Tranh cãi fan bỏ tiền mua thành tích cho nam thần tượng toàn cầu

Ngày 19/7, Jimin (BTS) chính thức tái xuất với album solo thứ 2 Muse cùng ca khúc chủ đề Who. Dù đang nhập ngũ, Jimin vẫn quảng bá bài bản từng bước. Là thành viên hot nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu, Jimin có đội fan đông đảo ủng hộ từng đường đi nước bước. Sau màn debut #1 Billboard Hot 100 với Like Crazy, sản phẩm lần này chưa thể vượt qua kỷ lục cũ nhưng thành tích tạo ra cũng khiến nhiều người ao ước.

Jimin - Who MV

Riêng với bài chủ đề Who, Jimin lần nữa tạo kỷ lục mới trên Spotify khi vượt mốc 10 triệu lượt nghe trong 1 ngày và đạt 100 triệu streams sau 10 ngày ra mắt. Nam idol còn vượt hạng bài hát tranh cử của Donald Trump trên iTunes US, đứng đầu BXH iTunes hơn 115 quốc gia - vùng lãnh thổ. Jimin on top tại cả Mỹ và Anh, tính đến nay, stream vẫn tăng đều theo từng ngày với con số khổng lồ.

Tuy những con số Jimin có được giúp anh khẳng định vị thế thần tượng toàn cầu nhưng lại khiến nhiều người tranh cãi

Tuy những con số Jimin có được giúp anh khẳng định vị thế thần tượng toàn cầu nhưng lại khiến nhiều người tranh cãi. Trên nền tảng X (Twitter), một topic đang được sự chú ý của fan Kpop thắc mắc về hiệu ứng mà Jimin tạo ra trong đợt comeback này. Trong đó, dù Who đạt thành tích rất cao, đứng top 1 BXH Toàn cầu Spotify nhưng lại rất ít khán giả biết đến bài hát.

Jimin thực hiện dance challenge cho Who

Album lẫn bài hát chủ đề mới của Jimin chưa thể “thoát vòng fan", thu hút nhiều người nghe như trước. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng, hiệu ứng Jimin tạo ra còn kém cả tân binh KISS OF LIFE với ca khúc mới Sticky. Sau Waterbomb, Sticky thăng hạng nhanh chóng trên các nền tảng nhạc số, giành cúp âm nhạc và tạo trend vũ đạo mới.

Hiệu ứng Jimin tạo ra cho album mới không bằng cả KISS OF LIFE với Sticky

Nhiều thần tượng nhảy theo bài hát gợi cảm của KISS OF LIFE, viral nhất phải kể đến màn dance cover của Mingyu (SEVENTEEN) trên sân khấu Carat Land. Điều này đã giúp Sticky lan rộng hơn, chiếm lĩnh nhạc số mùa hè năm nay. Rõ ràng, so về tính viral, Sticky đang làm rất tốt. Là tân binh đến từ công ty nhỏ, nhưng KISS OF LIFE đã vượt mặt thần tượng toàn cầu Jimin trong cùng đợt comeback.

Màn dance cover Sticky gây sốt của Mingyu (SEVENTEEN)

Thành tích và độ phổ biến của album Jimin đối nghịch nhau đến khó hiểu. Không ít ý kiến quan ngại về việc này. Một nhận xét nhận được nhiều sự đồng thuận của cư dân mạng cho rằng Who của Jimin là một bài hát không có sự tác động nào, ngoài việc được fandom chi tiền mua thành tích. Thậm chí tại Hàn Quốc, Jimin còn bị “bỏ rơi", bài hát trượt dài trên các BXH nội địa.

Thành tích và độ phổ biến của album Jimin đối nghịch nhau đến khó hiểu

Lợi thế của Jimin nằm ở fandom đông đảo sẵn sàng cày stream, mang đến chỉ số tốt nhưng tính thực tế khó ghi nhận. Trước đó, bài mở đường Smeraldo Garden Marching Band cũng rớt tận 110 hạng trên Spotify US vì fandom chuyển sự tập trung sang ca khúc chủ đề Who.

Điều này cho thấy thành tích của Jimin hoàn toàn phụ thuộc vào người hâm mộ mà không tạo được hiệu ứng lan truyền. Chủ đề này hiện đang gây tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn Kpop.