Sinh viên năm nhất đã làm được gì sau hai học kỳ học CNTT theo chuẩn Phần Lan?

Chỉ sau hai học kỳ đầu tiên, một nhóm sinh viên năm nhất ngành CNTT thông minh đã phát triển thành công hệ thống dịch mã Morse tự động có khả năng chuyển đổi tín hiệu vật lý thành văn bản hiển thị trên website theo thời gian thực. Một nhóm khác lại lựa chọn hướng tiếp cận y tế số với dự án máy đo nhịp tim thông minh.

Điều đáng chú ý là các sản phẩm này được thực hiện bởi những sinh viên năm nhất và được trình bày trực tiếp trước hội đồng chuyên môn kết nối từ Phần Lan trong khuôn khổ học phần Hardware 2.

Nền tảng chất lượng từ Phần Lan - quốc gia dẫn đầu về giáo dục

"Sản phẩm của sinh viên vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của chúng tôi. Ngay từ năm thứ nhất, các bạn đã có thể làm chủ kiến thức về phần cứng, nguyên lý điện và kết nối phần mềm để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh, có tính thực tiễn cao".

Đó là nhận xét của ThS. Heidi Lehikoinen - Giảng viên cao cấp tại Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia (Phần Lan) sau khi theo dõi buổi bảo vệ dự án của sinh viên.

Đằng sau những sản phẩm công nghệ do sinh viên năm nhất thực hiện là mô hình đào tạo được chuyển giao từ Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia - Đại học Khoa học Ứng dụng lớn hàng đầu Phần Lan. Chương trình Finland Metropolia Vietnam được triển khai thông qua hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Tại đây, sinh viên ngành Smart IT không chỉ học lập trình hay lý thuyết công nghệ thông tin. Chương trình được xây dựng xoay quanh các lĩnh vực đang dẫn dắt quá trình chuyển đổi số như Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng (Cyber Security), Mạng máy tính (Network) và Dữ liệu lớn, Phân tích dữ liệu (Big Data & Analytics).

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là phương pháp học qua dự án (Project-based Learning). Thay vì tiếp cận kiến thức theo từng môn học riêng lẻ, sinh viên được giao các bài toán thực tế và từng bước vận dụng kiến thức liên ngành để xây dựng sản phẩm công nghệ có khả năng vận hành. Những dự án như hệ thống dịch mã Morse hay máy đo nhịp tim thông minh chính là kết quả của quá trình học tập này.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên quốc tế. Sau tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng do Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia cấp, đồng thời có cơ hội tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp công nghệ từ cả FPT và Metropolia để phát triển năng lực nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.

Buổi bảo vệ dự án có sự tham gia đánh giá trực tuyến của giảng viên Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia (Phần Lan).

Sinh viên năm nhất làm máy đo nhịp tim và hệ thống dịch mã Morse như thế nào?

Minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo ứng dụng là khả năng tự phát triển sản phẩm công nghệ của sinh viên ngay từ hai học kỳ đầu tiên.

Tại buổi bảo vệ dự án cuối môn Hardware 2, các nhóm sinh viên Smart IT phải trình bày sản phẩm trước hội đồng chuyên môn gồm các giảng viên và chuyên gia công nghệ kết nối trực tuyến từ Phần Lan.

Yêu cầu của học phần không chỉ dừng lại ở kiến thức về bo mạch hay nguyên lý điện tử mà đòi hỏi sinh viên phải xây dựng được một hệ thống IoT vận hành thực tế, từ đấu nối phần cứng, xử lý tín hiệu cảm biến đến lập trình giao diện hiển thị trên nền tảng web.

Một trong những dự án gây chú ý là hệ thống dịch mã Morse tự động do Nhóm 1 phát triển. Sản phẩm có khả năng tiếp nhận tín hiệu vật lý theo thời gian thực và chuyển đổi thành văn bản hiển thị trực tiếp trên giao diện website.

Đại diện nhóm nghiên cứu, sinh viên Nguyễn Quang Tuệ cho biết điều khó nhất không nằm ở việc viết chương trình mà là làm sao để phần cứng và phần mềm có thể hoạt động ổn định cùng nhau.

"Bài học lớn nhất mà các thành viên tích lũy được sau dự án là cách tối ưu hóa đường truyền để phần cứng và phần mềm giao tiếp ổn định", Tuệ chia sẻ.

Sinh viên Smart IT trình diễn hệ thống dịch mã Morse tự động tại buổi bảo vệ dự án cuối kỳ.

Ở một hướng tiếp cận khác, nhóm sinh viên lựa chọn lĩnh vực y tế số với dự án máy đo nhịp tim thông minh. Thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu từ cảm biến, đồng bộ và lưu trữ trên nền tảng đám mây phục vụ việc theo dõi sức khỏe.

Để sản phẩm vận hành ổn định, nhóm đã phải xử lý nhiều thách thức liên quan đến độ trễ và nhiễu tín hiệu thông qua việc tối ưu hóa dòng dữ liệu. Quá trình này đòi hỏi sinh viên liên tục thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào trình diễn.

Dự án máy đo nhịp tim thông minh cho thấy khả năng tích hợp phần cứng và phần mềm của sinh viên năm nhất.

Học CNTT bằng cách giải quyết những bài toán thực tế

Theo TS. Phạm Văn Đại, điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc sinh viên được tiếp cận tư duy RDI (Nghiên cứu, Phát triển và Đổi mới sáng tạo) ngay từ năm đầu đại học.

Thay vì thực hiện những bài tập có sẵn đáp án, sinh viên phải tự nghiên cứu, phát triển giải pháp và liên tục cải tiến sản phẩm để giải quyết các vấn đề thực tế. Những mô hình như máy đo nhịp tim hay hệ thống dịch mã Morse không đơn thuần là bài tập cuối kỳ mà là các dự án RDI ở cấp độ cơ sở.

"Trên sách vở, các số liệu luôn chính xác và lý tưởng. Nhưng khi làm phần cứng thực tế, chúng em phải tự mày mò đấu dây, xử lý nhiễu hay khắc phục lỗi vận hành. Đó là những thử thách giúp chúng em phát triển tư duy giải quyết vấn đề", sinh viên Đoàn Đình Anh chia sẻ.

Theo TS. Đại, giá trị của mô hình RDI không chỉ nằm ở việc tạo ra sản phẩm vận hành được mà còn ở khả năng giải quyết những nhu cầu thực tế của xã hội. Dự án máy đo nhịp tim mở ra hướng tiếp cận về y tế thông minh nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong khi hệ thống dịch mã Morse có thể ứng dụng trong các kịch bản truyền tin, bảo mật dữ liệu hoặc cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh năng lực công nghệ, quá trình thực hiện dự án còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng trình bày ý tưởng và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Giảng viên đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phân tích lỗi và hoàn thiện sản phẩm công nghệ.

"Nhìn những sản phẩm chạy thực tế ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng trên lộ trình kiến tạo nên những người làm chủ công nghệ thông minh trong tương lai, không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có trách nhiệm tạo ra giá trị tích cực cho xã hội", TS. Phạm Văn Đại cho biết.

Từ Phần Lan, thầy Kimmo Sauren - Chủ nhiệm bộ môn Hardware tại Đại học Khoa học Ứng dụng Metropolia cũng đánh giá cao năng lực đọc hiểu mã nguồn và sơ đồ đấu nối của sinh viên Việt Nam.

"Dựa trên nguyên mẫu sản phẩm, có thể thấy nhóm đã kết nối phần cứng đúng cách và trình bày code khá rõ ràng. Điều đó cho thấy việc giảng dạy đang mang lại hiệu quả tốt", ông nhận xét.

Sự ghi nhận từ các chuyên gia Phần Lan đối với những sản phẩm IoT đầu tay này cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo ứng dụng mà Finland Metropolia Vietnam đang theo đuổi, nơi sinh viên được tiếp cận tư duy RDI, phương pháp học qua dự án và môi trường công nghệ quốc tế ngay từ năm đầu đại học.

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