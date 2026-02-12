Trẻ có 3 thói quen này, lớn lên dễ trở nên BẤT HIẾU: Cha mẹ nhất định phải chuẩn bị đường lui cho mình

Làm cha mẹ, ai cũng mong con cái nên người, học hành giỏi giang, cuộc sống đủ đầy. Nhưng trong quá trình nuôi dạy con, không ít người lại vô tình bỏ quên một điều quan trọng, đó là dạy con biết tôn trọng và trân trọng cha mẹ.

Nếu trên người trẻ xuất hiện 3 thói quen dưới đây, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác. Bởi khi trưởng thành, những đứa trẻ này rất dễ trở thành người thiếu hiếu thuận, và càng để lâu, càng khó sửa.

1. Quen miệng đòi hỏi cha mẹ, coi sự cho đi là điều hiển nhiên

Một lần đi tàu điện ngầm, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến mình không khỏi chạnh lòng.

Người mẹ dẫn theo con trai vội vã ra ga, có lẽ một chuyến đi xa. Trên vai bà là chiếc balo nặng trĩu, một tay kéo vali, tay còn lại xách thêm túi vải lớn. Trong khi đó, cậu con trai đi bên cạnh thong dong, mắt dán vào điện thoại, hai tay trống trơn, không hề có ý định đỡ mẹ lấy một chút.

Khung cảnh ấy khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.

Có thể người mẹ ấy rất yêu con, sẵn sàng làm tất cả vì con. Nhưng đổi lại, là sự thờ ơ đến lạnh lùng. Đứa trẻ không ý thức được mẹ mình mệt mỏi thế nào, cũng không hiểu rằng chỉ một hành động nhỏ như xách giúp túi đồ cũng là sự quan tâm.

Ảnh minh họa

Khi trẻ quen với việc cha mẹ cho đi vô điều kiện, trong mắt chúng, mọi hy sinh đều trở thành "đương nhiên". Không những không biết ơn, trẻ còn dễ trách móc cha mẹ vì "chưa đủ nhiều".

Nuôi dạy ra một đứa trẻ như vậy, thực chất là nỗi buồn lớn của cha mẹ. Bởi khi về già, liệu có thể trông cậy vào sự chăm sóc, báo hiếu từ chính đứa con ấy hay không?

2. Luôn đặt bản thân làm trung tâm, không để ý cảm xúc người khác

Cách đây không lâu, một người bạn than phiền với tôi về cậu con trai 6 tuổi của mình. Chỉ cần thằng bé muốn ra ngoài chơi, dù mẹ mệt đến đâu cũng phải đi; vào siêu thị thấy thứ gì thích là đòi mua, nếu không được đáp ứng thì lập tức ăn vạ, khóc lóc.

Nghe xong, tôi chỉ nói một câu: "Đừng trách con, là do người lớn chiều quá mà ra".

Ngày nay, nhiều gia đình chỉ có một con, yêu thương đến mức đáp ứng mọi yêu cầu, vô tình biến đứa trẻ thành "trung tâm vũ trụ". Lâu dần, trẻ quen với việc mình là số một, không cần để ý đến cảm xúc hay giới hạn của người khác.

Kết quả là khi lớn lên, trẻ thiếu sự tôn trọng, thiếu chừng mực trong giao tiếp, dễ trở thành kiểu người chỉ biết lợi cho bản thân.

Thực tế, trẻ dù nhỏ nhưng vẫn là một thành viên bình đẳng trong gia đình, có quyền lợi nhưng không có đặc quyền. Nếu việc gì cũng nhún nhường, chiều theo con, sớm muộn cha mẹ cũng sẽ phải trả giá cho sự mềm lòng của mình.

3. Nói năng không chừng mực, thiếu lễ độ với cha mẹ

Không khó để bắt gặp những đứa trẻ khi cãi nhau với cha mẹ lại buông ra những lời lẽ như dao cứa vào lòng người lớn: "Bà đi đi, bà không xứng làm mẹ tôi!" "Đồ đáng ghét, đưa tiền đây!"...

Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin những câu nói ấy lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ, và người phải nghe lại chính là cha mẹ ruột của chúng.

Đến lúc này, có lẽ nhiều bậc phụ huynh mới hối hận vì trước kia đã cho con quá nhiều mà không dạy con giới hạn, lễ phép và sự tôn trọng tối thiểu.

Ảnh minh họa

Một đứa trẻ biết nói năng đúng mực, lễ độ với người lớn, đã là niềm an ủi rất lớn đối với cha mẹ. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cần kịp thời chỉnh sửa khi con nói lời không phù hợp, để trẻ hiểu rằng có những điều tuyệt đối không được nói ra, dù tức giận đến đâu.

Tuổi nhỏ càng nghiêm, tuổi lớn cha mẹ càng yên tâm.

Nuôi dạy được một đứa trẻ hiếu thảo, có lòng biết ơn là phúc phần của cả gia đình. Làm cha mẹ, không chỉ lo cho hiện tại của con, mà còn phải nghĩ đến tương lai dài lâu của chính mình.

Dạy con từ sớm, giữ nguyên tắc từ đầu, chính là cách cha mẹ làm người cầm lái, giúp con đi đúng hướng. Bởi khi con trưởng thành, có những con đường cuối cùng cũng chỉ con mới có thể tự bước đi.