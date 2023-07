Trào lưu ném đồ vật lên sân khấu gây nguy hiểm cho nghệ sĩ

Trong buổi phỏng vấn với Hollywood Reporter, Kelly Clarkson kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi cô phải nhắm mắt hát do một người hâm mộ quá khích lao lên sân khấu để ôm lấy cô. "Họ là những người hâm mộ ngọt ngào nhưng lại chọn cách thể hiện tồi tệ", Kelly kể lại.

Sự cố tương tự này đã xảy ra liên tiếp trong năm nay với hàng loạt nghệ sĩ khác nhau, từ Bebe Rexha, Ava Max, Pink, Taylor Swift, Harry Styles... Điều này đặt ra câu hỏi đáng lo ngại về việc làm thế nào để trào lưu quá khích với thần tượng cũng như ném đồ vật lên sân khấu dừng lại.

Nếu như chỉ là những đồ vật bình thường, vô hại thì mọi chuyện sẽ không quá mức tồi tệ. Tuy nhiên, trong năm nay, những người hâm mộ liên tục ném lên sân khấu những đồ vật nặng, nguy hiểm và có khả năng gây thương tích cho nghệ sĩ.

Adele thậm chí đã đưa ra một cảnh cáo nghiêm khắc với những người tham dự về việc không được phép ném đồ vật lên sân khấu. (Ảnh: Wire Image)

Trong đêm khai mạc It's All a Blur Tour diễn ra vào đầu tháng 7, Drake đã bị một người hâm mộ ném điện thoại lên sân khấu. May mắn là chiếc điện thoại chỉ sượt vào tay của nam rapper. Ca sĩ đồng quê Kelsea Ballerini thì không may mắn như vậy, cô bị thương ngay trên mặt khi bị một người ném vòng khi biểu diễn. Kinh khủng hơn nữa, tại lễ hội âm nhạc Hyde Park ở Anh, Pink bất ngờ bị một khán giả quá khích ném lọ đựng tro cốt con người lên sân khấu. Tuy nhiên, Pink đã giải quyết vô cùng chuyên nghiệp khi đặt chiếc lọ xuống và tiếp tục màn trình diễn của mình.

Nói về trào lưu kinh hoàng này, Harvey Mason Jr. - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm, đồng thời là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ từng làm việc với Beyoncé, Justin Timberlake và Aretha Franklin - cho rằng những hành động này quá đáng tiếc khi xuất hiện tại concert và các buổi biểu diễn.

"Đây là điều khiến tôi thất vọng vì âm nhạc vốn được dùng để mang mọi người lại với nhau, giúp cảm thấy dễ chịu, đoàn kết và thăng hoa. Việc chứng kiến một người cố gắng ném đồ lên sân khấu giống như thể họ cố gắng làm hại nghệ sĩ. Đó là điều đáng buồn và đáng lo ngại. Tôi hi vọng những hành động này không trở thành một xu hướng", chủ tịch Viện Hàn lâm chia sẻ.

Bebe Rexha bị thương ở mắt và phải khâu vết thương sau khi bị người hâm mộ phấn khích ném điện thoại vào mặt. (Ảnh: Instagram)

Trong khi đó, công ty an ninh Secworldwide cũng xác nhận về trào lưu ném đồ vật lên sân khấu vô cùng nguy hiểm này. Phía công ty khẳng định luôn phải cảnh giác 100% trong mọi buổi biểu diễn trực tiếp. Dù trong nhiều năm trước, người hâm mộ thường xuyên tương tác với nghệ sĩ bằng cách ném những đồ vật vô hại như hoa, gấu bông, thậm chí cả đồ lót nhưng năm nay là năm đầu tiên mà trào lưu ném đồ vật nặng lên sân khấu lan truyền rộng rãi đến như vậy.

Phía công ty cũng hi vọng xu hướng này sẽ giảm bớt và người hâm mộ sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về hành động của họ. Không chỉ làm hại nghệ sĩ và làm hỏng buổi biểu diễn, hành động này có thể khiến khán giả phải ngồi tù hoặc bị kiện bởi chính các nghệ sĩ.

"Nếu bạn là người hâm mộ, tại sao bạn lại làm như thế chứ? Mọi người tới show và nghĩ rằng điều này thật hài hước ư? Chỉ vì những video như vậy sẽ lan truyền lên TikTok và sẽ có thật nhiều lượt xem mà các bạn làm những hành động điên rồ, nguy hiểm", đại diện công ty an ninh Secworldwide phẫn nộ khi nhắc tới những sự cố đáng tiếc này.

Theo Hollywood Reporter