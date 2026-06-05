Tin vui: Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học trong 1,5-2,5 năm

Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và đào tạo, sinh viên hệ tài năng, đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1,5-2,5 năm.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học.

Theo dự thảo trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sinh viên các chương trình đào tạo tài năng ở bậc đại học hoặc đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) loại giỏi được rút ngắn thời gian đào tạo, miễn là không tốt nghiệp sớm hơn 1/2 thời gian chuẩn.

Theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, thời gian chương trình đào tạo trình độ đại học được quy định chung khoảng 3-5 năm học tập trung. Như vậy nhóm sinh viên này có thể tốt nghiệp sớm nhất 1,5 năm (với chương trình 3 năm) và 2,5 năm (với chương trình 5 năm).

Với sinh viên nói chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thời gian đào tạo tối thiểu để người học hoàn thành chương trình không ít hơn 2/3 và tối đa không vượt 2,5 lần mức trên.

Ảnh minh hoạ

Theo quy định của Bộ, một năm học ở bậc đại học có 2-3 học kỳ chính, tối thiểu 30 tuần học trên lớp. Ngoài ra, các trường có thể tổ chức thêm học kỳ phụ. Số giờ giảng đối với một học phần bất kỳ khi học tập trung không vượt quá 15 giờ/tuần.

Bộ dự kiến với các trường hợp đặc thù (học phần chuyên gia, workshop, studio, thực hành chuyên sâu hoặc có sự tham gia của giảng viên/chuyên gia quốc tế), các trường được bố trí lịch học tập trung vượt mức trên nếu bảo đảm khối lượng học tập, thời gian nghỉ, khả năng tiếp thu của sinh viên.

Ngoài ra, dự thảo có một số điểm đáng chú ý khác như cho phép những học sinh THPT diện miễn thi tốt nghiệp (lọt vào vòng chọn đội tuyển thi quốc tế trở lên) được đăng ký học tích lũy tín chỉ tại các trường đại học. Nhờ vậy, sau này các em có thể rút ngắn thời gian lấy bằng.

Bộ cũng lần đầu dự kiến quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo với nguyên tắc, trách nhiệm của giảng viên và sinh viên,... ở bậc đại học.

Tổng hợp