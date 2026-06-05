Ngành học nào đứng sau những cú click mua hàng của hàng triệu người mỗi ngày?

Thị trường không thiếu người biết kinh doanh online. Nhưng người hiểu được cả hệ sinh thái từ dữ liệu khách hàng, vận hành logistics đến chiến lược số thì vẫn đang là bài toán nhiều doanh nghiệp chưa tìm đủ lời giải. Chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học FPT được xây dựng để lấp đúng khoảng trống đó.

Hệ thống vận hành khổng lồ phía sau những thao tác đơn giản

Cứ 5 người dân Đông Nam Á sẽ có 3 người mua sắm trực tuyến và hơn 60% các giao dịch trong khu vực đã được thực hiện trên môi trường số. Đó là con số biết nói về việc thương mại điện tử đang hiện diện hàng ngày được trích từ báo cáo e-Conomy SEA của Google và Temasek. Báo cáo cũng ghi nhận thương mại điện tử là một trong những động lực tăng trưởng lớn của nền kinh tế số Đông Nam Á, với mức tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm.

Tại Việt Nam, theo số liệu từ YouNet ECI, tổng giá trị giao dịch của 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong nửa đầu năm 2025 đạt hơn 222 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phác thảo một bức tranh rõ ràng: thương mại điện tử không còn là xu hướng mà đã trở thành hạ tầng của nền kinh tế tiêu dùng hiện đại, và nhu cầu nhân lực chuyên môn cao để vận hành hạ tầng đó ngày càng trở nên cấp thiết.

Mặt khác, phía sau vài thao tác đơn giản mà hàng triệu người mua sắm trực tuyến là quy trình vận hành khổng lồ để sản phẩm có thể xuất hiện đúng lúc người dùng cần, đơn hàng được xử lý nhanh chóng, thanh toán diễn ra trong vài giây và hàng hóa được giao đến tận tay khách hàng. Mỗi đơn vị doanh nghiệp cần cả một hệ thống gồm phân tích dữ liệu người dùng, xây dựng chiến lược marketing, quản trị nền tảng bán hàng, tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng… Nói cách khác, thương mại điện tử là bài toán vận hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trong thời đại số - nơi doanh nghiệp không đơn thuần tìm cách bán được sản phẩm, mà phải thông thạo cách điều phối cả một hệ sinh thái số phức hợp.

Chính vì thế, cánh cửa nghề nghiệp trong ngành thương mại điện tử cũng được mở ra đa dạng và rộng lớn hơn bao giờ hết. Bên cạnh các vị trí chuyên viên thương mại điện tử, sinh viên có thể phát triển trong lĩnh vực digital marketing, phân tích dữ liệu khách hàng, quản trị sàn thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới hoặc xây dựng các mô hình kinh doanh trực tuyến của riêng mình.

Sinh viên học Thương mại điện tử có cơ hội việc làm rộng mở.

Đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số từ góc nhìn doanh nghiệp

Năm 2026, Trường Đại học FPT mở chuyên ngành Thương mại điện tử với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực có hiểu biết về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên sâu về Thương mại điện tử, sử dụng hiệu quả các công nghệ mới để phát triển hoạt động kinh doanh trong thời đại số. Định hướng đào tạo gắn với thực tiễn thị trường của FPTU giúp sinh viên nắm chắc kiến thức chuyên môn để sẵn sàng làm việc ngay sau tốt nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật của chương trình là cách tiếp cận liên ngành, giúp xóa nhòa ranh giới giữa kinh doanh truyền thống và công nghệ hiện đại. Bên cạnh nền tảng kiến thức về quản trị và kinh doanh cốt lõi, sinh viên được trang bị "hệ sinh thái" kỹ năng toàn diện chuẩn kinh tế số: Ứng dụng AI trong thương mại điện tử; Vận hành dòng chảy hàng hóa và tiền tệ với chuyên môn về Logistic và quản lý chuỗi cung ứng; và tư duy chiến lược bằng năng lực Phân tích dữ liệu trong kinh doanh - kỹ năng quan trọng hàng đầu giúp doanh nghiệp ra quyết định trong thời đại công nghệ.

Tính liên ngành không chỉ nằm trong nội dung chương trình mà còn được thể hiện ngay trong cách học, từ việc học qua dự án (Project based learning) tới khởi nghiệp. 100% sinh viên FPTU được tham gia các học phần Khởi nghiệp và khi đó, sinh viên Thương mại điện tử có thể kết hợp với sinh viên các ngành khác như Công nghệ, Thiết kế, Marketing hay Quản trị kinh doanh để cùng nhau thực hiện các dự án thực tế. Đây là môi trường mô phỏng gần nhất cách một team vận hành thực sự tại doanh nghiệp - nơi chiến lược kinh doanh, giải pháp công nghệ và trải nghiệm người dùng phải được giải quyết đồng thời, bởi những người có chuyên môn khác nhau. Thay vì chỉ học lý thuyết trong bốn bức tường lớp học, sinh viên được đặt vào bối cảnh dự án có vấn đề cần giải quyết, có deadline, có phân công vai trò và quan trọng hơn, có sản phẩm đầu ra thực sự.

Sinh viên FPTU thực hiện các dự án khởi nghiệp thật, tạo ra doanh thu ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Trong bối cảnh AI làm thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, sinh viên được trang bị khả năng ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh. Những công nghệ này giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, tối ưu chiến dịch marketing và nâng cao hiệu quả vận hành trên các nền tảng số.

Lợi thế của chương trình là sinh viên được kết nối với hệ sinh thái hàng trăm doanh nghiệp, đối tác của FPTU và Tập đoàn FPT. Từ học kỳ 6, 100% sinh viên được nhà trường giới thiệu đến các doanh nghiệp để học tập và làm quen với những bài toán thực tế trong vòng 4-8 tháng, trau dồi kinh nghiệm trước khi ra trường.

Trường Đại học FPT tăng cường ký kết với các doanh nghiệp, tổ chức để mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.

Bên cạnh tiếng Anh, sinh viên được học thêm tiếng Trung, ngôn ngữ đang giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng. Việc có thể sử dụng 2 ngoại ngữ giúp sinh viên tăng lợi thế cạnh tranh khi làm việc tại doanh nghiệp đa quốc gia hoặc công ty nước ngoài.

Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử tại Trường Đại học FPT được cá nhân hóa lộ trình phát triển nghề nghiệp. Thay vì đào tạo theo một khuôn mẫu chung, chương trình cho phép sinh viên lựa chọn những nhóm môn tự chọn phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Các bạn trẻ có thể phát triển theo hướng digital marketing, bán lẻ số hoặc kinh doanh quốc tế.

Mỗi giây trôi qua, hàng triệu đơn hàng online vẫn tiếp tục được khởi tạo, vận chuyển và hoàn thành trên khắp thế giới. Thị trường không thiếu những người biết kinh doanh nhưng lại đang "khát" những nhân sự am tường công nghệ và giỏi vận hành hệ sinh thái số. Đó là lý do mô hình đào tạo tại Trường Đại học FPT không tạo ra những cử nhân chỉ cầm tấm bằng rồi tự dò dẫm tìm đường. Mỗi sinh viên FPTU đều được trang bị năng lực thực tiễn và bản lĩnh kiến tạo để tự tin tham gia vào nền kinh tế số đang phát triển không ngừng mỗi ngày. Và rất có thể những nhân tố đóng góp quan trọng nhất trong dòng chảy chuỗi cung ứng ấy đang bắt đầu từ chính bước chân đến chuyên ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học FPT.

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