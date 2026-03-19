Bảng giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 3/2026

Trong tháng 3 này, Honda tiếp tục phân phối SH Mode với 4 phiên bản và 8 tùy chọn màu sắc đa dạng. Mức giá niêm yết được hãng giữ nguyên so với tháng trước. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn (phanh CBS) với các màu Đỏ, Xanh, Trắng đang có mức giá dễ tiếp cận nhất là 57.132.000 đồng.

Với những khách hàng yêu cầu cao hơn về độ an toàn và phong cách, các phiên bản trang bị phanh ABS sẽ là lựa chọn lý tưởng: phiên bản Cao cấp (màu Xanh đen, Đỏ đen) có giá 62.139.273 đồng; phiên bản Đặc biệt (màu Bạc đen, Đen) ở mức 63.317.455 đồng. Nổi bật nhất là phiên bản Thể thao (màu Xám đen) sở hữu mức giá cao nhất: 63.808.363 đồng.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 3/2026. (Nguồn: Honda)

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 Xanh 57.132.000 Trắng 57.132.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 Đỏ đen 62.139.273 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 Đen 63.317.455 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363







Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT và các loại phí cơ bản như trước bạ, bảo hiểm, cấp biển số theo thông tin công bố. Giá bán tại đại lý có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực bán xe

Sức hút của SH Mode trước hết đến từ diện mạo mang đậm hơi hướng châu Âu, nổi bật với những đường cong mềm mại, thanh lịch, đặc biệt tôn dáng phái nữ. Không chỉ dừng lại ở thiết kế sang trọng, mẫu xe này còn chinh phục người dùng bằng khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích thiết thực được Honda trang bị như hệ thống khóa thông minh, cốp xe rộng rãi và đặc biệt là hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp nâng cao tối đa sự an toàn khi di chuyển trên phố.