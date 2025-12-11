Võ Việt Nam "out trình" đánh cho đối thủ xây xẩm mặt mày, liên tiếp giành HCV SEA Games

Chiều 11/12 tiếp tục là thời điểm bùng nổ của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 khi các võ sĩ ở taekwondo, MMA và karate liên tiếp ghi dấu ấn với những tấm huy chương vàng quan trọng.

Võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng 54kg môn taekwondo sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Tumakaka (Indonesia) trong trận chung kết. Màn trình diễn chắc chắn, bản lĩnh ở những thời điểm quyết định giúp Hồng Trọng mang về thêm một tấm HCV quý giá cho đội tuyển taekwondo Việt Nam. Đáng chú ý ở trận đấu này Hồng Trọng chơi "out trình", đánh cho đối thủ xây xẩm mặt mày không thể chống đỡ. Nội dung taekwondo còn có Nguyễn Thị Mai hạng cân 48kg giành HCĐ sau khi thua chủ nhà Thái Lan.

Võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng giành HCV

Hồng Trọng ăn mừng với lá cờ tổ quốc

Trước đó, võ sĩ Quàng Văn Minh tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành huy chương vàng hạng 65kg nam môn MMA với chiến thắng áp đảo trước Tan Yee Siang (Malaysia). Phong độ vượt trội của Văn Minh không chỉ thuyết phục ban huấn luyện mà còn khiến Liên đoàn MMA Việt Nam quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho anh. Trong khi đó, Dương Thị Thanh Bình thua Ani Retno (Indonesia) theo kết quả tính điểm ở chung kết nội dung nữ truyền thống 54kg và giành huy chương bạc Dù MMA tại SEA Games 33 chỉ là môn biểu diễn và không được tính vào bảng tổng sắp huy chương, thành công của các võ sĩ Việt Nam tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng môn thể thao này sẽ sớm được đưa vào chương trình thi đấu chính thức ở những kỳ SEA Games tiếp theo.

Quàng Văn Minh tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành huy chương vàng hạng 65kg nam môn MMA

Ở môn karate, đội tuyển kata đồng đội nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, mang về tấm huy chương vàng thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Màn thể hiện đồng đều, dứt khoát và đầy uy lực giúp các cô gái Việt Nam khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực.