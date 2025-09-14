Bất ngờ với 3 nam thần bóng rổ của Cbiz

Trong làng giải trí Hoa ngữ, những nam thần màn ảnh không chỉ thu hút khán giả bởi ngoại hình điển trai và tài năng diễn xuất mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ con đường học tập chỉn chu, nhiều cố gắng. Ba cái tên tiêu biểu trong số đó có thể kể đến Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ và Trần Triết Viễn - những ngôi sao không chỉ nổi bật trên màn ảnh mà còn là hình mẫu lý tưởng về sự kết hợp giữa trí tuệ và sắc đẹp. Một điểm chung nho nhỏ khác giữa họ chính là những hình ảnh họ chơi bóng rổ đều từng gây sốt MXH, khiến họ có thêm một biệt danh vui nhỏ nhỏ, đó chính là "nam thần bóng rổ".

1. Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác từng thành viên của nhóm nhạc UNIQ và được biết đến rộng rãi qua vai diễn Lam Vong Cơ trong bộ phim Trần Tình Lệnh . Trước khi bước chân vào làng giải trí, Vương Nhất Bác đã theo học tại Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim ở Hàn Quốc, nơi anh rèn luyện kỹ năng nghệ thuật và âm nhạc.

Mặc dù không theo con đường học đại học chính quy, nhưng Vương Nhất Bác luôn thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc và học hỏi không ngừng. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện, thể hiện sự thông minh và nhanh nhạy trong giao tiếp và xử lý tình huống. Sự thông minh và khả năng học hỏi của anh đã giúp anh thành công trong sự nghiệp nghệ thuật.

Vương Nhất Bác

2. Vương Hạc Đệ

Trước khi gia nhập làng giải trí, Vương Hạc Đệ từng tốt nghiệp tại Học viện chuyên về Hàng không Tây Nam và có thời gian làm tiếp viên hàng không. Dù không theo học chuyên ngành nghệ thuật ngay từ đầu, nhưng Vương Hạc Đệ luôn thể hiện sự nghiêm túc trong công việc và khả năng học hỏi vượt trội.

Anh đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh, vừa ghi điểm nhờ ngoại hình điển trai, vừa khiến khán giả ấn tượng với trí tuệ và cách xử lý tình huống thông minh. Sự kết hợp giữa tài năng nghệ thuật, ngoại hình và học vấn khiến Vương Hạc Đệ trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn trẻ.

Vương Hạc Đệ

3. Trần Triết Viễn

Trần Triết Viễn được biết đến là một diễn viên trẻ tài năng của Trung Quốc, nổi bật qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng nhập vai tự nhiên, biểu cảm tinh tế và chiều sâu cảm xúc trong từng cảnh quay, dù là vai chính hay vai phụ. Khán giả thường khen ngợi cách anh thể hiện sự biến hóa linh hoạt giữa các thể loại khác nhau, từ những vai lãng tử, điển trai đến các nhân vật có tâm lý phức tạp.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về quá trình học tập và đào tạo nghệ thuật của anh chưa được công khai rộng rãi, khiến nhiều người càng tò mò về con đường rèn luyện và phát triển kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên trẻ này.

Trần Triết Viễn

