Trải nghiệm chiếc MacBook Neo rẻ chưa từng có của Apple: Lựa chọn đáng tiền cho học sinh, sinh viên

Sau nhiều năm chỉ tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, Apple cuối cùng cũng quay trở lại thị trường laptop phổ thông với MacBook Neo, mẫu Mac có giá khởi điểm từ 16,5 triệu đồng, thấp nhất từ trước tới nay trong dòng MacBook.

Điều thú vị là thay vì sử dụng chip M-series quen thuộc, Apple lại chọn con chip A18 Pro vốn xuất hiện trên dòng iPhone 16 Pro/Pro Max, mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho laptop của hãng.

Những trải nghiệm ban đầu từ các trang công nghệ cho thấy MacBook Neo có thể không phải là chiếc Mac mạnh nhất, nhưng lại là một sản phẩm khá “đáng ngạc nhiên” trong tầm giá

Điểm gây ấn tượng đầu tiên khi cầm MacBook Neo là cảm giác quen thuộc: Máy vẫn dùng vỏ nhôm nguyên khối, mang lại độ hoàn thiện cao hơn hầu hết laptop phổ thông vốn thường sử dụng vỏ nhựa. Với trọng lượng khoảng 1,23 kg, thiết bị vẫn giữ được sự gọn nhẹ đúng chất MacBook

Máy có bốn màu sắc gồm Bạc Silver, Xanh Indigo, Hồng phớt (Blush) và Vàng Citrus - cách tiếp cận khá giống iMac nhiều màu trước đây nhằm hướng tới người dùng trẻ

Hàng loạt trang công nghệ lớn như Engadget, Cnet, Gizmodo nhận xét rằng dù là mẫu Mac giá rẻ, cảm giác cầm nắm và độ chắc chắn của máy vẫn mang “DNA Apple”. Đây có thể là yếu tố giúp MacBook Neo khác biệt so với nhiều laptop Windows cùng tầm giá

Nhìn chung, trải nghiệm sử dụng cơ bản từ các blogger công nghệ cho thấy bàn phím, trackpad hay loa vẫn giữ tiêu chuẩn quen thuộc của Apple, dù đây là dòng máy giá rẻ. Apple cũng trang bị camera 1080p, hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos và spatial audio, cùng trackpad lớn, những yếu tố thường được đánh giá cao trên MacBook

MacBook Neo được trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch độ phân giải 2408 × 1506, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Chất lượng hiển thị vẫn ở mức rất tốt so với mặt bằng laptop phổ thông. Màu sắc sống động, văn bản sắc nét và độ sáng đủ dùng trong hầu hết điều kiện ánh sáng

Điểm đặc biệt nhất của MacBook Neo là việc sử dụng chip A18 Pro, con chip vốn xuất hiện trên iPhone. Về cấu hình, máy có CPU 6 nhân, GPU 5 nhân, RAM 8 GB và SSD 256 hoặc 512 GB

Trong các trải nghiệm ban đầu, A18 Pro được đánh giá đủ mạnh cho các tác vụ thường ngày như duyệt web, làm việc văn phòng, xem video hay học tập. Tuy nhiên, hiệu năng chắc chắn không thể so sánh với các MacBook dùng chip M-series, đặc biệt trong những tác vụ nặng như lập trình

Đổi lại, chip này giúp máy hoạt động rất mát và yên tĩnh, đồng thời đạt thời lượng pin lên tới khoảng 16 giờ sử dụng. Nói cách khác, MacBook Neo được thiết kế rõ ràng cho nhóm người dùng phổ thông hơn là dân chuyên nghiệp

Để đạt mức giá thấp, Apple cũng phải cắt giảm một số yếu tố quen thuộc trên MacBook. Máy không có Thunderbolt, không có MagSafe và RAM cũng không thể nâng cấp. Bản 256 GB thậm chí còn không có Touch ID. Ngoài ra, máy chỉ có hai cổng USB-C (một USB 3 và một USB 2) và hỗ trợ tối đa một màn hình ngoài

MacBook Neo được định vị là chiếc Mac “nhập môn” dành cho sinh viên, người dùng mới hoặc những ai chỉ cần một chiếc laptop cơ bản để làm việc và giải trí. Với những người cần một chiếc laptop gọn nhẹ, pin lâu và đủ mạnh cho công việc hàng ngày, MacBook Neo có thể trở thành một lựa chọn rất đáng cân nhắc, đặc biệt nếu trước đây giá MacBook từng là rào cản lớn