPT Nguyễn Siêu và hành trình phía trước

Sau tất cả, bằng bản lĩnh và sự gắn kết bản sắc, THPT Nguyễn Siêu đã xuất sắc đánh bại Marie Curie Mỹ Đình trong trận chung kết để chính thức lên ngôi vô địch VSBL5 một cách đầy thuyết phục. Danh hiệu này không chỉ giúp Nguyễn Siêu hoàn thiện bộ sưu tập những chức vô địch danh giá nhất ở các giải học sinh miền Bắc, mà còn là món quà chia tay ý nghĩa đối với các player lớp 12.

Khoảnh khắc ăn mừng của các chàng trai THPT Nguyễn Siêu

Họ đã có một chiến thắng đầy thuyết phục và chính thức trở thành Nhà vô địch của VSBL5

Chia sẻ sau chức vô địch, cầu thủ Nguyễn Hồng Khôi của THPT Nguyễn Siêu cho biết: “Đầu tiên, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mà đây là năm cuối cùng mình được đánh giải VSBL. Ba năm trước, mình đã từng vô địch, nhưng từ khi lên THPT thì đội mình luôn gặp một số vấn đề nên đây là trận đấu cuối cùng của các bạn lớp 12, trong đó có cả mình. Đội bạn đã thi đấu rất xuất sắc, chỉ là đội mình may mắn hơn một chút để có chiến thắng hôm nay”.

VSBL5 đã chính thức khép lại, nhưng những giá trị về tinh thần thể thao, sự trưởng thành và niềm đam mê cháy bỏng của các bạn học sinh vẫn sẽ còn vẹn nguyên. Nói về định hướng tương lai, ông Phan Thanh Bình, phó trưởng ban tổ chức giải đấu kỳ vọng VSBL sẽ sớm trở thành một sân chơi quy tụ tất cả học sinh đam mê bóng rổ trên toàn quốc, hướng tới một vòng chung kết toàn quốc để các bạn trẻ cùng giao lưu, cọ xát và lan tỏa tình yêu với trái bóng cam.

Hành trình vươn ra biển lớn của giải đấu không chỉ mở ra cơ hội khẳng định bản thân cho các tài năng trẻ, mà còn hứa hẹn tiếp tục thổi bùng ngọn lửa đam mê trên khắp các sân học đường. Tiếng còi mãn cuộc của mùa giải thứ 5 đã vang lên, những nhà vua mới đã lộ diện, nhưng những câu chuyện truyền cảm hứng về tình đồng đội, sự nỗ lực và những năm tháng thanh xuân rực rỡ dưới vành rổ chắc chắn sẽ còn được viết tiếp trong các mùa giải sau.