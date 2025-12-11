Phỏng vấn nhanh hot girl Taekwondo giành 2 huy chương về cho Việt Nam: Đã giỏi còn xinh, phụ nữ Việt mãi đỉnh!

Ngay ngày ra quân tại SEA Games 33, "hot girl Taekwondo" Lê Trần Kim Uyên đã khiến dân mạng trầm trồ khi một mình "ẵm" liền 2 tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi visual cực xinh, Kim Uyên còn chứng minh thực lực với màn thể hiện xuất sắc trên sàn đấu.

Trong ngày thi đấu mở màn của Taekwondon tại SEA Games 33, Kim Uyên cùng đồng đội Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân đã mang về HCV nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp, mở hàng đầy may mắn cho Taekwondo Việt Nam. Trước đó, cô nàng đã giành thêm HCĐ nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ bên cạnh hai VĐV Nguyễn Thị Kim Hà và Lê Ngọc Hân.

Chia sẻ sau chiến thắng, Kim Uyên xúc động rơi nước mắt: "Em cảm thấy mọi công sức được đền đáp sau kì SEA Games này. Khi trận đấu diễn ra, những công sức bỏ ra mà lên sân không được như ý thì rất buồn. Nhưng cuối cùng cả đội đã nhận được thành quả xứng đáng là huy chương vàng, em rất hạnh phúc. Em yêu mọi người nhiều lắm".

Được biết đây là lần đầu tiên Kim Uyên giành HCV sau 4 lần tham dự SEA Games. Khi cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng, Kim Uyên ôm lá cờ Việt Nam rồi bật khóc. Các thành viên ĐT Taekwondo Việt Nam đã vây lấy cô, ôm chặt để chúc mừng. Kim Uyên cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô và toàn đội đã luôn đồng hành suốt hành trình tập luyện đầy áp lực.

Ngoài kỹ thuật chuyên môn, Kim Uyên còn gây sốt với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn - đúng chuẩn hình mẫu "vừa xinh vừa giỏi" khiến cộng đồng mạng không tiếc lời khen. Hai tấm huy chương của cô cũng nằm trong số những thành tích nổi bật nhất của Taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại Bangkok.



