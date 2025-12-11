Trai đẹp U22 Việt Nam phong độ chói sáng "hạ đẹp" Malaysia, ăn mừng đầy tự hào Việt Nam ở SEA Games

U22 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U22 Malaysia lúc 16h00 ngày 11/12 với quyết tâm giành trọn 3 điểm để mở rộng cơ hội vào bán kết SEA Games 33. Ngay trong hiệp 1 lần lượt Hiểu Minh và Minh Phúc ghi bàn giúp U22 Việt Nam có lợi thế dẫn trước đối thủ
Sức ép liên tục được tạo ra và thành quả đến sớm ở phút 11. Từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, Hiểu Minh (số 4) bật cao đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Bàn thắng giúp tinh thần của toàn đội càng trở nên hưng phấn, trong khi hàng thủ Malaysia tỏ ra lúng túng
Hiểu Minh đánh đầu ghi bàn
Chỉ 11 phút sau, Việt Nam tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Minh Phúc kết thúc gọn gàng sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0
Minh Phúc ghi bàn dễ dàng, khoe lá cờ Việt Nam ăn mừng đầy tự hào
Minh phúc dang tay như bay ăn mừng bàn thắng
Niềm vui ngay trong hiệp 1 của U22 Việt Nam
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U22 Việt Nam vẫn duy trì thế trận vượt trội, đặc biệt là những pha lên bóng tốc độ bên cánh trái của Đình Bắc
Bàn thắng giúp U22 Việt Nam có tâm lý thoải mái để bước vào hiệp 2
Nếu giữ tỉ số này U22 Việt Nam chắc chắn sẽ có mặt ở bán kết SEA Games 33
Với màn trình diễn thuyết phục, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm quyền tự quyết (nếu tiếp tục thắng ở hiệp 2)
U22 Việt Nam ăn mừng bàn thắng