Nếu là nữ chính Trạm Cứu Hộ Trái Tim, tôi sẽ làm gì?

"Trạm cứu hộ trái tim" đang là bộ phim Việt giờ vàng thu hút nhiều sự chú ý nhất. Thế nhưng đồng thời, nó cũng là tác phẩm vướng nhiều tranh cãi nhất vì có nhiều tình tiết vô lý, cũng như là cách xây dựng nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) vô dụng, gây ức chế cho khán giả.

Có lẽ, bất cứ ai xem phim cũng ít nhất một lần cảm thấy tức tối trước cách xử lý vấn đề của Ngân Hà. Nếu là cô ấy, tôi sẽ hành động theo một cách hoàn toàn khác.

Nhân vật Ngân Hà khiến khán giả xem phim "Trạm cứu hộ trái tim" thất vọng toàn tập.

"Đập" Nghĩa cho hả dạ, dùng mỹ nhân kế để tìm cách đòi lại những gì đã mất

Ở tập 12, Ngân Hà đã phải trải qua một tiệc sinh nhật 35 tuổi đầy ám ảnh. Khi chính tai nghe Nghĩa nói toàn bộ sự thật, những gì cô làm chỉ là gào khóc mà thôi. Còn nếu là tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Đúng đoạn Nghĩa đang nâng cốc uống rượu thì tôi sẽ ra tay thật mạnh, khiến cho "Trạm cứu hộ trái tim" có thêm nhân vật "Nghĩa sứt".

Đặt mình vào vị trí của Ngân Hà, tôi sẽ "tẩn" cho Nghĩa một trận ngay ở tập 12.

Trong vũ trụ phim Thái, kịch bản nữ chính sau khi chịu bi kịch phải "đập mặt xây lại", biến mình thành một con người khác rồi quay trở lại trả thù không hiếm gặp. Có khi tôi cũng sẽ làm như vậy rồi giả vờ quyến rũ Nghĩa, tự tay đòi lại những gì đã đánh mất, cuối cùng nói ra sự thật để Nghĩa cũng phải nếm nỗi đau mà tôi từng gánh chịu. Với phương pháp này, tôi còn có thể trả thù cả "tiểu tam" An Nhiên, kẻ cũng đã cùng với Nghĩa phá nát cuộc đời của tôi.

Ngân Hà "Trạm cứu hộ trái tim" có thể học nữ chính "The glory"

Nếu phải chỉ ra một bộ phim trả thù đình đám bậc nhất trong vài năm trở lại đây, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay tới "The glory" của Song Hye Kyo. Trong phim, nhân vật nữ chính Moon Dong Eun phải trải qua cả tấn bi kịch, bị bạo lực học đường một cách nặng nề nhưng không thể làm gì. Thế nhưng sau nhiều năm, cô đã trở lại, từng bước điều tra và lên một kế hoạch tỉ mỉ để trả thù. Cô nắm được điểm yếu của từng người, làm cho bọn chúng đấu đá lẫn nhau, cuối cùng bắt toàn bộ những kẻ từng làm hại mình phải trả giá đắt.

Nếu là Ngân Hà của "Trạm cứu hộ trái tim", tôi sẽ lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo như Moon Dong Eun trong "The glory".

So với Moon Dong Eun, thực tế tình cảnh của Ngân Hà "dễ thở" hơn nhiều khi cô có người bạn Mỹ Đình xuất thân giàu có, gia đình nhà ngoại cũng là trâm anh thế phiệt. Vì thế nếu là Ngân Hà, tôi sẽ lên một kế hoạch hoàn mỹ, tìm cách điều tra để nắm bắt được nhược điểm của Nghĩa và An Nhiên, để rồi bắt bọn chúng phải nhận kết cục xứng đáng.

Bóp chết nguy cơ dẫn tới bi kịch từ trong trứng nước

Kịch bản trả thù dĩ nhiên rất hấp dẫn người xem. Thế nhưng nếu là Ngân Hà, tin rằng đa phần khán giả đều sẽ không để tất cả những bi kịch xảy ra và tôi cũng vậy. Bằng cách nào? Chính ở thời điểm Nghĩa đòi được chuyển hết tài sản cho mình quản lý, tôi sẽ chẳng bao giờ đồng ý với hắn ta.

Nếu là Ngân Hà, còn lâu tôi mới giao toàn bộ tài sản cho Nghĩa như vậy. Tất nhiên, Ngân Hà cần phải chịu bi kịch để mạch phim tiếp tục phát triển. Thế nhưng thứ người xem cần là một tình tiết logic chứ không phải một hành động "IQ thấp" của nữ chính.

Thực tế trong trường hợp này, bất cứ ai cũng sẽ đặt dấu hỏi tại sao ông Trường lại chuyển giao toàn bộ tài sản cho Ngân Hà, một người chẳng biết chút gì về kinh doanh. Thứ hai, thời điểm bi kịch ập đến với gia đình của Ngân Hà, những khúc mắc trong mối quan hệ giữa cô và bà Lan đã được giải quyết. Vậy thì theo lẽ thường, bất cứ ai trong trường hợp của Ngân Hà cũng sẽ bàn bạc với mẹ mình và tôi cũng vậy. Từ đó, tôi có thể biết được bộ mặt thật của Nghĩa, lên kế hoạch điều tra để rồi âm thầm lên kế hoạch bẫy ngược lại hắn ta cùng An Nhiên.

Xử đẹp An Nhiên và vượt mọi khó khăn để yêu Vũ

Nếu là Ngân Hà, tôi sẽ xử đẹp An Nhiên.

Thời điểm hiện tại, Ngân Hà vẫn chưa biết cụ thể lý do An Nhiên rất căm hận mình. Cô ta lợi dụng Nghĩa để nhắm vào Ngân Hà. Tuy nhiên kể cả khi không biết chuyện đó thì trong mắt Ngân Hà, An Nhiên vẫn là đứa "tiểu tam" đáng hận, cần phải bị trừng trị.

Nếu là Ngân Hà, tôi sẽ cho người đi "dằn mặt" An Nhiên. Thậm chí, không chỉ nói mà tôi còn làm, điều tra mọi thứ về cô ta rồi khiến cho An Nhiên "hot" nhất mạng xã hội. Đến khi biết được sự thật về việc An Nhiên nói dối về thân phận của bé Gôn, tôi sẽ bóc trần bộ mặt giả dối của cô ta cho cả thiên hạ cùng biết. Thêm một điều nữa, chắc chắn là tôi sẽ không để cho An Nhiên tát mình.

Dù tôi hay ai đặt mình vào vị trí của Ngân Hà thì cũng sẽ tìm mọi cách để giữ chặt anh.

Bên cạnh việc trừng trị những kẻ làm tổn thương mình, tôi cũng sẽ mở lòng với những người luôn đối xử tốt với mình, đặc biệt là Vũ. Ở những thời khắc Ngân Hà cần người giúp đỡ nhất, Vũ năm lần bảy lượt xuất hiện. Cũng nhờ có Vũ, Ngân Hà mới có thể tống được Nghĩa vào tù.

Vậy mà khi mối quan hệ giữa hai người chỉ mới xuất hiện một chút trắc trở lúc bị mẹ của Vũ phản đối, Ngân Hà đã vội vàng chia tay anh. Thậm chí, cô còn làm anh đau lòng ngay trong ngày sinh nhật. Giả sử tôi mà là Ngân Hà, một người tốt với mình như vậy thì chẳng có lý lại từ chối cả.