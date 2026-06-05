Đột nhập trường Đại học Thăng Long: Đô thị đại học thu nhỏ 10 điểm 10 “không có nhưng”

Khuôn viên trường được bố trí mở, với đầy đủ tiện ích và cơ sở vật chất để sinh viên vừa tiếp thu kiến thức, vừa hòa mình vào những hoạt động ngoại khóa thú vị và các môn thể thao "trendy".

Môi trường đại học lý tưởng trong mắt giới trẻ hiện đại là nơi đáp ứng trọn vẹn từ nhu cầu học thực chiến, cơ sở vật chất hiện đại cho đến các hoạt động giải trí và thể thao bắt trend. Trường Đại học Thăng Long là một không gian như vậy với hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" được đầu tư bài bản, giúp mỗi sinh viên tự tin phát triển bản thân.

1. Không gian truyền cảm hứng

Trường ĐH Thăng Long được thiết kế với nhiều không gian mở, với triết lý "kiến trúc thay đổi tư duy". Từng hành lang, góc sân cho đến giảng đường đều hướng tới việc kích thích sự sáng tạo, xóa bỏ rào cản gò bó để khơi dậy cảm hứng học tập trong mỗi sinh viên.

Khuôn viên hiện đại - năng động - trẻ trung của Trường Đại học Thăng Long

2. Cơ sở vật chất siêu đỉnh

Để hiện thực hóa định hướng này, nhà trường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn với 02 giảng đường lớn, 07 phòng hội thảo, một hội trường lớn với sức chứa hơn 500 chỗ ngồi cùng hơn 100 phòng học hiện đại. Đặc biệt, trường sở hữu hệ thống phòng chức năng chuyên biệt phục vụ cho nhiều ngành học như: Truyền thông đa phương tiện, Thanh nhạc, Điều dưỡng, Quản trị khách sạn, Tài chính - Ngân hàng… giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi học.

Không khí giảng đường trong buổi giảng chuyên đề

3. Không gian "self-study" khắp nơi

Đáp ứng nhu cầu của Gen Z, trường Thăng Long có hẳn một chuỗi phòng tự học (Self-study) và nhiều phòng thư viện đa chức năng trải dài ở các tầng. Đây không chỉ là chốn quen thuộc mỗi mùa thi căng thẳng, mà còn là nơi lý tưởng để kích thích tư duy làm việc nhóm và nâng cao khả năng tự học của sinh viên.

Hệ thống phòng self-study - nơi sinh viên thoải mái tự học, học nhóm, nghỉ ngơi

4. Quán cafe là một "mini workplace thực chiến"

Quán cafe Blue Island không chỉ là nơi thư giãn mà còn là một tổ hợp thực hành được nhà trường đầu tư bài bản dành riêng cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn. "Mini workplace" này giúp sinh viên được trực tiếp vận hành một quán cafe hiện đại, giúp các bạn tự tin trước khi bước vào môi trường chuyên nghiệp.

Không gian cafe Blue Island mang phong cách Địa Trung Hải

5. "Reset" năng lượng ngay tại trường

Bên cạnh những khoảng lặng với khu vườn xanh mát, giúp các bạn trẻ kết nối với thiên nhiên, nhà trường cũng cực kỳ tâm lý khi có hệ sinh thái tiện ích thể thao đa dạng. Phong trào thể dục thể thao của trường lúc nào cũng "cháy hết mình" với hệ thống khu thể thao ngay trong khuôn viên, từ phòng gym, sân bóng rổ, bóng chuyền cho đến sân Pickleball thời thượng.

6. Có cả AI Lab siêu xịn sò cho khối ngành Công nghệ thông tin

Là một trong những trường tiên phong tại miền Bắc mở ngành Trí tuệ nhân tạo từ năm 2020, trường ĐH Thăng Long mang đến cơ hội lớn cho những ai đam mê công nghệ. Trường đầu tư hẳn một Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AI Lab) đặt tại NIC Hòa Lạc, giúp sinh viên thỏa sức tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng trong thực tế và khai mở tiềm năng của mình.

Phòng thí nghiệm Thang Long AI Lab - nơi sinh viên nghiên cứu và phát triển dự án AI ứng dụng trong thực tế

7. Hoạt động thực chiến: Không "học vẹt"

Tại trường ĐH Thăng Long, mọi kiến thức sách vở đều được "thử lửa" qua các dự án thực tế. Điển hình như ở ngành Truyền thông đa phương tiện, học phần "Sự kiện & Tổ chức sự kiện" đòi hỏi sinh viên vận hành bài bản như một agency trong thực tế. Trong khi đó, với ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing, cuộc thi "Thang Long Business & Marketing Challenge" chính là đấu trường thực tế để các bạn ứng dụng tư duy chiến lược giải quyết bài toán của doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện tổ chức buổi ra mắt phim mô phỏng

8. Những sự kiện thường niên giúp sinh viên "cháy" hết mình

Đời sống sinh viên tại trường luôn sôi động với chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên hàng năm được tổ chức hoành tráng không kém gì các đêm nhạc hội lớn. Dưới ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp, các bạn trẻ từ Khoa Âm nhạc ứng dụng và các CLB nghệ thuật luôn tự tin tỏa sáng bằng những màn trình diễn tài năng mãn nhãn.

Sự kiện Chào tân sinh viên sân khấu chuyên nghiệp

9. Thanh xuân rực rỡ với 30+ câu lạc bộ

Sức nóng của các sự kiện phần lớn được tiếp lửa bởi hệ sinh thái lên tới 30 Câu lạc bộ (CLB) hoạt động cực kỳ năng động. Thang Long Dance Club, Muzik Club, hay MMC Multimedia Club... là nơi mỗi cá nhân đều tìm thấy không gian để phát triển đam mê và kết nối bạn bè.

Muzik Club tại Ngày hội CLB Thang Long Uni Clubday

10. Môi trường đa văn hoá, sẵn sàng bước ra thế giới

Không dừng lại ở không gian trong nước, trường ĐH Thăng Long thường xuyên là đơn vị đăng cai tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế, điển hình như Lễ hội văn hoá Hàn Quốc 2025 hay Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Nhật Bản lần thứ 2 tại Việt Nam. Những chương trình giao lưu này đã giúp sinh viên có cơ hội gặp gỡ khách mời, trao đổi và tự tin hòa mình vào những nền văn hoá khác.

Lễ hội văn hoá Hàn Quốc 2025 do Trường Đại học Thăng Long phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức

Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi trường không chỉ trao kiến thức mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị, trang bị kỹ năng thực chiến và bắt kịp xu hướng của thời đại, thì trường Đại học Thăng Long chính là câu trả lời.

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