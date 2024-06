Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 12/6, Vũ đến gặp Ngân Hà để đưa cho cô chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, anh không cầu hôn mà chỉ có thể nói lời chia tay vì câu chuyện quá khứ giữa 2 gia đình. Một lần nữa, nữ chính phải rơi nước mắt vì không thể có được hạnh phúc dù đã ở rất gần. Biết chuyện, ông Trường hối hận vì sai lầm quá khứ của mình ảnh hưởng đến con gái. Bà Lan chỉ biết an ủi và động viên rằng sẽ cùng nhau nghĩ cách.

Ở một diễn biến khác, Nghĩa bí mật được ra tù và không tiết lộ chuyện cho An Nhiên. Anh được một phụ nữ bí ẩn tên Mỹ (Hoàng Khánh Ly đóng) giúp đỡ. Đây chính là người được Nghĩa cài cắm vào tiệm spa của An Nhiên để theo dõi. Nam chính lập tức tìm đến gặp bà Xinh và nhờ mẹ giúp một số việc. Anh hứa rằng sẽ khiến An Nhiên phải trả giá vì những điều cô đã làm với anh.

Nghĩa bí mật ra tù, lên kế hoạch trả thù An Nhiên.

Tập phim kết thúc với tình tiết bà Lan nhớ lại câu chuyện thời quá khứ, khi vẫn là giáo viên múa. Lúc này, bà đánh trượt một cô bé có giấc mơ làm vũ công chuyên nghiệp chỉ vì mang nhầm giày. Ekip cũng bật mí người này chính là An Nhiên lúc nhỏ. Nhiều khán giả dự đoán chính tình tiết này đã dẫn đến mối thù giữa cô với gia đình Ngân Hà.

An Nhiên lúc nhỏ bị mẹ Ngân Hà đánh trượt cuộc thi múa.

Một số bình luận của khán giả về tập phim: - Xem cái nguyên nhân thù oán thấy thật vớ vẩn! - Hiếm có đứa trẻ nào thù lâu nhớ dai được như An Nhiên. - Cũng chỉ là nhận xét hơi khó tính thôi chứ có xỉ vả lăng mạ gì đâu mà An Nhiên thù. Lý do của Nghĩa còn hợp lý chứ tình tiết này này củ chuối kinh. - Tôi cũng lạy biên kịch. Phim này nên đổi tên thành cả một đời ân oán thì hợp hơn. - Chỉ vì bị đánh trượt cuộc thi múa mà chịu cảnh dâng người yêu làm chồng kẻ thù. Vô lí đến phi lí luôn ấy ạ! - Chỉ vì nhầm lẫn đôi giày múa mà thù hằn ra được cả một bộ phim.





