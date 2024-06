Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 46: Khán giả bức xúc vì tình tiết phi lý, bôi nhọ ngành y

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 24/6, Ngân Hà và Vũ tiếp tục bị bà Trúc ngăn cấm chuyện tình cảm. Về nhà, nữ chính được mẹ khuyên phải biết đấu tranh nếu muốn đạt được hạnh phúc cho bản thân mình. Sau đó, Ngân Hà quyết định đến gặp trực tiếp mẹ của bạn trai để nói rõ mọi chuyện.

Ngân Hà đến gặp mẹ Vũ để xin bà tác hợp cho 2 người nhưng không thành công.

Cô thẳng thắn: "Lần trước cháu đã nói với cô là cháu hiểu quan điểm của cô về chuyện của cháu và anh Vũ. Cháu cũng đã giữ khoảng cách với anh ấy. Khi anh Vũ cầu hôn, cháu cũng đã từ chối. Nhưng cháu nghĩ cuộc sống luôn vận hành, xoay chuyển. Cháu có thể xin chút thời gian để cô dần chấp nhận cháu có được không?". Tuy nhiên, bà Trúc vẫn nhất quyết tuyên bố rằng nếu 2 người muốn đến với nhau thì hãy chờ đến khi bà nằm xuống.



Tại bệnh viện, Vũ đang tập trung chăm sóc cho bệnh nhân đang gặp bệnh nặng, cần được mổ sớm. Đúng lúc đó, bé Kitty vô tình nuốt phải nắp bút, phải đi cấp cứu khiến anh phân tâm. Vũ lập tức quyết định bỏ khỏi bệnh viện ngay trước khi bước vào ca phẫu thuật. Hành động này khiến Vũ bị tẩy chay trên mạng xã hội, nhiều người đòi bệnh viện sa thải anh.

Vũ bỏ mặc bệnh nhân để đi chăm sóc cho bé Kitty.

Một số bình luận của khán giả về tình tiết trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Bác sĩ gì mà vô trách nhiệm vậy? Tại sao biên kịch và đạo diễn có thể nghĩ ra tình tiết bôi nhọ ngành y như vậy? - Bộ phim này tuyên truyền cái gì vậy? Tiểu tam vênh vênh váo váo. Chính thất muốn làm thông gia với tiểu tam lại còn phải đi xin xỏ cho con gái mình vs con trai tiểu tam quen nhau. Ngành y thì thua cái chợ, y đức và đạo đức không có? - Phim tào lào hết sức. Đâu ra kiểu bác sỹ đã đưa bệnh nhân lên bàn mổ rồi bỏ chạy như, đây là điều không được phép. - Nói thật tôi chẳng mong Ngân Hà với Vũ đến được với nhau chút nào.

Trong một diễn biến khác, sau khi ra tù, Nghĩa tiếp tục tìm cách trả thù An Nhiên. Anh thông đồng với vợ của Việt khiến vợ mình khổ sở. Khi vợ Việt hỏi về các bước xử lý tiếp theo, Nghĩa nói sẽ hoàn toàn do cô quyết định vì spa là tài sản chung của An Nhiên và Việt: "Bây giờ cô nắm đằng chuôi. Cô muốn thế nào thì họ phải theo", Nghĩa nói. Không dừng lại ở đó, anh còn cho giang hồ đến spa của An Nhiên quấy phá, tạo áp lực để vợ phải khổ sở.



Nghĩa và vợ Việt hợp tác để trả thù An Nhiên.

Tập phim kết thúc với chi tiết An Nhiên phát hiện ra sự thật về cha của bé Kitty. Điều này khiến cô choáng váng khi dần cảm thấy mọi chuyện từ từ tuột khỏi tầm kiểm soát của mình.

https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-46-khan-gia-buc-xuc-vi-tinh-tiet-phi-ly-boi-nho-nganh-y-20240624233815251.chn