Cuộc chiến nhà vệ sinh trong show nhạc đình đám của Taylor Swift

Trong một sự kiện âm nhạc kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, bạn sẽ đi vệ sinh khi nào? Đó là một trong những trăn trở lớn của fan hâm mộ tham dự chuỗi show diễn hoành tráng Eras Tour của Taylor Swift.

Nhu cầu mua vé Eras Tour được các phương tiện truyền thông mô tả là "chưa từng có tiền lệ". Có hơn 3 triệu người đăng ký mua vé từ Ticketmaster cho chặng đầu tiên diễn ra ở Hoa Kỳ. Số lượng người truy cập nhiều đến mức làm sập trang web công ty. Sau cuộc chiến khốc liệt ấy, đã có hàng triệu fan ra về tay trắng.

Tuy nhiên, những người đã đặt vé thành công chỉ mới kinh qua cuộc chiến đầu tiên, bởi vẫn còn một cuộc chiến nữa mà họ phải trải nghiệm: cuộc chiến nhà vệ sinh!

Chọn bài hát thích hợp để đi vệ sinh

Theo thông tin từ trang National World, mỗi đêm diễn Taylor sẽ hát 44 bài, tạm tính 4 phút một bài thì tổng cộng một đêm nhạc cũng phải diễn ra hơn 3 tiếng. Những người may mắn giành được chỗ ngồi hiện đang đặt câu hỏi trên mạng xã hội về thời điểm thích hợp để đi vệ sinh. Mỗi album (trong tổng số 10 album), Taylor sẽ chọn ra một số bài hát để trình diễn trong đêm Eras Tour, và số lượng này dự kiến sẽ không thay đổi nhiều trong mỗi đêm diễn, vì vậy khán giả có thể "lên kế hoạch" đi vệ sinh trước.

Trên các trang thảo luận của Reddit, mọi người đều nhiệt tình bàn tán về các chiến lược dùng nhà vệ sinh hợp lý, có người sẽ chọn vào nhà vệ sinh ở giữa bài Enchanted hoặc phần đầu của các ca khúc trong album Red, khá nhiều người "nhắm" đến bài All Too Well (bản 10 phút) vì thời lượng đủ dài.

Ngay cả blog văn hóa đại chúng No Guilt Fan Girl cũng đề xuất All Too Well có thể là một sự lựa chọn hợp lý, mặc dù trang web này cũng thừa nhận: thực ra không có thời điểm nào thực sự lý tưởng để rời đi.

Rose, một podcaster đến từ Montreal, đã nói rằng cô sẽ đợi đến khi Taylor hát bài All Too Well (phiên bản 10 phút) để đi vệ sinh. Được biết Rose sẽ tham dự buổi biểu diễn ngày 8/8 ở Los Angeles. Lý do là vì đây không phải là một trong những bài hát yêu thích của cô, và quan trọng hơn đây là bản hit có thời lượng dài nhất của nữ ca sĩ, đủ thời gian để vắng mặt một chút ở sân khấu. Một số người khác thì khuyến khích mọi người hãy cố gắng nhịn để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc đặc biệt nào của sự kiện âm nhạc lớn nhất mùa hè này.

Bên cạnh nhóm người có kế hoạch thì một số fan chỉ đơn giản là tránh hoàn toàn việc uống nước. Để hết mình cho buổi diễn, cả hai cũng tranh thủ đi vệ sinh trước. Maddy Pritzl, 23 tuổi, chấp nhận để cơ thể bị mất nước một chút vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Maddy từng tham gia chuyến lưu diễn 1989 của Taylor trước đây và rút ra nhiều bài học quý giá về việc không bỏ lỡ khoảnh khắc.

Không chỉ Taylor Swift, những nghệ sĩ như Grateful Dead và Bruce Springsteen cũng rất nổi tiếng với các show diễn trên ba tiếng. Cộng đồng fan thường xuyên thảo luận nên bỏ qua bài hát nào để đi vệ sinh, và thường thì các bài hát dài nhất, ít được yêu thích nhất, hoặc quá phổ biến sẽ được "xướng tên". Ví dụ như trong Eras Tour, có người sẽ chọn vào nhà vệ sinh trong lúc Taylor trình diễn các bài hát thuộc album Red. Silva nói: "Red là album tôi đã nghe hàng triệu lần. Tôi không cần nghe trực tiếp We Are Never Ever Getting Back Together".

Buộc phải "dùng ké" nhà vệ sinh nam

Mặc dù diệu kế chọn bài có thể phần nào hiệu quả vì bạn sẽ tránh được những lúc mọi người đổ dồn vào nhà vệ sinh, nhưng với sân khấu có sức chứa lớn, chuyện phải xếp hàng dài để được chen chân vào nhà vệ sinh là điều xảy ra như cơm bữa, đặc biệt là nhà vệ sinh nữ. Số lượng fan của Taylor Swift là nữ giới rất đông, đồng thời nhu cầu sử dụng và “nán lại” nhà vệ sinh (để trang điểm) cũng cao hơn. Vậy thì làm sao để giải quyết sự quá tải này.

Các khán giả nữ đã dùng đến một diệu kế khác: Dùng luôn nhà vệ sinh nam!

Silva là một trong những người như vậy, cô đã buộc phải dùng nhà vệ sinh nam vì hàng chờ ở phòng vệ sinh nữ quá dài, và nếu chờ đến lượt mình thì cô sẽ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trong show diễn. "Đàn ông chỉ có nhu cầu dùng bồn tiểu thôi", Silva giải thích.

Michael Carey, 28 tuổi, tham gia show diễn Eras của Taylor Swift hồi đầu tháng 6 và cũng chứng kiến tình trạng tương tự. Anh kể lại: "Tôi gặp một chút khó khăn khi rửa tay ở bồn rửa vì có rất nhiều cô gái đang trang điểm với đôi mắt trái tim hoặc vẽ số 13 lên tay bằng bút kẻ mắt. Đó không phải điều bạn thường thấy trong phòng vệ sinh nam".

Đây thực ra không hẳn là một hiện tượng gì mới. Các báo cáo về việc nữ giới dùng nhà vệ sinh nam đã được ghi nhận từ các chuyến lưu diễn của Taylor vào năm 2015. Thậm chí, tại một điểm dừng ở New Jersey, biểu tượng nam giới ở trước nhà vệ sinh nam được thay thế bằng biểu tượng nữ giới.

Biểu tượng nam giới ở trước nhà vệ sinh nam được thay thế bằng biểu tượng nữ giới

Trên một bài viết trên trang Slate, tác giả Luke Winkie đã nhận định rằng nhà vệ sinh trong các show Eras bỗng nhiên trở thành một "chiến trường kỳ lạ" vì nữ giới xếp hàng dài trước các nhà vệ sinh nam. Dù không ghi nhận bất kỳ xích mích nào giữa hai giới khi dùng chung nhà vệ sinh nhưng cánh đàn ông vẫn có ít nhiều ngại ngùng. Forrest Wickman, một biên tập viên của tờ Slate kể lại: "Tôi và những người đàn ông khác ngượng ngùng đứng trước bồn tiểu, hơi lo lắng liệu chúng tôi có phải kẻ đột nhập không".

Bỏ mặc nhà vệ sinh, dùng tã để thay thế

Katie Dozois, 24 tuổi, ước tính rằng mình đã xếp hàng chờ khoảng 15 phút tại một trong những buổi biểu diễn của Taylor ở Chicago. Nghe thì ngắn nhưng cô suýt bỏ lỡ màn xuất hiện ấn tượng của Taylor trên sân khấu. Một vài người dùng TikTok nói đùa họ thà tự chôn mình còn hơn bỏ lỡ bất kỳ một bài hát nào. Một người phụ nữ cũng đùa rằng mình sẽ mang 18 gói tã LivDry để đi dự ca nhạc.

Những tưởng việc mang tã đi show ca nhạc chỉ là lời nói "gió thoảng mây bay", nhưng thực tế là không ít người đã quyết định dùng đến cách không ngờ này. Kênh TikTok @screenshothq đã đăng tải hình ảnh các fan của Taylow mặc tã để đi dự sự kiện. Họ giải thích rằng có một số người có tình trạng cơ thể đặc biệt khiến họ phải đi vệ sinh thường xuyên, ví dụ như phụ nữ mang thai.

Meghan Moore, 27 tuổi, từng tham dự đêm nhạc của Taylor khi đang mang thai 35 tuần. Vài ngày trước buổi biểu diễn, cô ấy hỏi cộng đồng mạng liệu mình có nên mặc tã đến buổi diễn không. Moore nói: "Nếu em bé đạp trong bụng bạn, bạn có thể có cảm giác muốn đi vệ sinh". Tuy nhiên vì quyết định diện một chiếc váy hồng bó sát nên cô không thể đeo thêm tã. Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn cách phổ biến là đi vệ sinh khi Taylor hát những bài cô không quá thích.



Shay O'Connell, người đứng đầu mảng tiếp thị trực tuyến và sáng tạo nội dung cho TYE Medical, công ty sở hữu tã người lớn LivDry, nhận thấy một sự gia tăng của những người mua trẻ tuổi. Số lượng người mua từ 18-24 tuổi tăng hơn 25%, trong khi người mua từ 24-35 tuổi tăng khoảng 11%.

O'Connell nói. "Chúng tôi chưa thể khẳng định liệu Eras Tour là động lực chính đằng sau sự tăng trưởng đột biến của người mua trẻ tuổi hay không, nhưng không có gì lạ khi khách hàng của chúng tôi mua sản phẩm để dùng cho việc tham gia các show nhạc, chuyến đi đường dài hoặc các sự kiện thể thao, vì vậy không thể loại trừ việc show nhạc của Taylor là một yếu tố tác động".

Nguồn: Wall Street Journal, Cosmopolitan, Slate...