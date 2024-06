Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Chi tiết quá vô lý liên quan đến An Nhiên khiến khán giả ngán ngẩm

Trạm cứu hộ trái tim tập 41 đã lên sóng VTV3 tối 11/6. Trong tập này, Hà cuối cùng cũng vùng lên, khiến An Nhiên sợ hãi, lo lắng bí mật về thân phận bé Gôn sẽ bị bại lộ. Tuy nhiên, có một tình tiết phim khiến khán giả tiếp tục chỉ trích ê kíp.

Đó là chi tiết An Nhiên đi thăm Nghĩa trong tù và dò hỏi phía công an về những người đã từng vào thăm Nghĩa. An Nhiên còn nói rằng vì trước đây, Nghĩa từng qua lại với một cô gái nên An Nhiên muốn biết liệu chồng mình còn quan hệ gì với cô gái đó không.

Khi ấy, phía công an tiết lộ cho An Nhiên rằng người vào thăm Nghĩa có bà Xinh, Ngân Hà và một vài người em của Nghĩa. Nghe đến chuyện Nghĩa có một vài người em, An Nhiên bắt đầu thấy lo lắng, bất an. Tuy nhiên, tình tiết này bị khán giả chỉ trích là vô lý, thậm chí "bôi bác" ngành công an.

Một số bình luận của khán giả Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Đúng ra công an không được tiết lộ thông tin của người đang bị tạm giam cho người thăm nuôi dù là vợ. Lỡ người vợ ở bên ngoài biết sẽ làm chuyện gì khó lường thì sao? Vô lý vậy mà cũng cho vào đối thoại phim, không hiểu nổi! - Phim thiếu tôn trọng công an thật, thông tin cá nhân mà bạ đâu cũng nói, vớ vẩn! - Theo mình, công an không được cung cấp những thông tin riêng tư thế, trừ khi người đặt câu hỏi là công an điều tra. - Làm gì có chuyện ngược đời, thăm tù mà được hỏi ngược lại công an trại giam? - Lấy thông tin từ công an dễ dàng quá vậy? - Phim này bôi bác bác sĩ với công an thật!

Trước đó, Trạm cứu hộ trái tim cũng bị chỉ trích là bôi bác ngành y khi liên tục có những tình tiết liên quan đến bác sĩ tha hóa, thông đồng với Nghĩa để Hà làm IVF hỏng, hay thậm chí làm giả kết quả siêu âm thai...



Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.