Bảng giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 3/2026

Khả Văn, Theo phunumoi.net.vn 06:00 19/03/2026
Trong tháng 3/2026, dòng xe tay ga cao cấp Honda SH Mode tiếp tục được bán ra thị trường với mức giá niêm yết ổn định.

Trong tháng 3 này, Honda tiếp tục phân phối SH Mode với 4 phiên bản và 8 tùy chọn màu sắc đa dạng. Mức giá niêm yết được hãng giữ nguyên so với tháng trước. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn (phanh CBS) với các màu Đỏ, Xanh, Trắng đang có mức giá dễ tiếp cận nhất là 57.132.000 đồng.

Với những khách hàng yêu cầu cao hơn về độ an toàn và phong cách, các phiên bản trang bị phanh ABS sẽ là lựa chọn lý tưởng: phiên bản Cao cấp (màu Xanh đen, Đỏ đen) có giá 62.139.273 đồng; phiên bản Đặc biệt (màu Bạc đen, Đen) ở mức 63.317.455 đồng. Nổi bật nhất là phiên bản Thể thao (màu Xám đen) sở hữu mức giá cao nhất: 63.808.363 đồng.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 3/2026. (Nguồn: Honda)

Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yết
Phiên bản tiêu chuẩn (CBS)Đỏ57.132.000
Xanh57.132.000
Trắng57.132.000
Phiên bản cao cấp (ABS)Xanh đen62.139.273
Đỏ đen62.139.273
Phiên bản đặc biệt (ABS)Bạc đen63.317.455
Đen63.317.455
Phiên bản thể thao (ABS)Xám đen63.808.363


Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo, đã bao gồm VAT và các loại phí cơ bản như trước bạ, bảo hiểm, cấp biển số theo thông tin công bố. Giá bán tại đại lý có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực bán xe

Sức hút của SH Mode trước hết đến từ diện mạo mang đậm hơi hướng châu Âu, nổi bật với những đường cong mềm mại, thanh lịch, đặc biệt tôn dáng phái nữ. Không chỉ dừng lại ở thiết kế sang trọng, mẫu xe này còn chinh phục người dùng bằng khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích thiết thực được Honda trang bị như hệ thống khóa thông minh, cốp xe rộng rãi và đặc biệt là hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp nâng cao tối đa sự an toàn khi di chuyển trên phố.

