Tranh cãi nhận định “Jennie mở đường cho Lisa thể hiện cá tính ở hộp đêm thoát y"

Đã hơn 1 năm kể từ lần debut làm diễn viên của Jennie, nhưng tới nay, vai diễn đầu tay của nữ rapper BLACKPINK vẫn thường xuyên bị truyền thông mổ xẻ. “Chào sân" làng phim với vai phụ Dyanne trong series The Idol của HBO, Jennie từng khiến fan đứng ngồi không yên. Bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn cast toàn sao “đỉnh lưu" như The Weeknd, Lily Rose-Depp, Jennie và The Weeknd.

Đã hơn 1 năm kể từ khi Jennie tham gia phim The Idol

Tưởng chừng sẽ là bàn đạp thuận lợi cho Jennie gia nhập Hollywood, nhưng The Idol lại khiến cô chìm trong thị phi bởi cốt truyện giật gân, cảnh quay hở hang bị gắn mác gợi dục. Jennie trở thành đối tượng bị công kích, đặc biệt là tại châu Á. Những cảnh quay gợi cảm quá đà của nữ rapper tràn lan MXH, bị coi là “vết nhơ" làm hoen ố hình ảnh nữ quyền mà BLACKPINK gây dựng.

Vai diễn của Jennie trong The Idol giúp cô được vinh danh ở giải thưởng SEC Awards Brazil

Tuy gây tranh cãi, nhưng vai diễn của Jennie trong The Idol giúp cô được vinh danh ở giải thưởng SEC Awards Brazil. Bên cạnh đó, phân cảnh vũ đạo Jennie đảm nhiệm cũng nhận về đề cử Biên đạo xuất sắc tại Emmy 2024. Xoay quanh vấn đề này, cư dân mạng liên tục đưa ra ý kiến trái chiều về sự thể hiện của Jennie trong The Idol.

Màn chào sân Hollywood của Jennie rước về nhiều thị phi

Mới đây, một bài đăng được cho là dịch từ báo Pháp, hé lộ câu chuyện hậu trường và quan điểm của truyền thông nước ngoài đối với vai diễn của Jennie thu hút sự chú ý của netizen.

Theo bài đăng này, Jennie đã chứng minh bản thân, vượt qua tiêu chuẩn của idol Kpop khi quyết định tham gia dự án phim. Truyền thông châu Á và châu Âu chia thành hai góc nhìn đánh giá về Jennie. Đáng chú ý, bài đăng còn nhận định Jennie mở đường cho Lisa thể hiện cá tính tại hộp đêm thoát y.

Jennie và Lisa lại trở thành tâm điểm tranh cãi

“Truyền thông ở Châu Á và Châu Âu đã chia thành hai góc nhìn khác nhau về Jennie 'thực sự' được thể hiện trong The Idol. Truyền thông Châu Á, bao gồm cả quê hương Hàn Quốc của cô, tiếp theo là Trung Quốc và Đông Nam Á, đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ Jennie vì đã tham gia bộ phim này, cho rằng nó đã làm hoen ố hình ảnh nghệ thuật mà BLACKPINK đã xây dựng và quảng bá. Jennie bị coi là kẻ chủ mưu và là tiền đề cho sự tham gia của thành viên cùng nhóm Lisa trong 'Crazy House' sau này, dẫn đến mất thiện cảm trong lòng khán giả Châu Á.

Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, mà Jisoo và Rosé đã dành toàn bộ sự nghiệp trong sạch của mình để xây dựng, chỉ để bị phá hỏng bởi bộ đôi Jennie và Lisa, với Jennie "mở đường" và tạo ra một vết nhơ khó xóa.

Mặt khác, truyền thông châu Âu đã có cái nhìn tự do hơn, ca ngợi Jennie là một thánh sống, cho phép cô ấy thể hiện bản thân thực sự của mình một cách táo bạo hơn và bộc lộ chiều sâu nghệ thuật vốn có bên trong Jennie”, trích bài đăng.

Ồn ào Lisa nhảy thoát y bị kết tội là do Jennie "mở đường"

Chủ đề này lập tức dấy lên tranh cãi cực lớn. Nhiều người phản đối quan điểm cho rằng chính Jennie là “tội đồ phá hoại hình ảnh nhóm", khiến Lisa đi đến quyết định nhảy thoát y. Những chuyện này không liên quan đến nhau, rất khó để quy trách nhiệm cho thành viên nào trong nhóm.

Fan nhanh chóng chỉ ra bài đăng mang tính "kích war" khiến Jennie - Lisa bị chỉ trích

Bên cạnh đó, fan BLACKPINK nhanh chóng chỉ ra bài đăng này mang tính “kích war" rõ ràng khi nhấn mạnh ý “Jisoo và Rosé dành toàn bộ sự nghiệp xây dựng hình ảnh, để bị Lisa và Jennie phá hỏng". Người hâm mộ chứng minh động cơ ác ý của chủ bài đăng. Trong thực tế, không có bài báo Pháp nào đề cập về Jennie và Lisa như bài đăng kể trên. Tất cả bị vạch trần là tin tức giả mạo khiến BLACKPINK bị chỉ trích vô cớ.