U22 Việt Nam thắng dễ Malaysia giành quyền vào bán kết SEA Games 33

Diễn biến trận đấu

Hết giờ! U22 Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước U22 Malaysia. Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết SEA Games.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Phút 89: Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng.

Phút 80: U22 Việt Nam tổ chức phòng ngự chắc chắn khiến U22 Malaysia không thể tạo nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên.

Phút 67: U22 Malaysia đẩy cao đội hình tấn công nhưng vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Trung Kiên

Phút 58: U22 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận dù đối phương tạo sức ép lớn.

Phút 50: U22 Malaysia liên tục dâng cao tấn công

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 khép lại tỉ số 2-0 cho U22 Việt Nam.

Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 40: Khuất Văn Khang đi bóng bên cánh trái tạo lợi thế nhưng các đồng đội không tận dụng được cơ hội

Phút 35: Nguy hiểm! U22 Việt Nam có đường tấn công khiến khung thành Malayisa đối diện nguy hiểm. Tuy nhiên, cú sút Viktor Lê bị thủ môn U22 Malaysia bay người cản phá bóng.

Phút 22: Việt Nam 2-0 Malaysia

Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào thuận lợi cho Minh Phúc dễ dàng dứt điểm thành bàn cho U22 Việt Nam.

Phút 11: VÀO!!!! Hiểu Minh ghi bàn cho Việt Nam 1-0 Malayisa

Từ tình huống phát gọc bên cánh trái, Đình Bắc chuyền cho Hiểu Minh đánh đầu tung lưới U22 Malaysia.

Phút 7: Nguy hiểm, Quốc Cường khống chế bóng tốt nhưng cú sút của anh chưa đủ nguy hiểm bị thủ môn U22 Malaysia cản phá.

Trận đấu bắt đầu!

Quốc ca Việt Nam:

U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu:

Không khí ở sân vận động Rajamangala trước trận đấu:

Đội hình U22 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Thông tin trước trận đấu

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia lúc 16h00 hôm nay được xem là trận đấu có thể quyết định tấm vé đi tiếp của bảng B. Cả hai đội đều đang có 3 điểm, trong đó U22 Malaysia nắm lợi thế khi sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+3 so với +1 của thầy trò HLV Kim Sang-sik). Với lợi thế này, đại diện Malaysia chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Nếu kịch bản đó xảy ra, U22 Việt Nam cũng rộng cửa đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, bởi các đội xếp thứ hai ở bảng A và C chỉ có thể đạt tối đa 3 điểm. Trường hợp thứ 2, U22 Việt Nam buộc phải thắng để có thể có quyền tự quyết.

Ngay trước giờ thi đấu, U22 Malaysia ghi nhận một số thay đổi về nhân sự. Tiền đạo Haqimi Rosli không thể góp mặt do trở về quê chịu tang bố, trong khi tiền vệ phòng ngự Haziq Abba vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Tuy vậy, đội bóng của HLV Yong Khang vẫn đón tin vui khi ba trụ cột gồm trung vệ Ubaidullah, thủ môn Mukhriz và tiền vệ Yuslan đã kịp có mặt tại Thái Lan để hội quân, sẵn sàng ra sân trong trận quyết định này.