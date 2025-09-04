Trang web thể thao lậu lớn nhất thế giới chính thức bị đánh sập

Streameast, nền tảng phát trực tuyến thể thao bất hợp pháp được xem là lớn nhất thế giới, đã chính thức bị đánh sập sau một chiến dịch điều tra và truy quét kéo dài một năm. Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE), một tổ chức chống vi phạm bản quyền hàng đầu, đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật Ai Cập để triệt phá mạng lưới này.

Được xem là một "gã khổng lồ" trong thế giới thể thao lậu, Streameast cùng hơn 80 tên miền liên quan đã cung cấp miễn phí các trận đấu của hàng loạt giải đấu danh giá nhất hành tinh, từ Ngoại hạng Anh, Champions League cho đến các giải bóng bầu dục NFL, bóng rổ NBA và đua xe F1. Theo thống kê, chỉ trong 12 tháng qua, mạng lưới này đã thu hút 1,6 tỷ lượt truy cập, chủ yếu đến từ các thị trường lớn như Mỹ, Canada và Anh.

Chiến dịch triệt phá diễn ra vào ngày 24 tháng 8 tại thành phố El-Sheikh Zaid, Ai Cập. Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ là những kẻ điều hành hệ thống. Tại hiện trường, nhiều máy tính xách tay, điện thoại và các bằng chứng đã bị thu giữ, hé lộ một đường dây rửa tiền khổng lồ. Ước tính, nhóm này đã rửa khoảng 6,2 triệu USD (tương đương 4,9 triệu Bảng Anh) từ tiền quảng cáo kể từ năm 2010, cùng với khoảng 200.000 USD dưới dạng tiền mã hóa.

Ông Charles Rivkin, Chủ tịch ACE, nhận định đây là một chiến thắng quan trọng trong nỗ lực chống lại các đường dây phát sóng lậu, giúp bảo vệ quyền lợi của các giải đấu, công ty giải trí và cả người hâm mộ thể thao toàn cầu.

Tuy nhiên, cuộc chiến này vẫn chưa đến hồi kết. Ngay sau khi tên miền gốc của Streameast ngừng hoạt động, hàng loạt trang web "bản sao" đã lập tức xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến, hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí. ACE cho biết họ đang tích cực theo dõi và điều tra các nền tảng mới này.

Thực tế này cho thấy một thách thức lớn trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền: nhu cầu khổng lồ từ người dùng. Một khảo sát gần đây chỉ ra rằng có tới 43% người hâm mộ thừa nhận họ sẽ cân nhắc sử dụng các trang web lậu để tiết kiệm chi phí xem thể thao. Chính nhu cầu này là mảnh đất màu mỡ để các mạng lưới vi phạm bản quyền tồn tại và phát triển. Do đó, ngay cả khi một "đế chế" lớn như Streameast sụp đổ, sẽ luôn có những kẻ khác sẵn sàng trỗi dậy để thay thế.