Cần Thơ lập trường liên cấp do Công an quản lý, tập trung học sinh ở miền Tây

Trường thuộc loại hình chuyên biệt, do Công an TP Cần Thơ quản lý, tập trung tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân III (tên giao dịch: Trường Văn hóa Công an nhân dân III).

Đây là cơ sở giáo dục thuộc loại hình trường phổ thông nội trú chuyên biệt, đặt trụ sở tại số 936 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, địa điểm này trước đây là trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ), công trình vừa được xây dựng và hoàn thành vào giữa năm 2025.

Trường sử dụng trụ sở được đầu tư 405 tỷ đồng của Công an Sóc Trăng cũ.

Theo quyết định, Trường Văn hóa Công an nhân dân III là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Nhà trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Công an TP Cần Thơ, đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành. Tổ chức và hoạt động của nhà trường được thực hiện theo Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cùng các quy định pháp luật liên quan.

Trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ gồm nhiều dãy nhà làm việc tại địa chỉ 936 Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 15,5 ha, tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng.

Công trình khởi công 7/2023 và hoàn thành tháng 5/2025, với mục tiêu đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho gần 800 cán bộ, chiến sĩ. Công trình gồm nhiều hạng mục như nhà làm việc trung tâm, hội trường, nhà ở doanh trại, bếp ăn, gara xe, nhà kho tổng hợp, các hạng mục phụ trợ…

Sau khi tỉnh Sóc Trăng sáp nhập vào TP Cần Thơ, Bộ Công an giao Công an TP Cần Thơ, với vai trò chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an, công an các địa phương trong khu vực, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để tổ chức ra mắt trường phổ thông nội trú liên cấp này.

Trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ được xây dựng trên diện tích đất khoảng 15,5 ha, vừa hoàn thành tháng 5/2025.

Tại buổi làm việc với Công an TP Cần Thơ hồi đầu năm nay, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 22 về công tác công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Bộ Công an đã tiến hành khảo sát xã hội học trên phạm vi toàn quốc trong 22 ngày nhằm thống kê, đánh giá sơ bộ các nhóm yếu thế, trong đó có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, riêng tại một xã thuộc thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ), trong năm học 2023 - 2024 có khoảng 400 học sinh người Khmer từ lớp 1 đến lớp 9 thuộc diện hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trao đổi về đặc điểm dân cư, tình hình xã hội trên địa bàn liên quan đến việc thành lập trường liên cấp do lực lượng công an quản lý; phương án chuyển đổi, quy hoạch cơ sở vật chất trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ thành cơ sở giáo dục; đồng thời thảo luận tiêu chí lựa chọn, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an TP Cần Thơ, với vai trò chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an, công an các địa phương trong khu vực, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để ra mắt Trường phổ thông nội trú liên cấp, phấn đấu tuyển sinh từ cuối tháng 8/2026.