Động thái gây chú ý của Phạm Hương giữa lúc rộ tin mang thai lần 3

Dù đã rời showbiz Việt để sang Mỹ sinh sống được 6 năm nhưng Phạm Hương vẫn là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Hiện tại, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên đại gia Bobby Trần và 2 cậu con trai tai Mỹ. Gần đây, Hoa hậu Phạm Hương còn vướng nghi vấn mang thai lần 3 khi lộ bụng lùm lùm trong ảnh góc nghiêng.

Cho đến mới đây, Hoa hậu Phạm Hương đã có động thái mới gây chú ý. Theo đó, phu nhân hào môn diện trang phục tối giản, đáng chú ý hơn cả là chiếc áo ôm sát khoe vòng eo phẳng lỳ. Hành động này của Phạm Hương đã khéo phủ nhận nghi vấn đang mang thai. Không chỉ thế, sau khi bị soi vắng bóng bất thường trên MXH cô cũng đăng bài viết mới trên trang cá nhân. Phạm Hương cho biết đến nay mới rảnh để đưa các con đi chơi: "It's been a while. Spend time with the kids after a crazy busy month" (tạm dịch: Cũng đã lâu rồi. Dành thời gian bên con sau một tháng bận rộn điên cuồng)".

Phạm Hương diện đồ tối giản để lộ vòng eo thon gọn

Cô đưa con trai đi chơi sau thời gian dài bận rộn

Phạm Hương bỗng dưng ngừng đăng tải clip tập yoga hay những hình ảnh khoe body khiến netizen nghi vấn cô đang có tin vui

Khi làm việc ở cửa hàng hoa, Phạm Hương chọn trang phục giấu dáng

Nguồn cơn khiến Phạm Hương vướng nghi vấn bầu bí là do gần đây cô hay chọn những chiếc váy rộng thùng thình, ở góc nghiêng có thể thấy được vòng 2 lùm lùm. Không chỉ thế, Phạm Hương còn đi dép bệt thay vì giày cao gót. Trong 2 lần mang thai trước đó, Phạm Hương cũng rất kín tiếng, chỉ công khai tin vui vào những ngày cuối thai kỳ. Thậm chí bé Max - con trai đầu lòng của Phạm Hương lần đầu được "ra mắt" công chúng khi đã gần 1 tuổi.

Phu nhân hào môn đáng ngờ khi diện váy rộng thùng thình và mang dép bệt thay vì giày cao gót như mọi khi

Hoa hậu Phạm Hương đặt hoa trước bụng để che dáng

Hồi tháng 2/2024, Phạm Hương xác nhận danh tính chồng chính là đại gia Bobby Trần. Cô khoe ông xã là người ủng hộ lớn nhất của mình trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bobby Trần là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á. Chồng của Phạm Hương còn tham gia lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập.

Dù đã ở độ tuổi ngoài 50 nhưng doanh nhân Bobby Trần vẫn rất phong độ, bảnh bao và được khen đẹp đôi khi xuất hiện cùng vợ Hoa hậu. Nam doanh nhân còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc các hãng đắt đỏ như: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti... Phạm Hương cũng từng check in sang chảnh bên dàn siêu xe ở Mỹ. Vào những dịp đặc biệt, nàng hậu được chồng tặng biệt thự nghỉ dưỡng, kim cương và nhiều đồ hiệu đắt đỏ.

Phạm Hương có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia tại Mỹ

Phạm Hương được cầu hôn vào tháng 2/2019 nhưng đến nay chưa tổ chức lễ cưới. Mẹ bỉm từng chia sẻ mong muốn khi con cái cứng cáp, có thể mang nhẫn cưới vào lễ đường cho bố mẹ thì mới nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".