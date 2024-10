Vũ., chàng hoàng tử của làng Indie Việt Nam, đã gây ấn tượng mạnh với concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc vào tối 12/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Đêm diễn đã thu hút hơn 8.000 khán giả và là một trong những show diễn cá nhân có quy mô khán giả lớn nhất năm, chứng tỏ sức hút của anh không ngừng gia tăng trong làng nhạc Việt.

Với thiết kế độc đáo, ấn tượng, kết hợp với âm thanh, ánh sáng được đầu tư chỉn chu, sân khấu này được đánh giá là một trong những thiết kế tinh tế và ấn tượng nhất mà một nghệ sĩ Việt từng mang đến.

Sân khấu bùng cháy của Vũ.

Bên cạnh những bài hát đã làm nên tên tuổi của Vũ., điều khiến cộng đồng yêu nhạc Việt ấn tượng nhất với đêm concert là thiết kế sân khấu vô cùng ấn tượng. Hình ảnh bàn tay 3D vươn ra làm không gian đêm diễn thêm phần huyền ảo và sâu lắng. Đặc biệt là khối hình này rất phù hợp với chủ đề concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc.



Với hình ảnh bàn tay vươn ra tượng trưng cho sự níu kéo những “nuối tiếc” của thời thanh xuân thiết kế này đã tạo nên cảm giác như thể khán giả đang bước vào một không gian nghệ thuật trừu tượng, nơi ký ức cùng cảm xúc được giữ lại và tái hiện trước mắt.

Hiệu ứng 3D này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn khiến không gian đêm nhạc trở nên sống động và gần gũi hơn, các màn trình diễn cũng bớt trở nên nhàm chán vì trên sân khấu hoàn toàn không có led thể hiện visual riêng cho từng màn trình diễn như ở nhiều chương trình khác. Vòng xoay đèn nhiều màu sắc di chuyển xung quanh bàn tay này mang đến sự hiệu quả, gây ấn tượng thị giác cho khán giả đi xem trực tiếp.

Sân khấu thiết kế đầy ấn tượng, đưa tới hiệu quả hình ảnh cực kỳ cao

Tại Việt Nam, không có nhiều live concert thực hiện hình khối 3D như thế này. Trước Vũ., các live concert của Hà Anh Tuấn, hay như Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh cũng có thiết kế sân khấu rất ấn tượng với hình khối 3D khổng lồ trên sân khấu như thế này.

Phong cách thiết kế sân khấu này cũng đã được thể hiện nhiều tại các buổi diễn của nghệ sĩ quốc tế tầm cỡ, như tour After Hours Til Dawn của The Weeknd hay World War Joy của The Chainsmokers, nơi hiệu ứng 3D và hình khối tạo nên những trải nghiệm thị giác cực kì ấn tượng. Cách bài trí này không chỉ tạo chiều sâu về không gian mà còn cho thấy sự đầu tư công phu của nhà sản xuất.

Thiết kế sân khấu ấn tượng của The Weeknd

hay The Chainsmoker khiến dân tình choáng ngợp, nay như được tái hiện tại show Vũ.

Trước đó, Việt Nam có sân khấu Chân Trời Rực Rỡ của Hà Anh Tuấn

và Vietnamese Concert của Hoàng Thuỳ Linh cực bài bản về bố trí, thiết kế

Phần hòa âm và ánh sáng của Bảo Tàng Của Nuối Tiếc đã thực sự làm nên điểm nhấn đặc biệt cho đêm concert, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả. Từng giai điệu được hòa âm kỹ lưỡng và tinh tế, kết hợp với hệ thống ánh sáng hiện đại, đã làm tôn lên không chỉ chất nhạc đặc trưng của Vũ. mà còn khẳng định sự đầu tư chỉn chu, công phu và sáng tạo của toàn bộ ekip.

Sự kết hợp hoàn hảo này không chỉ giúp sân khấu trở nên sống động, đầy cảm xúc mà còn thể hiện tiềm năng vươn tầm quốc tế của Vũ. nói riêng và các nghệ sĩ Việt nói chung. Đây chính là dấu hiệu cho thấy các concert tại Việt Nam đang dần bắt kịp với tiêu chuẩn thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho những màn trình diễn quy mô và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Thiết kế sân khấu cùng cách chiếu sáng làm khán giả liên tưởng tới những sân khấu của các nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế

Concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc được chia thành ba chương rõ rệt, mỗi chương là một giai đoạn âm nhạc trong sự nghiệp của Vũ. và là một chuyến du hành cảm xúc riêng biệt. Các ca khúc như Phút Ban Đầu, Lời Yêu Em, Chậm Lại mở màn concert với bản phối sôi động đã tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Mở đầu là những ca khúc được phối đầy sôi động

Trong chương 2 của concert, “hoàng tử Indie” đã đưa khán giả vào không gian hoài niệm với những bản nhạc acoustic, gợi nhớ hình ảnh ngày đầu khi anh chỉ cầm chiếc guitar trên sân khấu. Đây là giai đoạn mà Vũ. bộc lộ rõ sự mộc mạc và giản dị trong âm nhạc của mình, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, hoài niệm với khán giả.

Chương 2 khiến khán giả hoài niệm về những ngày đầu Vũ. “chào sân” làng nhạc Việt

Đặc biệt, khách mời Hà Anh Tuấn đã mang đến bộ ba ca khúc Ta Chào Nhau, Còn Nhớ, và Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau, khiến khán giả không thể ngồi yên. Nam ca sĩ cũng chia sẻ cảm xúc khi tham dự concert: “Tôi đến đây để chứng kiến 'Bảo tàng của tiếc nuối' không còn gì để nuối tiếc."

Hình ảnh khách mời Hà Anh Tuấn tại concert

Tiếp đó, chương thứ ba của concert tập trung vào album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc với các ca khúc mới như Anh Nhớ Ra – cũng là lúc diễn ra khoảnh khắc xúc động khi một fan nam bất ngờ quỳ gối cầu hôn bạn gái, trong sự chứng kiến và cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Khoảnh khắc xúc động khi một fan nam đã cầu hôn bạn gái khi đoạn điệp khúc của Anh Nhớ Ra cất lên

Những nghệ sĩ khách mời như Madihu, Low G và Khang (Chillies) cũng đã góp phần mang thêm sắc màu cho đêm nhạc với những tiết mục ấn tượng, trong đó có cả màn nhảy ngẫu hứng của Vũ., một khoảnh khắc hiếm hoi đầy thú vị.

Nhiều nghệ sĩ khách mời cũng có mặt để khuấy động không khí cùng Vũ.

Sau một đêm diễn đầy cảm xúc và thăng hoa, concert Bảo Tàng Của Nuối Tiếc tại TP. Hồ Chí Minh đã khép lại với sự thành công rực rỡ, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Vũ. Hơn 8.000 khán giả đã hòa chung nhịp đập cùng âm nhạc của anh, từ những bản hit quen thuộc cho đến các ca khúc mới ra mắt trong album cùng tên. Toàn bộ vé của đêm diễn đã được bán hết từ trước khi chương trình bắt đầu, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Vũ. với người hâm mộ.

Vũ. sẽ tiếp tục mang Bảo Tàng Của Nuối Tiếc đến với Hà Nội vào ngày 26/10 tới đây, hứa hẹn sẽ gửi tới khán giả những màn trình diễn hấp dẫn và cảm xúc hơn nữa.