"Trai hư" làm tan nát trái tim Taylor Swift, Katy Perry và hàng trăm cô gái

John Mayer là một ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ guitar đa tài người Mỹ, anh đã sở hữu 7 giải thưởng Grammy trong suốt sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, chàng nhạc sĩ tài năng với vẻ ngoài điển trai này đã không ít lần bị khui là trai hư, "lăng nhăng" và coi thường phụ nữ. Độ "hư" còn được chứng minh ở việc anh có vẻ khá thoải mái với tai tiếng của chính mình khi nhiều lần tự giễu cợt bản thân. Trong một lần livestream trên Instagram, ca sĩ sinh năm 1977 tiết lộ anh từng có mối quan hệ tình cảm với "sương sương"... 500 cô gái. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã hẹn hò một danh sách dài toàn các ngôi sao hạng A.

John Mayer biểu diễn tại New York cách đây ít ngày

Vanessa Carlton: "Cuộc chia tay tồi tệ!"

Hai ca sĩ trẻ năm nào tại Lễ giao trải Grammy lần thứ 45

Đầu những năm 2000, Vanessa Carlton và John Mayer đang là hai ca sĩ trẻ măng, mới nổi trên bảng xếp hạng Billboard. Nàng đang dẫn đầu cuộc đua với bài hát nổi tiếng A Thousand Miles, trong khi John liên tục tung ra những bản hit No Such Thing và Your Body Is A Wonderland. Họ đã gặp nhau và hẹn hò trong khoảng một năm trước khi chia tay. Vanessa sau đó đã nhắc đến kết thúc với John là "cuộc chia tay tồi tệ".

Jennifer Aniston đã rất buồn vì những bình luận hậu chia tay của John

John và "Người tình nước Mỹ" gặp nhau tại bữa tiệc Oscar năm 2008 và hẹn hò trong khoảng một năm. Cặp đôi chia tay một thời gian ngắn vào mùa hè năm 2009. Nhạc sĩ 30 tuổi nói với các phóng viên rằng anh đã chia tay với Aniston. Theo Rolling Stone, lời thú tội của Mayer nhận nhiều ý kiến trái chiều: "Anh ta ăn nói như một tên đểu cáng". Nam ca sĩ đào hoa sau đó cho biết những bình luận của anh ấy "đã làm Aniston rất, rất buồn".

Jessica Simpson bị phơi bày chuyện riêng tư

Cặp đôi hẹn hò vào năm 2007

Cặp đôi đến với nhau lần đầu tiên vào năm 2006 và hẹn hò trong nhiều năm cho đến khi Jessica cắt đứt hoàn toàn sau khi anh gọi cô bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng. Nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang sau đó chia sẻ rằng cô thấy "xấu hổ và bối rối" sau khi chuyện riêng tư của cô bị phơi bày. "Anh ta nói về tôi bằng những từ ngữ hèn hạ nhất", cô viết trong hồi ký. "Tôi chỉ dám đọc lướt qua bài phỏng vấn đó, cảm thấy kinh hoàng trước từng câu chữ...". Cô gọi khoảng thời gian hẹn hò John là khoảng thời gian cô "vừa bị thao túng, vừa rất yêu anh ấy".

Taylor Swift sáng tác Dear John được cho là về John Mayer

John Mayer và Taylor Swift cùng biểu diễn trên sân khấu Madison Square Garden vào năm 2009

Cuộc tình với Taylor Swift diễn ra khá chóng vánh vào năm 2009, khi John Mayer lúc ấy 32 tuổi, còn Taylor chỉ mới 19. "Công chúa nhạc đồng quê" đã phát hành bản ballad Dear John nói về cuộc chia tay đau đớn một năm sau đó, bản nhạc được cho là mô tả mối quan hệ độc hại của cặp đôi. Hai năm sau, John phàn nàn với Rolling Stone rằng Taylor đã "làm nhục" anh, và "làm anh cảm thấy thật khủng khiếp". "Với tư cách một nhạc sĩ, tôi nghĩ sáng tác kiểu đó thật rẻ tiền", anh thẳng thắn nói về tình cũ.

Một năm sau khi chê bai sáng tác của người yêu cũ là "rẻ tiền", Mayer đã phát hành Paper Doll, một bài hát được cho là để đáp lại Dear John của Taylor Swift. Anh nhắc đến bài hát nổi tiếng năm 2012 của cô - 22 với ca từ "Em cũng chỉ như 22 cô gái khác".

Vào 23/6 vừa qua, trong một buổi biểu diễn tại US Bank Stadium, Taylor đã yêu cầu người hâm mộ không bắt nạt John Mayer trên mạng trước khi phát hành lại album Speak now (Taylor's version). Sau đó cô hát Dear John, đây cũng là lần đầu tiên cô trình diễn lại ca khúc này sau 11 năm.

Katy Perry

Nữ giám khảo American Idol có lẽ là một trong số ít cô gái khiến gã đào hoa John Mayer phải tiếc ngẩn ngơ khi để vuột mất. Lần đầu đến với nhau vào năm 2012, cặp đôi nhạc sĩ được báo chí gọi là "một cặp trời sinh". John và Katy chính thức chia tay vào đầu năm 2016 khi Katy dọn về chung nhà với Orlando Bloom. Khi được hỏi liệu nguồn cảm hứng của bài hát Still Feel Like Your Man có phải là Katy Perry hay không, Mayer chỉ nói đơn giản: "Tôi còn có thể nghĩ về ai khác đây?" Anh nói thêm: "Đó là bằng chứng cho thấy tôi đã không hẹn hò nhiều trong 5, 6 năm qua. Cô ấy là mối quan hệ duy nhất của tôi". Katy cũng từng chia sẻ trên talk show của Ellen DeGeneres rằng John là anh bạn trai tuyệt nhất cô từng hẹn hò.

Nguồn: Rolling Stone