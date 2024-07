Jennie (BLACKPINK) nhảy vũ đạo phản cảm giúp "The Idol" nhận đề cử Emmy?

Vừa qua, Television Academy công bố danh sách đề cử cho Giải thưởng Emmy lần thứ 76. Đây là lễ trao giải thường niên về lĩnh vực truyền hình, nằm trong top 4 giải danh giá nhất nước Mỹ. Emmy còn được ví như “Oscar mảng truyền hình", do đó từ lâu đã là sân chơi cạnh tranh của nhiều sao hạng A và những chương trình gây ảnh hưởng nhất năm.

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử Emmy năm nay, The Idol - phim đầu tay đánh dấu màn “chào sân" Hollywood của thành viên BLACKPINK cũng góp mặt. Cụ thể, The Idol đã được đề cử ở hạng mục “Biên đạo xuất sắc cho một chương trình có kịch bản", phân đoạn vũ đạo liên quan đến Jennie.

The Idol có sự tham gia loạt tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như như Abel (The Weeknd), Lily-Rose Depp, Troye Sivan và Jennie. Phân cảnh vũ đạo ở tập 1 của The Idol do Jennie đảm nhiện, được biên đạo bởi Nina McNeely đã gây bão mạng ở thời điểm lên sóng. Nhưng đề cử Emmy lần này không xướng tên Jennie, mà dành cho đội ngũ biên đạo, sản xuất phim The Idol.

Theo đó, The Idol sẽ cạnh tranh với các chương trình nổi tiếng khác cùng hạng mục như Only Murders In The Building, Palm Royale và Physical. Cư dân mạng phân tích, cơ hội để The Idol chiến thắng giải về biên đạo rất cao. Trong đó, Jennie có vai trò lớn khi đảm nhận nhân vật Dyanne. Với kinh nghiệm lâu năm của 1 idol Kpop hàng đầu, Jennie không khó để thuyết phục vũ đạo trong phim.

Nhiều người cho rằng những bước nhảy của Jennie trong phim là một điểm nhấn, giúp phim nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng The Idol nhận được đề cử Emmy là nhờ Jennie. Trước đó, Jennie đã giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng phim quốc tế" tại Lễ trao giải SEC 2024 cho vai diễn Dyanne.

Tuy nhiên, việc này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi. Bởi lẽ, phim The Idol và vai diễn Dyanne bị đánh giá như một “cú sốc" trong sự nghiệp Jennie. Nữ rapper BLACKPINK từng đối diện với làn sóng chỉ trích vì vai diễn phụ này. Phần đông fan Kpop chê bai diễn xuất cùng sự nóng bỏng, quyến rũ quá mức của vai diễn cô hoá thân. Phân cảnh vũ đạo nhận về đề cử Emmy là ồn ào nhất. Jennie hứng chịu bão bình luận ác ý vì vũ đạo có phần phản cảm.