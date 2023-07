Taylor Swift giàu cỡ nào?

Theo Forbes, chuyến lưu diễn Kỷ nguyên của Taylor Swift có thể đưa cô trở thành tỷ phú.

Ngôi sao nhạc pop là một ca sĩ/nhạc sĩ giỏi, người đã tích lũy được một tài sản đáng kể trong suốt sự nghiệp của mình.

Đây là cách Swift kiếm và tiêu hàng triệu USD của mình, từ bất động sản đến quyên góp từ thiện.

Năm 15 tuổi, cô là nhạc sĩ trẻ nhất từng ký hợp đồng với Sony. Cô hiện có 12 giải Grammy, một chuỗi các chuyến lưu diễn, một danh sách vô tận các bài hát và album đứng đầu bảng xếp hạng, và một lượng người hâm mộ yêu quý tự xưng là "Swifties".

Thành công như vậy khiến Swift trở thành một trong những người nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới và là một trong những nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, cô có giá trị tài sản ròng ước tính là 740 triệu USD - và con số đó được mong đợi sẽ tăng lên sau khi cô kết thúc chuyến lưu diễn The Eras Tour của mình.

Swift là người có chiến lược đầu tư và hào phóng với số tiền của mình, không chỉ đầu tư vào bất động sản, cô còn thường quyên góp, hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Cách Swift kiếm và tiêu tiền của mình

Taylor Swift hiện có tài sản ròng đã được xác định ước tính trị giá 740 triệu USD, con số này đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua và chưa được tiết lộ chi tiết.

Forbes đã báo cáo giá trị tài sản ròng của cô vào năm 2023. Nguồn thu nhập chính của cô là doanh thu bán đĩa, các chuyến lưu diễn, bán hàng hóa và làm nhân vật đại diện.

Swift có các thỏa thuận gương mặt đại diện và quan hệ đối tác với các thương hiệu nổi tiếng. Những quan hệ đối tác này bao gồm Capital One, AT&T, Stella McCartney, nước hoa Elizabeth Arden, American Express, Keds, Diet Coke, Walmart và Apple,… mang lại rất nhiều tiền.

Ngoài quan hệ đối tác thương hiệu và đại diện hình ảnh, lưu diễn cũng là công cụ kiếm tiền lớn nhất của Swift. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 1989 đã thu về hơn 250 triệu USD vào năm 2015, theo Los Angeles Times.

Cô thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn trong Reputation Stadium Tour vào năm 2018. Nó đã trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao thứ hai trong năm đó, theo Grammys. Đồng thời giúp cô kiếm được 315 triệu USD trên hơn 2,6 triệu vé bán ra.

The Eras Tour, mà cô hiện đang biểu diễn trên khắp nước Mỹ, có thể biến cô thành tỷ phú. Forbes ước tính rằng tour diễn có khả năng thu về 620 triệu USD - trong đó bản thân cô có thể giữ lại khoảng 500 triệu USD.

Nhưng những chuyến lưu diễn của cô không chỉ mang lại tiền bán vé. Cô cũng kiếm được một số tiền nhiều không tính nổi từ việc bán hàng hóa của mình.

Hàng trăm người đã xếp hàng hàng giờ để mua những sản phẩm chính thức của Taylor Swift trước buổi hòa nhạc cuối tuần của ngôi sao nhạc pop tại Sân vận động Gillette.

Forbes ước tính rằng hàng hóa mà cô bán cho người hâm mộ thông thường có giá trung bình là 80 USD - có thể mang lại thêm khoảng 87 triệu USD tiền lãi góp vào nguồn tài sản đồ sộ.

Swift đã tích lũy được doanh thu kỷ lục ước tính khoảng 230 triệu USD sau khi phát hành album phòng thu thứ 10 Midnights vào năm 2022. The Guardian cho biết doanh số bán hàng khổng lồ của cô cũng đã mang về 230 triệu USD cho hãng Universal của Swift.

Với 1,578 triệu đơn vị album bán ra ở Mỹ trong tuần đầu tiên, Midnights đã đạt được doanh thu/tuần nhiều nhất cho một album trong 7 năm, theo Billboard.

Forbes báo cáo rằng Swift đã kiếm được 52 triệu USD vào năm 2021, một số thu nhập của cô trong năm đó đến từ các hợp đồng béo bở với Peloton và Starbucks.

Nói chung, Swift đã tích lũy được một khối tài sản ấn tượng, và cô biết cách tiêu số tiền đó. Danh mục đầu tư bất động sản trị giá hơn 80 triệu USD

Tại Nashville, cô sở hữu một căn hộ rộng 3.240 foot vuông trị giá ước tính 3 triệu USD và một khu đất Hy Lạp Revival rộng 5.600 foot vuông trị giá ước tính 2,5 triệu USD.

Swift sở hữu một biệt thự rộng 10.982 foot vuông ở Beverly Hills trị giá gần 30 triệu USD.

Bên kia bờ biển, Swift sở hữu một bất động sản có tầm nhìn ra biển ở Watch Hill, Rhode Island, mà cô được cho là đã trả 17,75 triệu USD để sở hữu, theo tờ New York Post.

Với diện tích 12.000 foot vuông, nó có rất nhiều chỗ cho các bữa tiệc và thậm chí còn truyền cảm hứng để sáng tác bài hát The Last Great American Dynasty của cô.

Nhưng đó chẳng là gì so với khối tài sản ước tính trị giá 40 triệu USD mà Swift sở hữu ở Thành phố New York trên cùng một khu nhà ở Tribeca. Taylor Swift đã mua ngôi nhà phố này vào năm ngoái tại 153 Franklin St. Nó nằm cạnh một khu phức hợp mà cô hiện đang sở hữu ba căn hộ, bao gồm một căn hộ áp mái song lập rộng 8.309 foot vuông và một ngôi nhà phố bốn tầng.

Swift cần một phương tiện để đi lại giữa tất cả những ngôi nhà này và cô được cho là sở hữu hai máy bay phản lực tư nhân Dassault. Mặc dù không có thông tin gì rò rỉ về việc cô đã trả bao nhiêu để mua máy bay, nhưng Elon Musk sở hữu một mô hình máy bay tương tự có giá khoảng 26 triệu USD.

Swift thường tiêu tiền đi ăn tối với bạn bè và đối tác hoặc người yêu của mình, đặc biệt là khi ở thành phố New York.

Thường xuyên ủng hộ từ thiện với số tiền lớn

Swift luôn hào phóng với tiền mình làm ra, ủng hộ các tổ chức và giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Vào sinh nhật lần thứ 24, cô đã tặng 100.000 USD cho Dàn nhạc giao hưởng Nashville, theo People.

Cô hỗ trợ tiền cho các tổ chức và cá nhân sau thảm họa thiên nhiên, quyên góp 1 triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cho cứu trợ lũ lụt ở Nashville.

Cô cũng đã quyên góp được 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc mang lại lợi ích Speak Now Help Now cho các nạn nhân của cơn lốc xoáy ở miền nam Hoa Kỳ vào năm 2011, theo People.

Swift cũng ủng hộ giáo dục - cô đã cam kết chi 4 triệu USD để tài trợ cho Trung tâm Giáo dục Taylor Swift. Quyên góp 50.000 USD cho các trường công lập ở NYC, People đưa tin.

Vào năm 2020, Swift đã tặng 50.000 USD cho một bà mẹ 5 con mất chồng vì Covid-19 vài ngày trước Giáng sinh.

Cô ấy cũng tặng 13.000 USD/mỗi người cho hai bà mẹ cũng đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch. Và rất nhiều các đợt quyên góp nhỏ lẻ khác.

Gần đây nhất, cô đã quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ trùng với lộ trình chuyến lưu diễn The Eras Tour của mình. Cô đã quyên góp một khoản lớn cho Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Arizona khi bắt đầu chuyến lưu diễn ở Glendale, Arizona và đã làm điều tương tự ở các điểm dừng khác bao gồm Las Vegas, Nevada và Detroit, Michigan.

Cô cũng giúp đỡ các ngôi sao nhạc pop đồng nghiệp của mình. Cô ấy đã đưa cho Kesha 250.000 USD để giúp trả phí pháp lý trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất âm nhạc Dr. Luke.

Swift đã chứng tỏ mình là người cực kỳ hiểu biết về các khoản đầu tư. Vào năm 2022, cô đã rút khỏi hợp đồng tài trợ trị giá 100 triệu USD với FTX của Sam Bankman-Fried sau khi cô đặt câu hỏi cho công ty rằng liệu họ có đang bán "chứng khoán chưa đăng ký" hay không.

Như Business Insider đã đưa tin, nhiều người nổi tiếng khác như Tom Brady và Stephen Curry đã không làm như vậy và hiện đang bị kiện vì ủng hộ sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản này.

Theo danh sách thống kê từ Pollstar với “Bảng thống kê doanh thu toàn cầu nửa đầu năm 2023” cho thấy, Taylor Swift là ngôi sao toàn cầu có thu nhập cao nhất từ ​​đầu năm đến nay. Về "thu nhập bình quân mỗi đêm diễn", Taylor Swift đứng đầu thế giới với 13,6 triệu USD cho mỗi đêm diễn.

Quả thật, người hâm mộ không chỉ đánh giá cao tài năng ca hát của Taylor, mà còn ngưỡng mộ cô bởi những chia sẻ vì cộng đồng không tiếc tiền của mình.