Ảnh 3 người trùng tên hút 7,8 triệu like: Taylor Swift tái ngộ tình cũ Taylor Lautner và vợ Taylor Dome, tình địch lại là fan?

Mới đây, loạt hình ghi lại khoảnh khắc có 1 không 2 giữa Taylor Swift và vợ chồng tình cũ trở thành chủ đề nóng trên khắp mạng xã hội, đạt hơn 7,8 triệu like trên Instagram. Khung cảnh hiếm hoi ghi lại màn hội ngộ của Taylor Swift và người yêu cũ lâu năm - tài tử "người sói" Taylor Lautner tại phim trường quay MV I Can See You. Đáng nói, nữ ca sĩ này còn mời cả vợ của tình cũ - nữ y tá Taylor Dome đến ghi hình chung.

Tình huống này vốn được khán giả nhận xét là khá "kỳ diệu" vì hiếm có ai mời cả người yêu cũ và vợ của người ấy đến quay MV. Thế nhưng chi tiết về mối quan hệ 3 người càng thêm thú vị khi báo chí quốc tế hé lộ về câu chuyện của Taylor Dome. Hoá ra, bà xã của nam tài tử Twilight vốn là fan ruột lâu năm của Taylor Swift, từng mua vé VIP vào concert hồi xưa để chụp hình cùng thần tượng. Cô còn từng mua đĩa Speak Now - album có ca khúc kể về mối tình giữa chồng và Taylor Swift. Như vậy, đây không chỉ là màn tái ngộ thế kỷ của Taylor Swift cùng Taylor Lautner, mà còn với cả Taylor Dome. Fan còn trêu rằng, Taylor Dome thật sự thắng lớn, đu idol quá thành công vì vừa kết hôn với tình cũ của idol, lại vừa được idol yêu quý và mời đến đóng MV.

Bức hình gây lú, kỳ diệu nhất hệ fandom: Taylor Swift tái ngộ tình cũ Taylor Lautner, gặp lại fangirl lâu năm Taylor Dome ở hậu trường quay MV. Và tình cũ cùng fangirl này của Taylor Swift lại kết hôn với nhau. Được biết, Taylor Swift mời Taylor Dome đến phim trường quay MV cùng, thậm chí còn tặng vé khu VIP cho vợ chồng tình cũ đến xem The Eras Tour

Bức hình gây bão mạng vì ghi lại khoảnh khắc quá hiếm có, đồng thời cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của giọng ca Back To December với tình cũ. Taylor Dome cũng rất hớn hở khi được gặp idol bằng xương bằng thịt

Taylor Lautner và bà xã còn được Taylor mời đến concert, lên cả sân khấu. Mối quan hệ của cặp người yêu cũ này thật sự hiếm hoi trong showbiz

Swift gặp gỡ Lautner và nảy sinh tình cảm qua bộ phim Valentine's Day. Cả hai chỉ duy trì quá trình hẹn hò vỏn vẹn vài tháng rồi nói lời chia tay. Nữ ca sĩ viết ca khúc Back to December thay lời xin lỗi dành cho người yêu cũ, và đây là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trong lịch sử tình trường của mỹ nhân này.

Taylor Lautner công khai hẹn hò với Taylor Dome năm 2018, và cả hai đã kết hôn vào tháng 11/2022. Trước đó, anh bén duyên được với bà xã qua chị gái Makena Lautner Moore. Được biết, Makena Lautner Moore đã gọi Lautner và giới thiệu với anh về Dome là "người vợ định mệnh" của nam diễn viên này.

Cặp đôi Taylor hẹn hò vài tháng nhờ lần hợp tác chung trong phim Valentine's Day

Taylor Dome lại là fangirl lâu năm của Taylor Swift. Bức ảnh chụp chung hiếm hoi của 2 người đẹp tên Taylor hot trở lại sau màn tái ngộ mới đây

Taylor Lautner cưới Taylor Dome năm ngoái, sau khi được chị gái giới thiệu

Nguồn: People, Instagram