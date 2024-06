Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 43: Nghĩa gặp con gái Ngân Hà, An Nhiên bị đánh ghen

Ở preview Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 43, Nghĩa (Quang Sự) trở về đối diện với An Nhiên (Lương Thu Trang). Tuy nhiên, anh tuyên bố từ bỏ hận thù, không tiếp tục bám theo nhà Ngân Hà (Hồng Diễm) nữa.

Điều này khiến An Nhiên rất tức giận, nhưng Nghĩa bình thản đáp: "Đúng là anh từng nghĩ ra tù sẽ tiếp tục đòi nợ, nhưng rồi anh nghĩ lại, muốn đòi là phải đuổi theo mà cứ đuổi theo mãi có khi nào mình quên mất cuộc sống của chính mình không".

Preview Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 43.

Không chỉ thế, khi An Nhiên nhắc tới chuyện đòi lại khoản tiền bán công ty Lan Hà, Nghĩa tiếp tục thoái thác: "Thôi nào, tối nay anh không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc hay nợ nần gì cả. Yên tâm, đâu sẽ vào đấy. Mọi thứ sẽ trở về đúng trật tự".

Cũng trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 43, Nghĩa đưa bé Gôn đi chơi và vô tình bắt gặp một cô bé bị lạc mẹ đang ngồi khóc. Dưới sự tác động của bé Gôn, Nghĩa chủ động tiến tới dỗ dàng cô bé và còn quyết định giúp bé tìm mẹ.

Khi nghe cô bé nói mẹ tên Hà, Nghĩa sững người lại một chút. Phải đến khi cô bé nhìn thấy mẹ và đó chính là Ngân Hà, hắn mới ngỡ ngàng vì cô bé hắn bế trên tay là Kitty - con gái của vợ cũ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của Nghĩa và Ngân Hà khiến cả hai đều ngạc nhiên.

Nghĩa vô tình gặp lại con gái.

Trong khi đó, An Nhiên gặp phải một người khách rất khó chịu ở spa. Người phụ nữ này thể hiện thái độ gay gắt đòi gặp trực tiếp An Nhiên để được tư vấn: "Chị là khách của spa, chị muốn được đích thân giám đốc An Nhiên tư vấn, có được không".

Đã được báo trước về việc có người gọi điện tìm gặp, An Nhiên tỏ ra niềm nở, tự tin đáp lại: "Nhân viên bên em toàn những người có kinh nghiệm. Chị cần gì cứ nói với các bạn ấy, các bạn ấy sẽ hỗ trợ chị cẩn thận".

An Nhiên bị vợ nhân tình tìm đến nơi làm việc để đánh ghen.

Lúc này, người phụ nữ gay gắt mỉa mai: "Nhưng mà chị không thích thế. Chồng chị, giám đốc nha khoa Bách Việt nói với chị em là người tận tình, chu đáo, khéo léo, lại rất giỏi làm cho đối tác thỏa mãn, sung sướng. Chị cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần. Em phục vụ chị được không?".

Đối diện với những lời miệt thị từ vợ của nhân tình, An Nhiên có chút thoáng hoang mang nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 43 lên sóng vào tối 17/6.