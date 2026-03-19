Phạt 40 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm điều này ở sân bay

Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone/flycam) và thả diều tại khu vực lân cận các cảng hàng không đang diễn biến phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không quốc gia. Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm này có thể bị xử phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo khuyến cáo từ Công an TP Hải Phòng, mọi hoạt động điều khiển drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ hay thả diều gắn đèn LED trong phạm vi bảo vệ vùng trời của sân bay khi chưa được cấp phép đều là hành vi vi phạm pháp luật. Khung hình phạt hành chính cho các cá nhân vi phạm dao động từ 20 đến 40 triệu đồng, đi kèm hình thức phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ phương tiện và thiết bị.

Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm

Trong trường hợp hành vi uy hiếp an toàn bay gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự. Việc áp dụng triệt để các chế tài này nhằm ngăn chặn những rủi ro khôn lường và thiệt hại lớn về kinh tế. Điển hình như thống kê từ Vietnam Airlines, chỉ trong vòng một tuần cuối tháng 2, các sự cố liên quan đến vật thể bay đã gây thiệt hại ước tính 5,6 tỷ đồng và làm ảnh hưởng tới lịch trình của hơn 9.200 hành khách.

Mức độ nguy hiểm của các vật thể bay không xác định đã được minh chứng rõ nét qua sự việc xảy ra vào tối ngày 15/3 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Việc phát hiện một vật thể phát sáng lơ lửng ở độ cao 300 mét, cách sân bay khoảng 7-8 km đã buộc nhà chức trách phải kích hoạt Tổ an toàn đường cất hạ cánh và tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác trong suốt 4 giờ đồng hồ. Hệ quả là bốn chuyến bay thương mại phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay dự bị Nội Bài, trong khi năm chuyến bay khác không thể cất cánh theo kế hoạch. Mặc dù kết quả phối hợp kiểm tra sau đó của lực lượng quân sự địa phương xác định nguyên nhân bắt nguồn từ một trường hợp người dân thả diều sáo ban đêm, nhưng thiệt hại về thời gian vận hành và chi phí cho các hãng hàng không là rất lớn.

Nhằm chủ động ứng phó với tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án trang bị hệ thống thiết bị quan sát và phát hiện sớm drone/UAV tại các khu vực nhạy cảm. Hiện tại, lực lượng chuyên trách tại một số địa phương trọng điểm như Đà Nẵng đã được trang bị súng chế áp chuyên dụng để kịp thời vô hiệu hóa thiết bị xâm nhập vùng cấm. Về mặt quy trình điều hành, Cục Hàng không cũng thống nhất phương án xử lý sự cố: sau 60 phút kể từ khi tiếp nhận báo cáo cuối cùng, nếu không phát hiện thêm vật thể lạ tại khu vực, rủi ro chướng ngại vật sẽ được xem xét chấm dứt và cho phép nối lại hoạt động bay bình thường.

Song song với các biện pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền tại các xã, phường giáp ranh đang được đẩy mạnh, yêu cầu người dân nâng cao ý thức chấp hành và chủ động trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an toàn hàng không.