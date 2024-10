Tối 13/10, ATVNCG đã cập nhập bảng xếp hạng voting 33 anh tài với nhiều vị trí được thay đổi. Một số anh tài vẫn “chễm chệ” vị trí top 1 sau nhiều tuần voting. Chông Gai hiện đang đi đến người giai đoạn cuối cùng, thế nên những vị trí trên BXH cũng được nhiều người quan tâm hơn. Cuộc chiến “nội địa” của các fan đang bắt đầu xuất hiện để các “pick” của mình được lên top. Được biết, bảng xếp hạng dành cho người hâm mộ trực tiếp bình chọn cho anh tài mình yêu thích.

SOOBIN tiếp tục giữ "ngôi vương" Anh Tài Được Yêu Thích Nhất

Trong BXH mới có 7 hạng mục gồm: Anh Tài Được Yêu Thích Nhất, Anh Tài Truyền Cảm Hứng, Anh Tài Năng Lượng, Anh Tài Quốc Dân, Nam Thần Giải Trí, Anh Tài Ấm Áp, Anh Tài Có Điệu Nhảy Sexy Nhất. Có thể thấy nhiều gương mặt anh tài vẫn luôn hiện diện trong top 5 các hạng mục từ lúc công bố bảng xếp hạng.

Điển hình là “hoàng tử” SOOBIN Hoàng Sơn - không bao giờ vắng mặt và được kỳ vọng sẽ là Quán quân của chương trình. Hiện, anh đang xếp hạng 1 trong BXH Anh Tài Được Yêu Thích Nhất với số lượng vote áp đảo vị trí số 2 là ST Sơn Thạch. Đây là hạng mục có thể là được “trông ngóng” nhất khi khả năng cao sẽ đem lại vị trí chiến thắng cao nhất.

SOOBIN được cho “bất bại” trong vị trí quán quân Chông Gai

Không như SOOBIN Hoàng Sơn được dân tình ủng hộ hoàn toàn, anh tài Tăng Phúc lại gây tranh cãi khi cũng có vị trí top 1 ở mục Anh Tài Truyền Cảm Hứng. Ở đợt công bố BXH trước, vị trí dẫn đầu thuộc về anh tài Hoàng Hiệp nên nhiều người vẫn mong đợi rocker Hoàng Hiệp tiếp tục giữ vững vị trí. Có người để lại bình luận về vấn đề này: “Ủa vậy là anh trai Tăng Phúc truyền cảm hứng gì vậy? Ai thắng cũng xứng đáng chỉ có Tăng Phúc là không.”

Bảng xếp hạng “Anh Tài Truyền Cảm Hứng” gây tranh cãi

Tuy nhiên rất nhiều fan đã bênh vực nam nghệ sĩ và cảm thấy đã được anh tài Tăng Phúc đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cho họ. Những ý kiến tích cực đều bày tỏ tiếng lòng cho rằng “hải ly” Tăng Phúc xứng đáng có được vị trí này:

- Anh ta truyền cảm hứng cho tôi thật sự, ảnh giỏi nhiều thứ, ban đầu cũng không biết ảnh mà qua chương trình thấy được sự nỗ lực của ảnh qua từng công làm tôi rất respect luôn.

- Ôi, cái này xứng đáng này, Hải Ly đã truyền cảm hứng cho tôi tự tin kể truyện hài, truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu nghe Rap và nhảy Tango nha.

- Như anh Thanh Duy đã nói, Phúc truyền cảm hứng rất nhiều về việc tin vào giá trị của bản thân mình.

- “Phúc can do it, you can do it”

Người hâm mộ còn tiết lộ thêm lý do Tăng Phúc là chàng trai rất truyền cảm hứng rất nhiều cho FC Pifam khi anh rất trân trọng những món quà fan tặng, cũng như trân trọng tình cảm của fan dành cho mình. Những hình ảnh “hải ly” khoe quà cho fan được công khai khiến FC được tiếp thêm nhiều sức mạnh.

Chàng “hải ly” được yêu mến luôn tỏa ra năng lượng tích cực

Ngoài ra, một anh tài khác vẫn đang giữ được vị trí top 1 liên tiếp không ai khác chính là Jun Phạm. Từ khi tham gia show, Jun Phạm có lẽ là cái tên sáng giá và được nhiều người cho là có thể cạnh tranh được với vị trí Quán quân với SOOBIN. Jun Phạm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu tại bảng Anh Trai Quốc Dân, cho thấy số lượng người hâm mộ yêu thích của “chàng thỏ trắng” khủng như thế nào.

Jun Phạm được nhất xét có thể “cạnh tranh” vị trí cùng anh tài SOOBIN

Hiện tại, các hạng mục xếp hạng khác cũng nhận được nhiều hưởng ứng từ các Gai Con. Vì đang là chặng cuối của chương trình, lượt bình chọn của người hâm mộ tăng vọt nhanh chóng. Nhiều người còn vote hẳn 20 lần nhưng vẫn “tiếc hùi hụi” khi “pick” của mình cũng chỉ vừa kịp góp mặt trong BXH.

Song, khi đứng đầu ở các hạng mục, các FC cũng không thể lơ là vì chỉ cần “dừng nhiệt” cũng sẽ thay đổi vị trí. Do đó có thể thấy đây là thời điểm khá căng thẳng của các fandom khi muốn đem về cho idol nhà mình một kết quả tốt nhất.