Tuy nói sở trường của mình là ballad, Kỳ Lân Lãng Tử quyết định thay đổi bản thân khi mang đến ca khúc Tell me why sôi động. Màn trình diễn đầy năng lượng này đưa dàn cố vấn vào thế khó khi phải đoán ai là người ẩn thân sau lớp mascot.