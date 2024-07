Vừa qua, Jimin trở lại với album cá nhân thứ hai mang tên Muse cùng ca khúc chủ đề Who. Màn tái xuất của main dancer nhà BTS thu hút sự chú ý từ fan Kpop. Dù đang nhập ngũ, Jimin vẫn ra nhạc bài bản với 2 MV, quảng bá trên sóng truyền hình Mỹ và hàng loạt hoạt động khác. Với thế mạnh fan đông nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu, Jimin dễ dàng thiết lập được thành tích kỷ lục.

Trong ngày đầu phát hành, ca khúc chủ đề Who đứng đầu BXH iTunes của 115 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy views YouTube “hẩm hiu", nhưng Who lại xuất sắc lập kỷ lục Spotify, có màn ra mắt khủng nhất năm với 7.9 triệu lượt nghe ngày đầu. Tính riêng tại Mỹ, Jimin mang về hơn 946 nghìn lượt streams Spotify cho Who.

Trước khi album Muse lên sóng, các Army tập trung “cày" cho Smerlado Garden Marching Band. Ở Mỹ, ca khúc trụ hạng ổn định với lượng stream dao động từ 650 nghìn đến 700 nghìn mỗi ngày. Tuy nhiên, khi mọi sự chú ý đổ dồn vào album và ca khúc chủ đề mới, single mở đường Smeraldo Garden Marching Band trượt dài trên Spotify US.

Tính đến hôm nay - 22/7 (giờ Việt Nam), Smeraldo Garden Marching Band tuột 110 hạng, xuống vị trí #165 Spotify US. Đây là cú trượt dài chưa từng thấy trong các bài hát solo của Jimin trên BXH này. Qua đó có thể thấy, fandom đang kiểm soát các thứ hạng âm nhạc của thần tượng thế nào.



Việc này phản ánh một thực tế đáng báo động rằng có rất ít công chúng nghe nhạc Jimin. Nam idol thành tích cao nhưng nhạc chưa thực sự “thoát vòng", không tiếp cận được đông đảo người nghe nhạc. Vì không có tệp khán giả trung lập, nên khi fan tập trung “cày stream" cho một bài hát khác, Smeraldo Garden Marching Band tuột hạng thê thảm.

Về độ phổ biến lẫn khả năng viral, album mới của Jimin chưa chứng minh được thực lực. Khán giả không mấy mặn mà với sản phẩm lần này của anh. Tại chính quê nhà Hàn Quốc, Jimin cũng thất thế trên các BXH nội địa. Nếu không có fandom đông đảo, rất khó để Jimin đạt được thành tích như hiện tại.